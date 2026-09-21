Visavì Gorizia Dance Festival, danze senza frontiere

Il festival transfrontaliero di danza contemporanea dal 14 al 18 ottobre 2026

Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia), nel 2025 congiuntamente Capitale Europea della Cultura, continuano a danzare insieme al Visavì Gorizia Dance Festival (14-18 ottobre 2026), ideato da ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale, in partenariato con i Comuni di Gorizia, Cormons e Gradisca d’Isonzo, nonché con il Teatro Nazionale Sloveno SNG di Nova Gorica e il network di operatori della danza Pan Adria (Slovenia, Croazia, Italia). “Visavì” è un festival “transfrontaliero” unico nel suo genere, con una molteplicità di spettacoli in programma lo stesso giorno, alcuni in teatri in Italia e altri in Slovenia: i luoghi e gli orari sono studiati per permettere, a chi lo desiderasse, di presenziare a tutti gli eventi, varcando comodamente il confine per passare da un paese all’altro.

Il Visavì Gorizia Dance Festival 2026 è un viaggio nella contemporaneità internazionale più originale, con prime nazionali dei lavori più recenti a firma di alcuni tra i maggiori coreografi di oggi, come Ohad Naharin (Venezuela) e Sidi Larbi Cherkaoui (Fall). Il programma riflette il carattere cosmopolita di questo cuore d’Europa, da sempre un crocevia tra popoli, ricco di contaminazioni culturali. Gli artisti e le compagnie ospiti provengono non solo dall’Italia (Marianna Basso, Francesco Brumat, Compagnia Artemis Danza, Equilibrio Dinamico Dance Company, Michele Ermini, Fuorimargine, Giacomo Luci) e dalla Slovenia (MN Dance Company), ma anche dalla Croazia (Balletto del Teatro Nazionale Croato), dalla Serbia (Balletto del Teatro Nazionale Serbo), dalla Repubblica Ceca (Yana Reutova) e dalla Francia (Compagnie Gipsy Raw). Una serata dedicata all’incontro tra la scena artistica contemporanea africana e quella europea sottolinea ulteriormente l’abbraccio interculturale: il Progetto BAMBÙ di Roberto Castello, promosso da ALDES, che presenta un trittico di assoli firmati e interpretati da coreografe provenienti dalla Nigeria (Linda Sarki Johnson), dalla Repubblica Democratica del Congo (Stéphanie Mwamba), e dal Kenya (Diana Odhiambo).

Il Collio (in friulano Cuei, in sloveno Goriška Brda), l’ area collinare divisa tra Italia e Slovenia, si trasformerà in uno spazio performativo dove si incontreranno danza contemporanea, paesaggio e cultura del vino durante il Visavì Discovery Tour in programma nella giornata di sabato, 17 ottobre. Tre aziende agricole ospitano altrettante performance e degustazioni, dando vita a un’esperienza che celebra la vocazione transfrontaliera del territorio e propone un modo originale di vivere i suoi luoghi, intrecciando arte, natura e tradizione enologica.

Ѐ proprio nella danza, l’arte che più di qualsiasi altra è in grado di esprimere il gesto dell’abbraccio, che Gorizia e Nova Gorica – le due città che si guardano “visavì” (come si dice in goriziano, dal francese vis-à-vis) – trovano la loro vocazione e la loro lingua comune. «Visavì Gorizia Dance Festival 2026 – spiega il direttore artistico Walter Mramor – nasce dal desiderio di fare della danza un luogo di incontro: tra artisti e comunità, tra territori, culture e generazioni. Il programma intreccia le grandi firme della coreografia contemporanea con nuove interpretazioni capaci di rinnovarne lo sguardo, accanto a un percorso di partecipazione che coinvolge cittadini, giovani e famiglie. Crediamo che la danza non sia soltanto uno spettacolo da vedere, ma un’esperienza da vivere insieme. È in questa dimensione condivisa che il festival trova il suo significato più profondo: creare connessioni, trasmettere visioni e aprire spazi di dialogo attraverso il linguaggio universale del corpo.»

Visavì Gorizia Dance Festival, che include anche una serie di workshop (al Borgo Live Academy Gorizia, nonché in alcune in scuole del territorio) e progetti, come Visavì Academy Stage e Visavì Experimental Contest, si svolge con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Gorizia e Fondazione CaRiGo.

È aperta la prevendita per la settima edizione del festival. Per quanti volessero vivere il festival in modo dinamico e comodo, senza lo stress delle singole prenotazioni, una novità di quest’anno è il Pass Visavì 2026 acquistabile online, formula vantaggiosa pensata per farsi trasportare dalla danza tra Gorizia e Nova Gorica: un solo pass apre le porte di tutte le sale e tutti gli spettacoli, saltando la coda in biglietteria, e garantisce l’accesso prioritario agli eventi con capienza ridotta.

