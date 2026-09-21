Visavì Gorizia Dance Festival, danze senza frontiere

Il festival transfrontaliero di danza contemporanea dal 14 al 18 ottobre 2026
Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia), nel 2025 congiuntamente Capitale Europea della Cultura, continuano a danzare insieme al Visavì Gorizia Dance Festival (14-18 ottobre 2026), ideato da ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale, in partenariato con i Comuni di Gorizia, Cormons e Gradisca d’Isonzo, nonché con il Teatro Nazionale Sloveno SNG di Nova Gorica e il network di operatori della danza Pan Adria (Slovenia, Croazia, Italia). “Visavì” è un festival “transfrontaliero” unico nel suo genere, con una molteplicità di spettacoli in programma lo stesso giorno, alcuni in teatri in Italia e altri in Slovenia: i luoghi e gli orari sono studiati per permettere, a chi lo desiderasse, di presenziare a tutti gli eventi, varcando comodamente il confine per passare da un paese all’altro.
Il Visavì Gorizia Dance Festival 2026 è un viaggio nella contemporaneità internazionale più originale, con prime nazionali dei lavori più recenti a firma di alcuni tra i maggiori coreografi di oggi, come Ohad Naharin (Venezuela) e Sidi Larbi Cherkaoui (Fall). Il programma riflette il carattere cosmopolita di questo cuore d’Europa, da sempre un crocevia tra popoli, ricco di contaminazioni culturali. Gli artisti e le compagnie ospiti provengono non solo dall’Italia (Marianna Basso, Francesco Brumat, Compagnia Artemis Danza, Equilibrio Dinamico Dance Company, Michele Ermini, Fuorimargine, Giacomo Luci) e dalla Slovenia (MN Dance Company), ma anche dalla Croazia (Balletto del Teatro Nazionale Croato), dalla Serbia (Balletto del Teatro Nazionale Serbo), dalla Repubblica Ceca (Yana Reutova) e dalla Francia (Compagnie Gipsy Raw). Una serata dedicata all’incontro tra la scena artistica contemporanea africana e quella europea sottolinea ulteriormente l’abbraccio interculturale: il Progetto BAMBÙ di Roberto Castello, promosso da ALDES, che presenta un trittico di assoli firmati e interpretati da coreografe provenienti dalla Nigeria (Linda Sarki Johnson), dalla Repubblica Democratica del Congo (Stéphanie Mwamba), e dal Kenya (Diana Odhiambo).
Il Collio (in friulano Cuei, in sloveno Goriška Brda), l’ area collinare divisa tra Italia e Slovenia, si trasformerà in uno spazio performativo dove si incontreranno danza contemporanea, paesaggio e cultura del vino durante il Visavì Discovery Tour in programma nella giornata di sabato, 17 ottobre. Tre aziende agricole ospitano altrettante performance e degustazioni, dando vita a un’esperienza che celebra la vocazione transfrontaliera del territorio e propone un modo originale di vivere i suoi luoghi, intrecciando arte, natura e tradizione enologica.
Ѐ proprio nella danza, l’arte che più di qualsiasi altra è in grado di esprimere il gesto dell’abbraccio, che Gorizia e Nova Gorica – le due città che si guardano “visavì” (come si dice in goriziano, dal francese vis-à-vis) – trovano la loro vocazione e la loro lingua comune. «Visavì Gorizia Dance Festival 2026 – spiega il direttore artistico Walter Mramor – nasce dal desiderio di fare della danza un luogo di incontro: tra artisti e comunità, tra territori, culture e generazioni. Il programma intreccia le grandi firme della coreografia contemporanea con nuove interpretazioni capaci di rinnovarne lo sguardo, accanto a un percorso di partecipazione che coinvolge cittadini, giovani e famiglie. Crediamo che la danza non sia soltanto uno spettacolo da vedere, ma un’esperienza da vivere insieme. È in questa dimensione condivisa che il festival trova il suo significato più profondo: creare connessioni, trasmettere visioni e aprire spazi di dialogo attraverso il linguaggio universale del corpo.»
Visavì Gorizia Dance Festival, che include anche una serie di workshop (al Borgo Live Academy Gorizia, nonché in alcune in scuole del territorio) e progetti, come Visavì Academy Stage e Visavì Experimental Contest, si svolge con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Gorizia e Fondazione CaRiGo.
È aperta la prevendita per la settima edizione del festival. Per quanti volessero vivere il festival in modo dinamico e comodo, senza lo stress delle singole prenotazioni, una novità di quest’anno è il Pass Visavì 2026 acquistabile online, formula vantaggiosa pensata per farsi trasportare dalla danza tra Gorizia e Nova Gorica: un solo pass apre le porte di tutte le sale e tutti gli spettacoli, saltando la coda in biglietteria, e garantisce l’accesso prioritario agli eventi con capienza ridotta.
