Artescienza 2026, Interrogare il caso

Dal 23 al 26 settembre

Dal 23 al 26 settembre il Festival ArteScienza al MUSA – Museo degli Strumenti Musicali al Parco della Musica Ennio Morricone, con concerti, installazioni, proiezioni, incontri.

Mercoledì 23 settembre l’omaggio a Franco Evangelisti nel centenario della nascita: un convegno, l’ascolto di alcuni suoi lavori e un docufilm ripercorrono la vita e l’opera del compositore romano che nella seconda metà del ‘900 ha segnato la ricerca musicale verso nuove prospettive.

Il Festival ArteScienza si sposta al MUSA Museo degli Strumenti Musicali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presso il Parco della Musica Ennio Morricone, dal 23 al 26 settembre per una nuova serie di appuntamenti che approfondiranno il tema dell’edizione del Festival, quello sull’indeterminatezza e dell’alea, fra incontri, installazioni, proiezioni, video musicali d’autore, concerti.

SU FRANCO EVANGELISTI, convegno, opere e proiezioni (23 settembre)

La giornata di mercoledì 23, in particolare, sarà dedicata a Franco Evangelisti con il convegno “Ordine e disordine. Arte e società intorno alla figura di Franco Evangelisti” (ore 15-19) in collaborazione con la Fondazione Isabella Scelsi. In occasione dei cento anni della nascita del compositore, fondatore del Gruppo di Improvvisazione di Nuova Consonanza, si ripercorre il suo ruolo centrale nell’esplorare nella seconda metà del Novecento l’alea e la forma aperta come strumenti per liberare la musica da ogni rigidità strutturale. Con gli interventi di studiosi, compositori e interpreti (Daniela Tortora, Sandro Marrocu, Francesco Galante, Alessandro Mastropietro, Leonardo Zaccone, Luigino Pizzaleo), il convegno affronta il ruolo del caso e dell’indeterminazione nei processi creativi, mettendo in relazione le esperienze delle avanguardie musicali, con le pratiche artistiche contemporanee e con le trasformazioni della società, aprendo la ricerca musicale a una riflessione sul rapporto tra libertà, responsabilità e collettività.

Al convegno segue alle ore 19 Proiezioni sonore, diffusione di opere di Evangelisti, e alle ore 20 la proiezione del documentario È dopo. Appunti su Franco Evangelisti di Alessandro Pezza e Leonardo Zaccone. Attraverso materiali audiovisivi e documenti, il film, realizzato nel 2023, ripercorre alcuni aspetti della ricerca sul suono di Evangelisti, sulla composizione e sull’improvvisazione, mettendo in luce il suo ruolo centrale nella nascita di nuove pratiche musicali e di nuove forme dell’ascolto. Il lavoro restituisce la figura del compositore romano attraverso una prospettiva che intreccia memoria, ricerca e ascolto, riportando nel presente l’esperienza di un autore la cui riflessione sul suono continua a interrogare la musica contemporanea. Il film invita così a riscoprire Evangelisti non soltanto come compositore, ma come una figura capace di mettere in discussione il modo stesso di pensare, produrre e ascoltare la musica.

Nella stessa giornata nella Sala Espositiva del MUSA, l’installazione audiovisuale dell’artista italo-argentino Julian Soardi The Horizon of the Crisis, opera in cui il confine tra corpo e icona, umano e post-umano, interno ed esterno collassa progressivamente, configurandosi come un rito audiovisivo sulla casualità dell’esistenza. Nella Sala Conferenze invece, lo spazio d’ascolto è realizzato con l’installazione immersiva a cura del Centro Ricerche Musicali Interrogare il caso, ispirata al tema di questa edizione di Festival. L’installazione riprende e sviluppa l’idea del “Teatro dell’ascolto”, concepita dal CRM a partire dal 1994 e sviluppata nel corso degli anni in molteplici forme attraverso la ricerca sul suono, sullo spazio e sulla percezione. Un’esperienza in cui i suoni, le loro trasformazioni e i loro movimenti nello spazio diventano i protagonisti, mentre l’ascoltatore è chiamato a costruire attivamente il proprio percorso percettivo.

Gli altri appuntamenti al MUSA dal 24 al 26 settembre

Le due successive giornate del Festival al MUSA, vedono in programma la rassegna di musica acusmatica “Evenienze” (24 settembre, ore 15-20) e la rassegna di video musicali d’autore “Topologie” (25 settembre, ore 15-20) con lavori internazionali selezionati dal CRM e MA/IN Festival.

L’ultimo appuntamento al MUSA sarà il 26 settembre con il concerto (ore 20) “A signal in fracture” di h[t] Duo – Pierpaolo Dinapoli chitarra, Matteo Tundo live electronics. Il Duo presenta un programma per chitarra classica ed elettronica che esplora le relazioni instabili tra gesto strumentale, mediazione tecnologica e ascolto spaziale. La chitarra viene trasformata in un’interfaccia sonora mutevole, mentre l’elettronica ridefinisce continuamente equilibrio, risonanza e percezione dello spazio acustico.

Tutto il programma del festival su www.artescienza.info

BIGLIETTI

Biglietto Unico €12 intero / €2 ridotto

Biglietto Unico 24 e 25 settembre (6 concerti + installazioni): €20 intero / €3,50 ridotto

Ridotto: studenti, < 26 anni, > 65 anni, persone con disabilità

Ingresso gratuito per Convegno, Seminari, Introduzioni all’ascolto, Laboratori, Masterclass, eventi a Roma Spazio Supernova, L’Aquila, Latina, Piacenza, Rieti e Sassari

Sarà possibile acquistare i biglietti:

online, nella sezione dedicata del sito ArteScienza www.artescienza.info

al botteghino di Teatro Belli, MUSA – Auditorium Parco della Musica, Sala Casella – Accademia Filarmonica Romana, a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Centro Ricerche Musicali CRM – ETS

info@crm-music.it – biglietteria@crm-music.it

www.artescienza.info – www.crm-music.it