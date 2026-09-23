Spazio Rossellini, Bandiera

Domenica 27 settembre alle ore 21.00

Domenica 27 settembre alle ore 21.00, Spazio Rossellini ospita BANDIERA, spettacolo scritto da Lucia Franchi e Luca Ricci, con Antonella Attili, Giancarlo Commare e Ania Rizzi Bogdan, prodotto da CapoTrave – Infinito srl e diretto da Luca Ricci. Un giovane uomo entra con una motosega nella casa del primo ministro e prende in ostaggio sua moglie e la governante lettone: potrebbe essere l’inizio di una storia di violenza politica, e invece la vicenda si apre dentro una quotidianità quasi domestica, tra una peperonata da preparare, un liquore al melone e una scatola di cartone da aprire.

È proprio nel cortocircuito fra l’assurdo e il familiare che BANDIERA costruisce la propria riflessione sul presente. Dietro l’irruzione dell’elemento fantastico — una civiltà extraterrestre che tenta di correggere il destino dell’umanità attraverso un emissario — si apre una domanda molto concreta: è ancora possibile immaginare un diverso ordine del mondo? BANDIERA guarda dunque al nostro presente attraverso una lente insieme ironica, visionaria e politica, lasciando aperta la possibilità che, anche quando un sistema sembra arrivato al suo limite, immaginare un’alternativa non sia ancora un esercizio inutile.

SINOSSI

Motosega alla mano, un giovane uomo irrompe nella casa del primo ministro sequestrandone la moglie e la governante lettone. Sebbene la situazione includa elementi magici e messianici, tutto si svolge in un’atmosfera quotidiana: si prepara una peperonata, si beve un liquore al melone, c’è da aprire una scatola di cartone. Eppure, da quel contesto ordinario, può partire un accordo che modificherà il destino del mondo. Infatti, una non meglio identificata civiltà extra-terrestre cerca da tempo di correggere i destini dell’umanità, inviando un proprio emissario che reca un messaggio per due terrestri di diversa collocazione sociale. Se questi riusciranno a stabilire fra loro una concordanza di visioni e speranze, il mondo inizierà una nuova fase edenica. Si parla di macro-economia, di come il vantaggio dei più ricchi poggi sullo sfruttamento dei poveri, sull’indebitamento di questi ultimi che crea sottomissione, e di come lo Stato sia complice di questa speculazione. Si parla di un giubileo che annulli tutti i debiti, come quelli che si facevano migliaia di anni fa, in Mesopotamia e in Egitto, dopo che un nuovo re o faraone era salito al trono. Il capitalismo sembra giunto a una fase terminale in cui sopravvive solo aumentando ingiustizie e vessazioni. Forse non ci di deve rassegnare a questo esito. Forse si può immaginare altro.

INFORMAZIONI

Biglietti: intero online: €14,50 + d.p. intero botteghino: €15,00 ridotto botteghino (under 18 e over 65): €12,00

Biglietteria aperta un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietti online su Ticketone.

Parcheggio gratuito e custodito fino ad esaurimento posti: ingresso da Via della Vasca Navale 70

Spazio Rossellini Via della Vasca Navale 58 – Roma Tel. 345 2978091 www.spaziorossellini.it info@spaziorossellini.it

Sono previste riduzioni, promozioni e agevolazioni