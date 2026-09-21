Dave Monaco debutta al Bellini International Context

Il 26 settembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina

Dave Monaco

è atteso per un concerto nell’ambito della sesta edizione del Bellini International Context in programma sabato 26 settembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Tenore tra i più richiesti nel repertorio rossiniano e belcantistico – e siciliano doc, da poco insignito del titolo di Ambasciatore di Palazzolo Acreide – canterà nella serata intitolata “Bellini e il suo tempo” che, sotto la bacchetta di Francesco Ommassini alla guida dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, ospiterà anche il soprano Gilda Fiume.

«Torno nella mia amata Sicilia, debuttando peraltro nello storico Teatro Vittorio Emanuele II e a Messina, per rendere omaggio al nostro genius loci, Vincenzo Bellini. L’occasione è la sesta edizione del Bellini International Context nel quale debutto con un concerto “su misura” per me: canterò arie belcantiste, tra le più celebri di Rossini (‘Cessa di piu resistere’), Donizetti (‘Ah! mes amis, quel jour de fête!’ e ‘Una furtiva lagrima’), infine di Bellini che omaggio con la cavatina di Tebaldo ‘È serbato a questo acciaro’. Sono straordinariamente felice di essere lì», ha dichiarato Dave.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Per prenotare: https://www.teatrovittorioemanuele.it/evento/bellini-e-il-suo-tempo/