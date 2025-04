Diego Ceretta e Enrico Bronzi tra tradizione e innovazione musicale

Un concerto che attraversa tre secoli di musica, dal Romanticismo alla contemporaneità, con la guida ispirata di Diego Ceretta e il talento di Enrico Bronzi.

Schumann, il mentore, e Brahms, il predestinato.

Nella Germania della prima metà dell’Ottocento, Robert Schumann eredita il peso artistico di Beethoven, una vetta che cerca con determinazione di raggiungere, senza mai sentirsi davvero all’altezza.

Così affida questa missione a un giovane compositore dal talento straordinario: Johannes Brahms. Ma il fardello dell’eredità musicale è opprimente, e la sinfonia tanto attesa, che Schumann gli indica già nel 1853 – poco prima del suo ricovero in manicomio, dove concluderà la sua esistenza – viene completata solo nel 1876, dopo ventitré anni di lavoro.

Questa Sinfonia n.1, la più sofferta e complessa delle sue quattro, nel suo finale richiama l’Inno alla gioia della Nonadi Beethoven e viene accolta con entusiasmo, tanto da essere ribattezzata “la Decima di Beethoven”. Ed è proprio questa monumentale composizione che risuona sotto la guida del direttore principale dell’ORT, Diego Ceretta. Prima di essa, il programma prevede il Concerto per violoncello e orchestra di Schumann, un’opera che l’autore stesso definiva “un pezzo sereno”, anche se pervasa da grande espressività e lirismo.

A interpretarlo è Enrico Bronzi, musicista eclettico e di fama internazionale, noto come membro del Trio di Parma, docente al Mozarteum di Salisburgo e direttore artistico di prestigiose rassegne musicali.

A completare il programma, in apertura, una pagina contemporanea: Salvador, Impressioni surrealiste di Fabio Massimo Capogrosso, compositore umbro quarantenne che ha raggiunto una notorietà ancora più ampia grazie alle colonne sonore degli ultimi film di Marco Bellocchio, Esterno notte e Rapito. Un concerto che intreccia passato e presente, in un dialogo tra epoche e linguaggi musicali diversi.

Venerdì 4 aprile 2025 ore 21:00 – Volterra, Teatro Persio Flacco

Sabato 5 aprile ore 21:00 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni

Lunedì 7 aprile 2025 ore 21:00 – Piombino (LI), Teatro Metropolitan

Martedì 8 aprile 2025 ore 21:00 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama

Mercoledì 9 aprile 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

Stagione concertistica 2024/2025

DIEGO CERETTA direttore

ENRICO BRONZI violoncello

Orchestra della Toscana

Fabio Massimo Capogrosso / Salvador, Impressioni Surrealiste

Robert Schumann / Concerto per violoncello e orchestra op. 129

Johannes Brahms / Sinfonia n. 1 op. 68

Teatro Persio Flacco – Volterra: Posto unico €12,00 (comprensivo di prevendita). Biglietti acquistabili online su Ticketone, nei punti vendita autorizzati, presso la biglietteria della Città del Teatro di Cascina o direttamente alla biglietteria del Teatro Persio Flacco di Volterra (aperta giovedì e venerdì 17:00-19:00; sabato 10:30-12:00 e 17:00-19:00; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’evento).

Palazzo delle Esposizioni – Empoli (FI): Intero €15,00 | Ridotto €12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65) | under 18 e Studenti €6,00 | under 6 gratuito. Offerta due biglietti al costo di uno per chi ha tra i 18 e i 35 anni. Biglietti in vendita presso Libreria Rinascita (Via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli 19) e online su Eventbrite. Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, tel. 0571 711122 – cel. 373 7899915.

Teatro Metropolitan – Piombino: Intero € 11,00 – Ridotto Studenti € 5,00. Biglietti acquistabili il giorno del concerto dalle ore 16:00 presso la Biglietteria del Teatro Metropolitan. In vendita online su eventipiombino.it e nelle rivendite autorizzate. INFO: Ufficio Cultura Comune di Piombino tel. 055 63296 – 63231 cultura@comune.piombino.li.it – comune.piombino.li.it Teatro Metropolitan, Piazza Cappelletti, 2 tel. 0565 30385metropolitanpiombino@gmail.com

Teatro Politeama – Poggibonsi: Biglietti da €5,00 a €13,00 acquistabili online su www.politeama.info e alla Biglietteria del Teatro

Teatro Verdi – Firenze: Intero €22,00 – Ridotto €18,00 (prevendita + € 2,00) – Under 30 €10,00 – Studenti €5,00 (under 30 e studenti acquistabile solo presso la biglietteria del Verdi). Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 – martedì ore 10:00 – 13:00, mercoledì e giovedì 16:00 – 19:00, venerdì ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00 – sabato 16:00 -19:00, lunedì e domenica CHIUSA) e online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Ticketone. Per informazioni tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it