Teatro Sociale di Como, Nadir Dal Grande inaugura la stagione con Turandot

Dal 24 al 26 settembre

Dopo l’anteprima giovani accolta con grande entusiasmo, il Teatro Sociale di Como si prepara ad aprire la nuova stagione con la Turandot del Centenario di Nadir Dal Grande, vincitore della terza edizione del bando di OperaLombardia per la selezione di un progetto di regia, riservato ad artisti under 35. Dal Grande firma regia, scene e costumi di questo nuovo allestimento, presentato eccezionalmente al Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca lo scorso 25 aprile, esattamente cento anni dopo la prima assoluta dell’opera al Teatro alla Scala di Milano.

«Uno dei rischi più grandi nel mettere in scena Turandot è quello di lasciarsi sedurre dagli stereotipi dell’immaginario della Cina imperiale che la musica di Puccini evoca con una forza quasi cinematografica. Per me, la vera bellezza risiede proprio nell’opportunità di raccontare il profondo cuore malato del regno di Turandot, dove tutto viene percepito come sterile e asfissiante poiché la principessa nega al suo popolo il futuro e ogni cosa sembra destinata a svanire per sempre», spiega il regista. «Su questa stessa linea, l’altro aspetto sfidante per la regia è la centralità del coro, che in Turandot non è assolutamente un contorno narrativo, ma il vero punto di riferimento per il pubblico per capire quanto in basso è caduta questa umanità. Anche il finale aperto, imposto dal bando di OperaLombardia, è diventato per me un’opportunità: fermarsi nel punto nel quale Puccini ci ha lasciati e lasciare che sia il pubblico a interrogarsi sul destino dei personaggi. Allo stesso tempo, mi ha permesso di sublimare la figura di Liù e il suo sacrificio, trasformandoli nel vero punto di svolta dell’opera. Avere l’opportunità di portare questa visione al pubblico diffuso del circuito di Opera Lombardia, regala al nostro progetto un’occasione preziosa che io e il mio team apprezziamo molto», dichiara Dal Grande.

Questa Turandot sarà in scena a Como il c, per poi proseguire in tournée nei teatri del circuito OperaLombardia e al Teatro Coccia di Novara. Qui il calendario completo:

Teatro Sociale di Como

24 e 27 settembre 2026

Teatro Ponchielli di Cremona

2 e 4 ottobre 2026

Teatro Fraschini di Pavia

9 e 11 ottobre 2026

Teatro Grande di Brescia

16 e 18 ottobre 2026

Teatro Coccia di Novara

23 e 25 ottobre 2026

Teatro Donizetti di Bergamo

8 e 10 gennaio 2027