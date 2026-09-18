Domani si apre il XXVI “Festival Verdi”

In questo contesto la "Verdi Street Parade" inizia anche con l'XI edizione di "Verdi off" che parte dal Teatro Regio

La Verdi Street Parade, Va, pensiero, apre sabato 19 settembre dalle ore 18.00 il XXVI Festival Verdi e l’XI edizione di Verdi Off, animando il centro storico di Parma con una parata che parte dal Teatro Regio, percorre via Mazzini, attraversa il Ponte di Mezzo, prosegue in via D’Azeglio fino alla Chiesa dell’Annunziata e si espande fino a Piazza Duomo e al Monumento a Verdi, per poi rientrare verso il Teatro Regio dove, alle ore 19.45 sarà eseguito il concerto finale.

Centinaia di artisti, ensemble corali, bande, danzatori, acrobati e le associazioni del CVS Emilia daranno vita a uno spettacolo diffuso, con un corteo dedicato quest’anno al tema Mondi lontani e alle opere del cartellone del Festival. Alla parata prenderanno parte anche gli istituti scolastici del territorio e i Centri Giovani del Comune di Parma, insieme a Giocampus, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni con un’installazione realizzata dai ragazzi del campus estivo, a cura di Imaginarium Estivo.

IL PERCORSO

Il corteo guidato dai carri verdiani prende il via alle 18.00 dal Teatro Regio, dove il Corpo Bandistico G. Verdi, il Corpo Bandistico Imolese e il Corpo Bandistico Riminese aprono la sfilata eseguendo insieme la musica di Verdi. L’allontanarsi delle bande darà il via alle danze storiche e poi al concerto della Corale Verdi, trasformando così lo spazio esterno del Teatro Regio in un palcoscenico.

Il serpentone delle bande non rimarrà compatto ma si diramerà fra piazze e vicoli portando la musica in tutto il centro storico di Parma. Già dalla seconda tappa su Strada Mazzini, il Corpo Bandistico G. Verdi e il Corpo Bandistico Riminese eseguiranno un brano insieme all’altezza di Borgo Romagnosi, prima di separarsi: il primo verso il Ponte di Mezzo, il secondo sotto i portici verso lo slargo di Borgo Domenico Romagnosi. Il Corpo Bandistico Imolese, nel frattempo, imboccherà Borgo Gallo verso Piazza Cesare Battisti direzione Piazza Duomo. A presidiare la seconda tappa ci saranno le associazione del CVS Emilia ed il clima festoso sarà arricchito dall’esibizione itinerante Sciò Scio Risciò della Compagnia Samovar.

Al Ponte di Mezzo, dalle 18.15 alle 19.30, sfileranno i due carri di Verdi Off e l’installazione realizzata da Giocampus, mentre il Corpo Bandistico G. Verdi proseguirà verso via D’Azeglio e il Corpo Bandistico Riminese raggiungerà Piazza Ghiaia e Borgo delle Cucine, dove si esibirà le 18.45.

In Piazzale F. Corridoni, quarta tappa del percorso, sarà ospitato l’esibizione verdiana a cura di Orchestrainsieme. Ultima tappa del percorso, presso la Chiesa dell’Annunziata il Corpo Bandistico G. Verdi darà il via al concerto del Coro voci bianche della Scuola per l’Europa e, a seguire, lo spettacolo Astolfo a cura di Tobia Circus. A chiudere il percorso la postazione del Vintage Photobus, uno storico minibus Volkswagen del 1964 offrirà la possibilità di conservare un ricordo fotografico Verdi Off. Contemporaneamente, il Corpo Bandistico Imolese, conclude la propria tappa in Piazza Duomo.

Dopo una breve pausa, le bande ripartiranno alle 19:15 e si ricongiungeranno davanti al Monumento a Verdi intorno alle 19.20, dove eseguiranno Va, pensiero. Al termine tutti insieme torneranno al Teatro Regio, dove per il grande concerto finale delle ore 19:45 insieme alla Corale Verdi si uniranno le voci del coro aziendale Chiesi InCanto.

VERDI CIRCUS

Da sabato 19 settembre prenderà vita anche Piazzale Picelli, casa del Verdi Circus, con il primo dei quattro spettacoli che saranno ospitati nel tendone e che intrecciano circo contemporaneo e musica verdiana. Alle ore 21 (replica domenica 20 settembre, sempre alle 21), le luci si accenderanno su Gustavo La Vita, di e con Andrea Farnetani, clown virtuoso che gioca con la gravità della vita e trasforma l’errore in risata.

VERDI OFF: L’XI EDIZIONE

La Verdi Street Parade apre così l’XI edizione di Verdi Off, che dal 19 settembre al 25 ottobre 2026 propone oltre 100 appuntamenti gratuiti in più di 20 Comuni fra Parma, Busseto e la provincia, aprendosi per la prima volta anche a Genova, con Verdi After Dark il 10 ottobre, e oltreoceano a Los Angeles, dove il progetto avvia un percorso triennale con la Italy-America Chamber of Commerce West che culminerà con l’Italian Excellence Gala & Awards del 15 novembre. Una settimana più tardi, sabato 26 settembre dalle ore 15.00, lo spirito festoso del festival abbraccia il Quartiere SPIP con la Verdi SPIP Parade, mentre da sabato 19 settembre Piazzale Picelli diventa la casa del Verdi Circus.