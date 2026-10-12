Centrale Preneste Teatro, Mi ricordo

Sabato 17 ottobre alle 21.00

Per la rassegna YOU. The YOUng City, sabato 17 ottobre alle 21.00, a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 – Roma) va in scena “Mi ricordo”, uno spettacolo di Barbe à Papa Teatro. Il testo e la regia sono di Claudio Zappalà, sul palco ci sono Chiara Buzzone, Federica D’Amore e Roberta Giordano.

Tre ragazze intente a fare pulizia di ricordi. Ognuna di loro, dal proprio scatolone, tirerà fuori vecchi ricordi, racconti di esperienze vissute che faranno nascere ricordi di avvenimenti collettivi: l’11 settembre, la guerra in Iraq, il crack della Lehman Brother, la morte di Lady Diana, il Grande Fratello e le esperienze televisive degli anni ‘90 e 2000. Alla memoria di un ricordo collettivo è sempre legato, in maniera inscindibile, il racconto di un’esperienza privata, a volte traumatica. Le tre ragazze, intente a riorganizzare l’archivio della memoria, sceglieranno quali ricordi buttare, e quali conservare ancora. È un’indagine indirizzata alla ricostruzione di una memoria personale e collettiva, ad analizzare le nostre insicurezze, le nostre ansie e le nostre paure, per cercare di capire se hanno una matrice comune. Cosa ci rende parte della stessa comunità? In cosa siamo diversi dalle generazioni precedenti e da quelle successive? Come ci relazioniamo con il futuro?

Il trailer https://vimeo.com/504742027

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

YOU. The YOUng City con la direzione artistica di Tiziana Lucattini prosegue fino al 28 novembre con tanti appuntamenti tutti a ingresso gratuito.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

Sabato 17 ottobre alle 21.00

Mi ricordo

di Barbe à Papa Teatro

Testo e regia: Claudio Zappalà

Con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Roberta Giordano

Disegno luci: Nathan Tagliavini

Foto di scena: Vito Raia

Produzione C.T.M. – Centro Teatrale Meridionale

Con il supporto di G273 Produzioni, Spazio Marceau

Vincitore del Bando “Per un teatro necessario” – Teatro Libero di Palermo

Vincitore del Premio Nazionale al Milano Off Fringe Festival 2022

YOU. The Young city – Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

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