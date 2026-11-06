REF2026, gli eventi della settimana

Da sabato 7 a domenica 15 novembre.
Spazio agli eventi del Romaeuropa Festival in calendario da sabato 7 a domenica 15 novembre.Danza7 – 8 novembre | Teatro Vascello
Con il sostegno di Dance Reflection by Van Cleef & Arpels
In collaborazione con Ambasciata di Norvegia
Katerina Andreou
Carte Blanche – Compagnia nazionale di danza della Norvegia
HOW ROMANTIC (PRIMA NAZIONALE)
Sabato 7 novembre, ore 21.00 | Domenica 8 novembre, ore 17.00
Cinema
8 novembre, ore 17.00 / 21.00
Con il sostegno di Poste Italiane
In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia
The Avex Ensemble
Colonna sonora composta da Vangelis
By arrangement with Warner Bros
BLADE RUNNER – CINE-CONCERT (PRIMA NAZIONALE)
(V.O.S.)
DA LUNEDÌ 9 NOVEMBRE – SETTIMANA CONCLUSIVA ROMAEUROPA FESTIVAL 2026
Danza
10 – 11 novembre, ore 20.00 | Teatro dell’Opera di Roma – Teatro Costanzi
Con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
In corealizzazione con Teatro dell’Opera di Roma
Nell’ambito di Flanders State of The Arts
Jan Martens, On speed
Anne Teresa De Keersmaeker, Gross Fuge
Christos Papadopoulos, Opus (nuova versione per 12 danzatori)
Opera Ballet Vlaanderen (PRIMA NAZIONALE)
Teatro
12 novembre, ore 21.00 | Teatro Valle
Repliche Stagione Teatro di Roma dal 10 al 22 novembre
Presentato e prodotto da Teatro di Roma – Teatro Nazionale
In corealizzazione con Romaeuropa Festival
Silvia Costa
Annie Ernaux
con Federica Fracassi, Francesca Mazza, Emanuela Villagrossi
MEMORIA DI RAGAZZA (PRIMA NAZIONALE)
Tratto dal libro Mémoire de fille di Annie Arnaux
Teatro
13-15 novembre | Teatro Vascello
Repliche stagione Teatro Vascello fino al 22 novembre
In corealizzazione con La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello
Giacomo Bisordi / Fabrizio Sinisi
Con Candida Nieri, Federica Rosellini, Gabriele Portoghese, Matilde Bernardi
IL PRODIGIO (PRIMA NAZIONALE)
13 novembre, ore 21.00 | 14 novembre, ore 19.00 | 15 novembre, ore 17.00
Musica
14 novembre, ore 21.00 | Auditorium Parco della Musica
Jlin
Third Coast Percussion
VERNACULAR (PRIMA NAZIONALE)
15 NOVEMBRE
GRAN FINALE REF2026 – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Musica
15 novembre, ore 11.30 | Sala Santa Cecilia
In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Giovanni Sollima
Enrico Melozzi
100 CELLOS MORNING SESSION
Musica
Philip Glass Afternoon Sessions
15 novembre | Sala Petrassi
Ore 15.00
Vanessa Wagner
PHILIP GLASS: THE COMPLETE PIANO ETUDES (PRIMA NAZIONALE)
Ore 18.00
Third Coast Percussion
PHILIP GLASS: AGUAS DA AMAZONIA (PRIMA NAZIONALE)
15 novembre, ore 20 (fino a mezzanotte) | Sala Santa Cecilia
In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Musica
Enrico Melozzi
Orchestra Notturna Clandestina & Guests
THE CLASSICAL RAVE PARTY
Con la partecipazione di Niccolò Fabi, Anastasio, Fasma con Luigi Zammarano, Giovanni Sollima, Marta Sollima, Giovanni Antonini, Angelica Antonini, Dmitry Smirnov, Alessandro Carbonare, Francesca Raponi, Gloria Campaner, Carlotta Maestrini, Giuseppe Andaloro, João Tavares Filho, Elsa Lila, Caterina Di Tonno, Francesca Benitez, Radmila Novozheeva, Eugenio Maria Degiacomi, Paolo Oreni, Carlotta Dalia, Olena Kurkina. Letture di Alessandro Baricco.
Banda dell’Esercito Italiano
——————————————————
LE SEZIONI DEL ROMAEUROPA FESTIVAL AL MATTATOIO
KIDS & FAMILY
6 – 15 NOVEMBRE
Col sostegno di FONDAZIONE ROMA
6 – 8 novembre
LABÚ Teatre – Cris Clown
Col sostegno di Institut Ramon Llull
TRIPLETTE (PRIMA NAZIONALE)
6 novembre, ore 19:00
7 – 8 novembre, ore 12:30 / 18:30
Frida Odden Brinkmann
Col sostegno di Ambasciata di Norvegia
CIRKUS ANTERO (PRIMA NAZIONALE)
6 novembre, ore 18:00
7 – 8 novembre, ore 11:30 / 16:30
Campsirago Residenza
MILOEMAYA
6 novembre, ore 17:00
7 novembre, ore 10:30 / 15:00 / 17:30
8 novembre, ore 10:30 / 15:00
13 – 15 novembre
Dudu Arnalot
Col sostegno di Institut Ramon Llull
fOrat (PRIMA NAZIONALE)
…