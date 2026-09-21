Dialoghi d’autunno, Ruben Xhaferi in concerto

Giovedì 24 settembre in Sala Casella per l’Accademia Filarmonica Romana

Giovedì 24 settembre in Sala Casella un nuovo appuntamento di “Dialoghi d’autunno” dell’Accademia Filarmonica Romana in collaborazione con la Fondazione William Walton di Ischia.Il ventunenne pianista Ruben Xhaferi esegue il primo libro dei Preludi di Debussy e gli Studi op. 10 di Chopin

Secondo concerto della nuova edizione di Dialoghi d’autunno, la rassegna in Sala Casella (via Flaminia 118) che l’Accademia Filarmonica Romana presenta fin dal suo nascere con la Fondazione William Walton di Ischia per la promozione di giovani interpreti provenienti dai Corsi di specializzazione delle principali Accademie e Scuole di musica europee.

Giovedì 24 settembre (ore 20) toccherà al ventunenne pianista Ruben Xhaferi vincitore di premi nazionali e internazionali (fra cui il Premio Crescendo di Firenze e Premio delle Arti nel 2024), e attualmente allievo dei corsi di perfezionamento di Benedetto Lupo all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di Lilya Zilberstein all’Accademia Chigiana di Siena.

Ruben Xhaferi sarà impegnato in alcune pagine più note del repertorio pianistico: il primo libro dei Préludes di Claude Debussy e i Dodici studi op. 10 di Fryderyk Chopin.

Composti fra il 1909 e il 1910, i dodici brani che compongono il Primo libro di Preludi di Debussy sono uno dei capisaldi della letteratura pianistica del Novecento: suggestioni poetiche con inedite soluzioni armoniche, impressioni ed evocazioni visive animano questi spartiti, fra le pagine più conosciute dell’impressionismo in musica a inizio XX secolo.

Altrettanto celebri sono i Dodici studi op. 10 di Chopin scritti principalmente tra il 1829 e il 1832 e dedicati all’amico Franz Liszt, fra i massimi interpreti del pianoforte del suo tempo. Affrontando una grande varietà di difficoltà tecniche, gli Studi richiedono all’interprete non solo virtuosismo tecnico, ma anche grande cantabilità, lirismo ed espressività.

Come di consueto i giovani talenti di Dialoghi d’autunno saranno impegnati in un triplice appuntamento: dopo il concerto a Roma in Sala Casella, ne seguiranno due a Ischia, il sabato e la domenica successivi, presso la Sala Recite nei Giardini La Mortella –, in cui sarà replicato lo stesso programma. Il concerto alla Filarmonica viene preceduto da una introduzione all’ascolto del musicologo Valerio Sebastiani.

Nato nel 2005 a Dolo (VE), Ruben Xhaferi inizia lo studio del pianoforte all’età di 5 anni. È vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il Premio Lamberto Brunelli, il Premio Silvio Bengalli (Fondazione Val Tidone), il Roma Piano Competition e il Premio Crescendo di Firenze. Nel 2024 si aggiudica il Primo Premio al XVII Premio Nazionale delle Arti, concorso del Ministero dell’Istruzione e del Merito che seleziona ogni anno i migliori studenti dei conservatori italiani.

Si esibisce in Italia e all’estero in importanti sale e teatri, tra cui la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale (con la diretta di Rai Radio 3), il Teatro Auditorium Manzoni di Bologna, il Teatro Olimpico di Vicenza, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il Teatro Palladium di Roma, il Palazzo Chigi-Saracini di Siena. Tiene recital per istituzioni e festival di rilievo come la Società dei Concerti di Milano, I Concerti del Quirinale, Bologna Festival, Emilia-Romagna Festival, Festival Bartolomeo Cristofori di Padova, Ljubljana Festival.

Come solista ha collaborato con I Musici dell’Accademia Filarmonica di Bologna, Orchestra Senzaspine, Orchestra da Camera FVG, Orchestra Regionale Veneta.

Dall’età di 8 anni è seguito da Sandro Baldi, con il quale prosegue gli studi fino al conseguimento del diploma accademico di primo livello presso il Conservatorio di Musica “G.B. Martini” di Bologna, ottenendo il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Attualmente frequenta il corso di biennio accademico presso il Conservatorio di Musica “C. Pollini” di Padova con Alessandro Taverna e il Corso di alta formazione presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con Benedetto Lupo. Dal 2023 frequenta i corsi di perfezionamento presso l’Accademia Chigiana di Siena sotto la guida di Lilya Zilberstein.

Biglietti: post unico 12,50 euro (comprensivo di prevendita).

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

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SALA CASELLA

DIALOGHI D’AUTUNNO

introduzione a cura di Valerio Sebastiani

giovedì 24 settembre | ore 20

(Ischia-Sala Recite, 26 e 27 settembre | ore 17)

RUBEN XHAFERI

Ruben Xhaferi pianoforte

Claude Debussy Préludes, primo libro, L 125

Fryderyk Chopin Dodici studi op. 10

In collaborazione con

Fondazione William Walton e La Mortella