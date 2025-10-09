Gabrio Gentilini, protagonista di IDOLS, il nuovo spettacolare show teatrale in scena da gennaio 2026

Il bando audizione

Gabrio Gentilini è il nuovo protagonista di Idols, nuovo spettacolare show teatrale in scena da gennaio 2026. Di seguito il bando di audizione per il resto del cast dello spettacolo.

IDOLS

A Pop Music Journey

BANDO AUDIZIONE

La produzione DUNCAN EVENTI (Queen at the Opera | Rock at the Opera) è alla ricerca di 8 BALLERINI e/o CANTANTI BALLERINI con forte presenza scenica e attitudine alla recitazione per il nuovo spettacolo IDOLS – A Pop Music Journey con Gabrio Gentilini che debutterà a Gennaio 2026.

La direzione Artistica sarà di Simone Duncan Scorcelletti , le coreografie di Chris Baldock e la regia sarà affidata a Giuseppe Brancato.

NELLO SPECIFICO RICERCHIAMO:

• 8 Ballerini e/o Ballerini cantanti

• Forte presenza scenica

• MOLTO GRADITE ABILITÀ EXTRA DI QUALUNQUE TIPO (contorsionismo, acrobatica , tap, strumenti musicali, drag queen, burlesque)

È NECESSARIO DOMICILIO O APPOGGIO A ROMA

Le prove si terranno a Dicembre 2025 e Gennaio 2026 .

Debutto il 17 Gennaio 2026 con possibili date a seguire e tour 2026/2027.

L’audizione si terrà il 17 OTTOBRE 2025 alle 9.30 presso TEATRO GOLDEN ROMA HYPERLINK “https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x132f61ecb277f02d:0xda06d3b453440e31?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111″Via Taranto, 36.

All’audizione verranno insegnate delle coreografie sul posto su vari stili e sarà richiesta una prova canto a seguire a chi si presenta come BALLERINO/CANTANTE.

A TUTTI verrà richiesto il racconto di un evento della propria vita per la durata max di 2 min

La versatilità e la proprio unicità sono elementi determinanti

inoltre Per i BALLERINI CANTANTI è richiesta una canzone POP che mette in risalto le vostre qualità vocali su supporto USB della durata Max di 1,30 min.

PER PARTECIPARE ALL’AUDIZIONE:

Per candidarsi è sufficiente inviare una mail con CV artistico e 2 foto (primo piano e figura intera) alla mail duncaneventi@gmail.com – e compilare il form al link

https://docs.google.com/forms/d/1S_iOhRyZf8DhOndihYHWAouCN4h2ylFkxQcFkZPMA2A/edit

ENTRO LA MEZZANOTTE DEL 15 OTTOBRE 2025

N.B. Non ci sarà un cut da CV per cui questo servirà da prenotazione, potrai quindi recarti direttamente all’audizione nel giorno e nell’orario indicato.

All’audizione sarà richiesto CV E FOTO in formato cartaceo.

Abbigliamento consono, scarpe con tacco per le donne ed eventuali props per meglio mostrare le proprie skills.

Note di Regia

Un’icona non si crea, si rivela.

È ciò che ho capito – e che continuo a capire – preparando questo spettacolo.

Per questo stiamo cercando personalità forti, che insieme possano dare vita alle mille sfaccettature di questo show.

Cosa rende un’artista davvero immortale?

Vorrei che il pubblico uscisse dal teatro come io, da ragazzino, ricordavo perfettamente i testi di tutte queste canzoni: avvolto e travolto da un flow di emozioni che difficilmente riesci a scrollarti di dosso.

Con l’idea che ognuno possa essere visto. Che ognuno possa essere un idolo.

Non vediamo l’ora di conoscervi.

A presto e in bocca al lupo a tutti!