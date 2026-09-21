REF 41, gli appuntamenti fino a domenica 27 settembre

Il calendario degli appuntamenti settimanali
Spazio agli eventi della settimana del Romaeuropa Festival: ecco gli eventi di danza e musica in scena dal fino al 27 settembre.
Danza
24-25 settembre, ore 20.00 | Teatro Argentina
Con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
Eun-Me Ahn
POST-ORIENTALIST EXPRESS (prima nazionale)
Coreografa di riferimento nella scena contemporanea asiatica e globale, radicata nei rituali sciamanici e formatasi in Corea e negli Stati Uniti, Eun-Me Ahn ha sviluppato un linguaggio coreografico che fonde Oriente e Occidente, storie di tradizione e trasformazione. La sua nuova creazione, Post-Orientalist Express unisce teatro, danza, nuovo circo, tradizioni ancestrali e pop culture, per approfondire le ricche tradizioni asiatiche e sfidarne le rappresentazioni. Leggende, costumi, musiche, movimenti e riferimenti alla cultura pop diventano strumenti per confrontarsi con cliché e stereotipi, piegandoli fino all’assurdo per rivelarne le contraddizioni.
Ahn raccoglie frammenti di movimento dalla vita quotidiana e dai diversi angoli dell’Asia – dai mercati affollati alle spiagge di Okinawa, dai ritmi delle Filippine alle vibrazioni spirituali dell’Indonesia – per riassemblarli sul palco e dare forma ad un universo coloratissimo, vivace, eccentrico, assurdo, divertente, poetico e, soprattutto, senza tempo.
Musica
26 settembre, ore 21.00 | Teatro Argentina
Presentato da Accademia Tedesca Roma Villa Massimo nell’ambito dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche Italia — Germania
Moritz von Oswald
EVO Ensemble
SILENCIO (NEW VERSION)
La quarantunesima edizione del Romaeuropa Festival presenta, nella cornice del Teatro Argentina e in collaborazione con Accademia Tedesca a Roma – Villa Massimo, uno dei pionieri del dub techno e dei compositori tedeschi più acclamati al mondo: Moritz von Oswald. In scena con Silencio, 8 voci dell’ensemble vocale EVO accompagnato da tappeti elettronici e sintetizzatori, crea un flusso ipnotico che fonde voce e macchina, classico ed elettronica.
Il concerto è un viaggio immersivo in cui melodie, ritmi e texture sonore si intrecciano, mostrando l’incessante capacità di Von Oswald di trasformare ogni nota in pura sperimentazione sonora.
Danza
26-27 settembre | Teatro Brancaccio
Raphaëlle Boitel
Groupe Acrobatique de Tanger
KA-IN (prima nazionale)
26 settembre ore 19.00 | 27 settembre ore 17.00
Musica
27 settembre, ore 20.00 | Teatro Argentina
Osmium – Hildur Guðnadóttir, James Ginzburg, Rully Shabara, Sam Slater
OSMIUM LIVE (prima nazionale)
Link alla cartella stampa
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MUSICA | ULTRA CLUB
19-27 settembre | Mattatoio
CALENDARIO SETTIMANALE
19 settembre
AGATHA FORWARD
ore 20.00
Future Nomadz
Bluemarina
VSC di Reveries
DNN di LOBO
Alessandro Roberti (Studio Cliché) e Carmine Iuvone
AGATHA FORWARD
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20 settembre
ore 17.00
Rareș (sold out)
ore 18.30
42 Records (talk con Emiliano Colasanti)
Tutto Piange
Marco Fracasia
ore 20.30
Marta Del Grandi (sold out)
Rareș (sold out)
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22 settembre
ore 21.00
Fillas De Cassandra (Tertúlia Live)
Davide Ambrogio (Mater Nullius Live)
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23 settembre
ore 21.00
Kangding Ray
SUPERFLUID LIVE A/V
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24 settembre
ore 21.00
aya
J. LUDVIG III
EMMA
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25 settembre
ore 21.00
prima stanza a destra
Riccardo Giovinetto
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26 settembre
ore 11.00
DESIGN TALKS
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27 settembre
ore 14.00-19.00
GAME DAY
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