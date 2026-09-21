Teatro Vittoria, Le belle notti di Gianni Clementi e Capitan Amazing di Alistair McDowall

In scena dal 22 settembre a Roma

Il Teatro Vittoria di Roma riapre la stagione 2026/2027 con la commedia Le belle notti di Gianni Clementi in scena dal 22 al 27 settembre.

Sul palco, 17 giovani protagonisti diretti da Claudio Boccaccini. Il 12 dicembre 1969, diaciassette studenti occupano un liceo romano. La storia si ripete nell’anno 2000, dove i figli degli occupanti affrontano nuove sfide.

Ritorna la commedia di una generazione in una nuova edizione con 17 nuovi interpreti emergenti che siamo certi divertirà ancora una volta le nuove e vecchie generazioni.

Le belle notti è una commedia tenera e divertente, ma anche malinconica e crudele, che scandaglia – senza giudicare – un’età della vita, quella prossima ai vent’anni, sbirciandola in due epoche diverse e per certi versi lontanissime: quella della ribellione e dell’anticonformismo della fine degli anni ’60 e quella dell’omologazione – quindi apparentemente immobile e pacificata – dell’inizio del nuovo Millennio.

Dal 28 al 30 settembre va in scena Capitan Amazing di Alistair McDowall con con Stefano Annoni diretto da Marco M. Casazza. Mark diventa padre quasi per caso, ma ama follemente la sua piccola Emily.. Per lei diventa un alter-ego: Capitan Amazing, buffo supereroe capace di sconfiggere il male. Un evento terribile, però, rischia di sgretolare il confine che separa le sue due identità. Info e dettagli su teatrovittoria.it