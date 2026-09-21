REF 41, gli appuntamenti fino a domenica 27 settembre

Il calendario degli appuntamenti settimanali

Spazio agli eventi della settimana del Romaeuropa Festival: ecco gli eventi di danza e musica in scena dal fino al 27 settembre.

Danza

24-25 settembre, ore 20.00 | Teatro Argentina

Con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Eun-Me Ahn

POST-ORIENTALIST EXPRESS (prima nazionale)

Coreografa di riferimento nella scena contemporanea asiatica e globale, radicata nei rituali sciamanici e formatasi in Corea e negli Stati Uniti, Eun-Me Ahn ha sviluppato un linguaggio coreografico che fonde Oriente e Occidente, storie di tradizione e trasformazione. La sua nuova creazione, Post-Orientalist Express unisce teatro, danza, nuovo circo, tradizioni ancestrali e pop culture, per approfondire le ricche tradizioni asiatiche e sfidarne le rappresentazioni. Leggende, costumi, musiche, movimenti e riferimenti alla cultura pop diventano strumenti per confrontarsi con cliché e stereotipi, piegandoli fino all’assurdo per rivelarne le contraddizioni.

Ahn raccoglie frammenti di movimento dalla vita quotidiana e dai diversi angoli dell’Asia – dai mercati affollati alle spiagge di Okinawa, dai ritmi delle Filippine alle vibrazioni spirituali dell’Indonesia – per riassemblarli sul palco e dare forma ad un universo coloratissimo, vivace, eccentrico, assurdo, divertente, poetico e, soprattutto, senza tempo.

Musica

26 settembre, ore 21.00 | Teatro Argentina

Presentato da Accademia Tedesca Roma Villa Massimo nell’ambito dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche Italia — Germania

Moritz von Oswald

EVO Ensemble

SILENCIO (NEW VERSION)

La quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival presenta, nella cornice del Teatro Argentina e in collaborazione con Accademia Tedesca a Roma – Villa Massimo, uno dei pionieri del dub techno e dei compositori tedeschi più acclamati al mondo: Moritz von Oswald. In scena con Silencio, 8 voci dell’ensemble vocale EVO accompagnato da tappeti elettronici e sintetizzatori, crea un flusso ipnotico che fonde voce e macchina, classico ed elettronica.

Il concerto è un viaggio immersivo in cui melodie, ritmi e texture sonore si intrecciano, mostrando l’incessante capacità di Von Oswald di trasformare ogni nota in pura sperimentazione sonora.

Danza

26-27 settembre | Teatro Brancaccio

Raphaëlle Boitel

Groupe Acrobatique de Tanger

KA-IN (prima nazionale)

orna al Romaeuropa Festival, dopo l’accoglienza di Fiq! al REF 2024, l’energia travolgente del Groupe Acrobatique de Tanger, fondato nel 2003 da Sanae El Kamouni per portare l’acrobazia marocchina tradizionale dentro una scrittura contemporanea. Con KA-IN, tredici interpreti incontrano l’universo della coreografa Raphaëlle Boitel, che imprime al gruppo la sua cifra inconfondibile: una scrittura formale di grande precisione, insieme fisica e coreografica, capace di tenere in tensione slancio, caduta, controllo e vertigine.

Il risultato è un circo danzato in chiaroscuro, attraversato da sabbia, luce e movimento incessante, in cui portés, salti, equilibri e figure collettive diventano materia di un racconto sulla giovinezza come forza di rischio, desiderio di oltrepassare il limite e possibilità di una fraternità ancora da inventare.

Eredi della tradizione acrobatica marocchina legata alla cultura amazigh, gli artisti si muovono come un organismo compatto e pulsante da cui emergono, a tratti, individualità in cerca di affermazione. Più che un inno generico alla libertà, KA-IN è una macchina scenica di rara generosità, in cui la virtuosità si organizza in una forma rigorosa, mobile, attraversata da una vitalità che non smette mai di interrogare il rapporto tra appartenenza, identità e desiderio di futuro.

26 settembre ore 19.00 | 27 settembre ore 17.00

Musica

27 settembre, ore 20.00 | Teatro Argentina

Osmium – Hildur Guðnadóttir, James Ginzburg, Rully Shabara, Sam Slater

OSMIUM LIVE (prima nazionale)

Link alla cartella stampa

Per la prima volta al Romaeuropa Festival OSMIUM è il progetto che riunisce la compositrice e violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir (Premio Oscar per la colonna sonora di Joker e vincitrice di Emmy e Grammy per la partitura della miniserie HBO Chernobyl) con James Ginzburg, Rully Shabara e Sam Slater. Nato dall’incontro tra quattro musicisti provenienti da traiettorie molto diverse, il lavoro si colloca in una zona di confine tra performance sonora, sperimentazione strumentale e costruzione artigianale del suono: più che un concerto, OSMIUM è un dispositivo elettroacustico in cui strumenti autocostruiti, corpo, voce, feedback e tecnologia ridefiniscono continuamente il rapporto tra gesto umano e risposta meccanica. Guðnadóttir suona l’halldorophone, strumento elettroacustico capace di generare loop instabili; Ginzburg interviene con un monocordo sviluppato ad hoc; Slater lavora su una percussione auto-oscillante; Shabara, voce dei Senyawa, spinge invece l’emissione vocale verso un territorio gutturale e preverbale. Ne emerge una materia sonora aspra e magnetica, fatta di droni metallici, pulsazioni, distorsioni e attrito, in cui la scena non diventa semplicemente un laboratorio sonoro, ma un campo di tensione in cui il suono produce, altera e mette costantemente in crisi l’azione.

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MUSICA | ULTRA CLUB

19-27 settembre | Mattatoio

CALENDARIO SETTIMANALE

19 settembre

AGATHA FORWARD

ore 20.00

Future Nomadz

Bluemarina

VSC di Reveries

DNN di LOBO

Alessandro Roberti (Studio Cliché) e Carmine Iuvone

AGATHA FORWARD

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20 settembre

ore 17.00

Rareș (sold out)

ore 18.30

42 Records (talk con Emiliano Colasanti)

Tutto Piange

Marco Fracasia

ore 20.30

Marta Del Grandi (sold out)

Rareș (sold out)

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22 settembre

ore 21.00

Fillas De Cassandra (Tertúlia Live)

Davide Ambrogio (Mater Nullius Live)

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23 settembre

ore 21.00

Kangding Ray

SUPERFLUID LIVE A/V

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24 settembre

ore 21.00

aya

J. LUDVIG III

EMMA

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25 settembre

ore 21.00

prima stanza a destra

Riccardo Giovinetto

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26 settembre

ore 11.00

DESIGN TALKS

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27 settembre

ore 14.00-19.00

GAME DAY

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