Lunedì 12 ottobre 2026, ore 17.00
GORIZIA, BORGO LIVE ACADEMY
Martedì 13 ottobre 2026, ore 17.00
GORIZIA, BORGO LIVE ACADEMY
Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 17.00
GORIZIA, BORGO LIVE ACADEMY
Visavì Workshop
Valerio Longo
IO & NOI
Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 11.00
NOVA GORICA, SCUOLA MONTESSORI
Venerdì 16 ottobre 2026, ore 14.30
FIUMICELLO VILLA VICENTINA, SCUOLA PRIMARIA “G. LEOPARDI” / ENGLISH FIVE!
Visavì Workshop
Compagnia Gipsy raw (Francia)
DANCING TOGETHER
Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 20.30
GORIZIA, TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
Visavì Academy Stage
IO & NOI
Restituzione pubblica del lavoro svolto durante il workshop con Valerio Longo
Con i partecipanti al workshop
Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 21.00
GORIZIA, TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
EQUILIBRIO DINAMICO DANCE COMPANY (Italia)/ (LA) HORDE / Jill Crovisier
CAPITOLO XV
Giovedì 15 ottobre 2026, ore 10.30
GORIZIA, KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ
Compagnia Gipsy raw (Francia) / Manon Mafrici / Pasquale Fortunato
OLTRE LE NUVOLE (Au delà des nuages) National Première
Giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.00
GORIZIA, KULTURNI DOM
POZZI National Preview
Fuorimargine – Centro di Produzione della danza in Sardegna (Italia)/ Roberta Racis
NULLA DIES SINE LINEA
Giovedì 15 ottobre 2026, ore 20.30
NOVA GORICA, SNG TEATRO NAZIONALE SLOVENO
Visavì Academy Stage
Francesco Brumat (Italia)
(M)IND (K)ONTROL
Giovedì 15 ottobre 2026, ore 21.00
NOVA GORICA, SNG TEATRO NAZIONALE SLOVENO
MN Dance Company (Slovenia)/ Michal Rynia / Nastja Bremec Rynia
BORDERLESS BODY
Venerdì 16 ottobre 2026, ore 17.00
GRADISCA D’ISONZO, NUOVO TEATRO COMUNALE
Compagnia Artemis Danza (ITA) / Davide Tagliavini
SPECIAL K First study
Venerdì 16 ottobre 2026, ore 18.00
GRADISCA D’ISONZO, SALA BERGAMAS
ALDES (Italia) / Linda Sarki Johnson / Stéphanie Mwamba / Diana Odhiambo
BAMBU
Venerdì 16 ottobre 2026, ore 20.30
GORIZIA, TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
Visavì Academy Stage
Contemporary ACNE (Italia) / Marianna Basso
THE KING IS LOVE
Venerdì 16 ottobre 2026, ore 21.00
GORIZIA, TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
HNK Ivan pl. Zajc (Croazia)/ Ohad Naharin
VENEZUELA National Première
Sabato 17 ottobre 2026, ore 11.00
GORIZIA, KULTURNI DOM
Visavì workshop
Dancehood (Repubblica Ceca)/ Yana Reutova
PLAYING BODY
Sabato 17 ottobre 2026, ore 12.00
COLLIO ITALIANO E SLOVENO, VARIE LOCATION
Visavìdiscovery tour
Ritrovo ore 12:00 Piazza Sant’Antonio, Gorizia
Il tour ha una durata di 5 ore e si svolgerà in pullman.
Sono incluse la visione di tre performance di danza, un light lunch con dj set e tre degustazioni.
EDI SIMČIČ WINERY, Dobrovo (Slovenia)
Ivona (ITA) / Pablo Girolami
ANGELS’ ORDERS The Rilke project
Azienda Agricola Polje, Cormons (Italia)
ALDES (ITA) /Martina Auddino / Nicolò Ricci
Studio per un incontro
Tenuta Della Casa, Cormons (Italia)
La Rinascita (DEU) / Carlos Aller & Cecilia Bartolino
Nothing Happens
Sabato 17 ottobre 2026, ore 18.00
CORMONS, TEATRO COMUNALE
Daniele Cipriani Entertainment (Italia)/ Giacomo Luci
LA LALANGUE
Sabato 17 ottobre 2026, ore 21.00
NOVA GORICA, SNG TEATRO NAZIONALE SLOVENO
Ballet of Serbian National Theater (Serbia) / Sidi Larbi Cherkaoui
FALL National Première
Domenica 18 ottobre 2026, ore 11.00
GORIZIA, KULTURNI DOM
Dancehood (Repubblica Ceca)/ Yana Reutova
CHILDHOOD TIME National Première
Domenica 18 ottobre 2026, orario da definire
LOCATION SITE SPECIFIC DA DEFINIRE
Ivona / Pablo Girolami (Italia)
RILKE PROJECT
Domenica 18 ottobre 2026, ore 15.00
GRADISCA D’ISONZO, SALA BERGAMAS
Compagnia Bellanda (Italia)
Visavì Experimental Contest
A seguire dj set
Tutti i dettagli del programma su www.goriziadancefestival.it