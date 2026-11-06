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Fondazione Musica per Roma, gli eventi dall’8 al 15 novembre

Redazione Roma
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All'Auditorium Parco della Musica di e Casa del Jazz

Spazio agli eventi della Fondazione di Musica per Roma dall’8 al 15 novembre che si svolgeranno presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma e Casa del Jazz.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Giovedì 12 novembre ore 20
Joe Jackson and band
Sala Sinopoli

Venerdì 13 novembre ore 20
Murubutu
Sala Petrassi

Venerdì 13 novembre ore 20
PMCE- Parco della Musica Ensemble
Huellas 2 Il cammino della nuova musica dalla Spagna
Teatro Studio Borgna

Sabato 14 novembre ore 20
Miguel Ȧngel Zotto, Daiana Guspero
Tango Historias de Astor
Teatro Studio Borgna

Sabato 14 novembre ore 19.30
Lezioni di creatività contemporanea
Antonio e Patrizia Marras
Teatro Studio Borgna

Domenica 15 novembre ore 11
Lezioni di Storia 2026/2027
Gennaro Carillo
La Repubblica di Platone
Sala Sinopoli

Domenica 15 novembre ore 18
Anteprima Libri come
Francesco Costa
Con Paolo Giordano

Domenica 15 novembre ore 20
Gaia Banfi
Teatro Studio Borgna ore 20

CASA DEL JAZZ

Domenica 8 novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Domenico Rizzuto Trio
Sala Concerti Armando Trovajoli

Venerdì 13 novembre ore 19.30
Roma Jazz Festival
Eleonora Strino Trio
Sala Concerti Armando Trovajoli

Sabato 14 novembre ore 19.30
Roma Jazz Festival
Nexus Quartet
Sala Concerti Armando Trovajoli

Domenica 15 novembre ore 18
Elective lines feat
Andrea Colella
Sala Concerti Armando Trovajoli

GIORGIO RACCONTA WALTER E CHIARI SI OFFENDE” ‘Tranquilli è solo sonno arretrato’
Palazzo Vecchio di Firenze, Rotta di Giuseppe Lo Schiavo
ANTOLOGIA DANCO TRE SPETTACOLI DI E CON ELEONORA DANCO
Premio Internazionale Semplicemente Donna
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