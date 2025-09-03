FOCE Settembre a teatro

In attesa della nuova stagione 2025/2026 che verrà annunciata prossimamente, settembre al Teatro FOCE porta una selezione di produzioni teatrali di compagnie locali. In programma, “Ububù” della Compagnia Grande Giro / Young Lab, “ME.MO. Memento Mori” con Classe X del Teatro d’Emergenza e “Follia d’ufficio” della compagnia teatrale Gli Imperfetti. Il calendario degli eventi è disponibile sul sito foce.ch Sabato 6 settembre, alle 20:30, e domenica 7 settembre, alle 18, il Teatro FOCE ospita Ububù, tragicommedia clownesca firmata dal progetto Young Lab / Grande Giro e liberamente ispirata al celebre “Ubu Re” di Alfred Jarry. Nella messa in scena, un manipolo di soldati sgangherati segue un sovrano assurdo e grottesco – o meglio, la sua Regina – in una guerra tanto priva di senso quanto feroce, specchio deformato delle tensioni contemporanee. Prevendite online: biglietteria.ch Classe X del Teatro d’Emergenza presenta invece ME.MO. Memento Mori: un mosaico di musica, movimento e parole per affrontare il più antico dei tabù, la morte. Niente piramidi o necropoli, ma stand-up, coreografie e canzoni che smontano il mistero con ironia tagliente e un pizzico di black humor. Lo spettacolo procede per frammenti, come la vita stessa: pezzi accostati per caso, pieni di contraddizioni e domande senza risposte definitive. La rappresentazione è in programma in tre repliche venerdì 19 settembre e sabato 20 settembre, alle 20:30, e domenica 21 settembre, alle 18. Prevendite online: biglietteria.ch Il mese si concluderà, sabato 27 e domenica 28 settembre, alle 20:30 presso il Teatro FOCE con Follia d’ufficio della compagnia Gli Imperfetti, una commedia che porta il grottesco tra faldoni e riunioni aziendali. Sei responsabili di settore, diversi per carattere e aspirazioni, si trovano improvvisamente travolti da sospetti e rivalità quando scoprono che il futuro Vice Direttore Generale è già stato scelto. La tensione esplode in comportamenti assurdi e paradossali, trasformando l’attesa di un colloquio in un gioco al massacro tragicomico. Biglietti disponibili in cassa serale. Per prenotazioni scrivere a: gliimperfetti2015@gmail.com

FOCE

via Foce 1, 6900 Lugano

t. +41 58 866 74 40

info.foce@lugano.ch

foce.ch