Fondazione Musica per Roma, gli eventi dall’8 al 15 novembre

All'Auditorium Parco della Musica di e Casa del Jazz
Spazio agli eventi della Fondazione di Musica per Roma dall’8 al 15 novembre che si svolgeranno presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma e Casa del Jazz.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE
Giovedì 12 novembre ore 20
Joe Jackson and band
Sala Sinopoli
Venerdì 13 novembre ore 20
Murubutu
Sala Petrassi
Venerdì 13 novembre ore 20
PMCE- Parco della Musica Ensemble
Huellas 2 Il cammino della nuova musica dalla Spagna
Teatro Studio Borgna
Sabato 14 novembre ore 20
Miguel Ȧngel Zotto, Daiana Guspero
Tango Historias de Astor
Teatro Studio Borgna
Sabato 14 novembre ore 19.30
Lezioni di creatività contemporanea
Antonio e Patrizia Marras
Teatro Studio Borgna
Domenica 15 novembre ore 11
Lezioni di Storia 2026/2027
Gennaro Carillo
La Repubblica di Platone
Sala Sinopoli
Domenica 15 novembre ore 18
Anteprima Libri come
Francesco Costa
Con Paolo Giordano
Domenica 15 novembre ore 20
Gaia Banfi
Teatro Studio Borgna ore 20
CASA DEL JAZZ
Domenica 8 novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Domenico Rizzuto Trio
Sala Concerti Armando Trovajoli
Venerdì 13 novembre ore 19.30
Roma Jazz Festival
Eleonora Strino Trio
Sala Concerti Armando Trovajoli
Sabato 14 novembre ore 19.30
Roma Jazz Festival
Nexus Quartet
Sala Concerti Armando Trovajoli
Domenica 15 novembre ore 18
Elective lines feat
Andrea Colella
Sala Concerti Armando Trovajoli