Lunedì 12 ottobre 2026, ore 17.00

GORIZIA, BORGO LIVE ACADEMY

Martedì 13 ottobre 2026, ore 17.00

GORIZIA, BORGO LIVE ACADEMY

Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 17.00

GORIZIA, BORGO LIVE ACADEMY

Visavì Workshop

Valerio Longo

IO & NOI

Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 11.00

NOVA GORICA, SCUOLA MONTESSORI

Venerdì 16 ottobre 2026, ore 14.30

FIUMICELLO VILLA VICENTINA, SCUOLA PRIMARIA “G. LEOPARDI” / ENGLISH FIVE!

Visavì Workshop

Compagnia Gipsy raw (Francia)

DANCING TOGETHER

Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 20.30

GORIZIA, TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

Visavì Academy Stage

IO & NOI

Restituzione pubblica del lavoro svolto durante il workshop con Valerio Longo

Con i partecipanti al workshop

Mercoledì 14 ottobre 2026, ore 21.00

GORIZIA, TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

EQUILIBRIO DINAMICO DANCE COMPANY (Italia)/ (LA) HORDE / Jill Crovisier

CAPITOLO XV

Giovedì 15 ottobre 2026, ore 10.30

GORIZIA, KULTURNI CENTER LOJZE BRATUŽ

Compagnia Gipsy raw (Francia) / Manon Mafrici / Pasquale Fortunato

OLTRE LE NUVOLE (Au delà des nuages) National Première

Giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.00

GORIZIA, KULTURNI DOM

POZZI National Preview

Fuorimargine – Centro di Produzione della danza in Sardegna (Italia)/ Roberta Racis

NULLA DIES SINE LINEA

Giovedì 15 ottobre 2026, ore 20.30

NOVA GORICA, SNG TEATRO NAZIONALE SLOVENO

Visavì Academy Stage

Francesco Brumat (Italia)

(M)IND (K)ONTROL

Giovedì 15 ottobre 2026, ore 21.00

NOVA GORICA, SNG TEATRO NAZIONALE SLOVENO

MN Dance Company (Slovenia)/ Michal Rynia / Nastja Bremec Rynia

BORDERLESS BODY

Venerdì 16 ottobre 2026, ore 17.00

GRADISCA D’ISONZO, NUOVO TEATRO COMUNALE

Compagnia Artemis Danza (ITA) / Davide Tagliavini

SPECIAL K First study

Venerdì 16 ottobre 2026, ore 18.00

GRADISCA D’ISONZO, SALA BERGAMAS

ALDES (Italia) / Linda Sarki Johnson / Stéphanie Mwamba / Diana Odhiambo

BAMBU

Venerdì 16 ottobre 2026, ore 20.30

GORIZIA, TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

Visavì Academy Stage

Contemporary ACNE (Italia) / Marianna Basso

THE KING IS LOVE

Venerdì 16 ottobre 2026, ore 21.00

GORIZIA, TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI

HNK Ivan pl. Zajc (Croazia)/ Ohad Naharin

VENEZUELA National Première

Sabato 17 ottobre 2026, ore 11.00

GORIZIA, KULTURNI DOM

Visavì workshop

Dancehood (Repubblica Ceca)/ Yana Reutova

PLAYING BODY

Sabato 17 ottobre 2026, ore 12.00

COLLIO ITALIANO E SLOVENO, VARIE LOCATION

Visavìdiscovery tour

Ritrovo ore 12:00 Piazza Sant’Antonio, Gorizia

Il tour ha una durata di 5 ore e si svolgerà in pullman.

Sono incluse la visione di tre performance di danza, un light lunch con dj set e tre degustazioni.

EDI SIMČIČ WINERY, Dobrovo (Slovenia)

Ivona (ITA) / Pablo Girolami

ANGELS’ ORDERS The Rilke project

Azienda Agricola Polje, Cormons (Italia)

ALDES (ITA) /Martina Auddino / Nicolò Ricci

Studio per un incontro

Tenuta Della Casa, Cormons (Italia)

La Rinascita (DEU) / Carlos Aller & Cecilia Bartolino

Nothing Happens

Sabato 17 ottobre 2026, ore 18.00

CORMONS, TEATRO COMUNALE

Daniele Cipriani Entertainment (Italia)/ Giacomo Luci

LA LALANGUE

Sabato 17 ottobre 2026, ore 21.00

NOVA GORICA, SNG TEATRO NAZIONALE SLOVENO

Ballet of Serbian National Theater (Serbia) / Sidi Larbi Cherkaoui

FALL National Première

Domenica 18 ottobre 2026, ore 11.00

GORIZIA, KULTURNI DOM

Dancehood (Repubblica Ceca)/ Yana Reutova

CHILDHOOD TIME National Première

Domenica 18 ottobre 2026, orario da definire

LOCATION SITE SPECIFIC DA DEFINIRE

Ivona / Pablo Girolami (Italia)

RILKE PROJECT

Domenica 18 ottobre 2026, ore 15.00

GRADISCA D’ISONZO, SALA BERGAMAS

Compagnia Bellanda (Italia)

Visavì Experimental Contest

A seguire dj set

Tutti i dettagli del programma su www.goriziadancefestival.it