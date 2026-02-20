AltroMusica

Il Circolo della Lirica di Padova

Redazione
Redazione
55

OPV (Orchestra di Padova e del Veneto): la musica dopo il silenzio
La buona novella
Concerto a Domenico Modugno
DIGIARTE 2011
Teatro della Pergola (Firenze): ecco gli appuntamenti di dicembre 2014
Condividi questo articolo
Articolo precedente La compagnia delle Seggiole i prossimi appuntamenti
Articolo successivo THE DANGERS IN MY HEART   THE MOVIE

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Fabio Luisi dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta a sostegno dei GVV Milano
Concerto Featured Milano
THE DANGERS IN MY HEART   THE MOVIE
Cinema
Il Circolo della Lirica di Padova
Altro Musica
La compagnia delle Seggiole i prossimi appuntamenti
Cartellone - Stagione Featured Firenze