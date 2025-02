Data unica 24 febbraio ore 20.30

ERMINIO SINNI

In concerto

“E TU DAVANTI A ME…”

TEATRO OLIMPICO

Piazza Gentile da Fabriano 17 – Roma

ERMINIO SINNI sarà al Teatro Olimpico il 24 febbraio in un concerto evento con i suoi più grandi successi personali come E tu davanti a me, Perdersi per sempre, La nave, alterndoli ad alcune canzoni che hanno fatta la storia della musica italiana come “La sera dei Miracoli”, “A mano a mano” e tanti altri brani in cui mostrerà la sua enorme sensibilità artistica e interpretativa. Il vincitore della prima edizione di The Voice Senior, assieme alla sua storica band e ad un’orchestra di archi diretta dal Maestro Attilio Di Giovanni, è pronto a incantare il pubblico del Teatro Olimpico con concerto carico di emozione per festeggiare assieme la sua grande carriera di esecutore e autore. Durante la serata Erminio Sinni duetterà con la bravissima Ilaria Della Bidia che, dal 2011, affianca il maestro Andrea Bocelli in qualità di artista ospite pop, esibendosi in tutto il mondo in concerti, tour, festival ed eventi esclusivi.

CENNI BIOGRAFICI

Erminio Sinni nasce a Grosseto ma a 18 anni si trasferisce a Roma suonando e cantando nei migliori locali della capitale, nel 1989 partecipa al Festival di Sanremo come autore la canzone "Tutti i cuori sensibili" seguita da tre LP scritti interamente da Sinni. Nel 1990 partecipa al Nuovo Cantagiro piazzandosi in quarta posizione e nel 1991 ha il compito di cantare e suonare alla festa in onore di Frank Sinatra presso l'Ambasciata Americana di Roma. Nel 1992 conosce Riccardo Cocciante con cui inizia un rapporto di collaborazione. Nel 1993, prodotto da Cocciante, partecipa al festival di Sanremo piazzandosi al quinto posto con la canzone "L'amore vero" e aggiudicandosi anche il Premio Volare come migliore musica della manifestazione ed il Premio S.I.L.B. come

miglior testo. Contemporaneamente esce l'album "Ossigeno" con tutte le canzoni scritte interamente da Sinni contenente nove brani tra cui "E tu davanti a me" che, dopo quasi tredici anni, è ancora presente nelle classifiche delle radio italiane. Nello stesso anno esce il cd di Riccardo Cocciante dove la canzone di punta è "Resta con me" pezzo scritto da Erminio

Sinni e Massimo Bizzarri. Nel 1996 riceve il riconoscimento come miglior cantautore al Premio Mia Martini.

