Teatro Nazionale, Lo Schiaccianoci di Čajkovskij con la Scuola di Danza è sold out

Altre due recite aggiunte il 1 e il 3 dicembre per lo spettacolo con la coreografia di Chalmer. Dal 24 novembre al 3 dicembre a Roma

È già sold out Lo Schiaccianoci di Čajkovskij nella fantasiosa versione coreografica di Paul Chalmer, in scena dal 24 novembre (ore 19) al 3 dicembre, al Teatro Nazionale: lo spettacolo natalizio per eccellenza nella incantevole versione coreografica che ha stregato nel corso degli ultimi tre anni gli spettatori, per la prima volta verrà interpretato dagli allievi della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Uno spettacolo sontuoso e fantasioso che immerge lo spettatore nel pieno spirito del Natale e che ha richiamato sul oltre 50000 spettatori, tra il 2023 e il 2025.

Una scommessa vinta quella del Teatro dell’Opera che ha deciso di affidare uno spettacolo cult, diventato un grande classico, ai giovani talenti della Scuola diretta da Eleonora Abbagnato e che ha già conquistato il consenso del pubblico: sono state infatti aggiunte due ulteriori nuove repliche, martedì 1° e giovedì 3 dicembre alle ore 19.00 oltre al calendario inizialmente stabilito che vedeva il debutto dello spettacolo martedì 24 novembre alle ore 11.00, seguita dalle repliche del 25 e 26 novembre alle 19.00, del 28 novembre alle 18.00, del 29 novembre alle 16.30, del 1° dicembre alle 11.00, del 2 dicembre alle 19.00 e del 3 dicembre alle 11.00.

Altre due recite per poter assistere al fantasioso spettacolo con le scene magiche di Andrea Miglio, i costumi di Mario Celentano, le luci di Stefano Laselva. la consulenza musicale di Giuseppe Annese.

Lo Schiaccianoci si inserisce come spettacolo in cartellone al Teatro Nazionale anticipando l’apertura della stagione di balletto 2026/2027 del Teatro dell’Opera di Roma affidata a Il lago dei cigni nella coreografia di Benjamin Pech dal 17 dicembre.

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