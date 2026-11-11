Teatro Sistina, C’era una volta… Scugnizzi

Dal 18 novembre a Roma

Lo scorso aprile il trionfale ritorno al Teatro Augusteo di Napoli, ora «C’era una volta… Scugnizzi» – il musical dei record, tra i più amati dal pubblico italiano – è pronto a debuttare al Teatro Sistina di Roma, dal prossimo 18 novembre, quindici anni dopo l’ultima rappresentazione nella capitale.

Un ritorno atteso, sul palcoscenico che ha contribuito alla storia del teatro musicale italiano, con una nuova generazione di interpreti pronta a raccogliere un’eredità artistica importante.

Scritto e diretto dal Maestro Claudio Mattone – compositore, autore, musicista e produttore teatrale tra i protagonisti della scena italiana – con la collaborazione di Enrico Vaime per i dialoghi, lo spettacolo ritrova il pubblico romano con la forza delle sue canzoni, l’energia delle coreografie e una storia che continua a parlare alle nuove generazioni.

Un musical, e molto di più: un racconto di amicizia, sogni, talento e riscatto, nel quale il teatro diventa il luogo delle possibilità. «Scugnizzi» torna a raccontare un’Italia che cambia, ma nella quale resta immutato il desiderio dei giovani di trovare il proprio posto nel mondo (tema di grande attualità proprio in queste settimane).

In “C’era una volta…Scugnizzi” ci sono dei veri capolavori della Canzone, classici come “’A città ‘e Pulecenella” e “Magnifica gente”, e molti altri titoli come “Io ce credo” e “Ajere”, “Carcere ‘E Mare”, “Perzòne Perzòne”, “Chiàmmamme”, “Zoccole”, “Arrangiàmmoce”, “Quantu tiempo ce vo’”, “Scètate Scè..!”, “Niente Niente”, “Stàteve Accòrte”, “Parlanno Parlanno”, tutti firmati da Claudio Mattone, che il pubblico segue durante le varie esibizioni e canta nello spettacolo che fa divertire e commuovere, in un’altalena di emozioni e in un crescendo dall’epilogo inaspettato.

Il musical debuttò nel 2002 al Teatro Augusteo (allora la regia era di Gino Landi). Al Teatro Sistina di Roma, “C’era una volta… Scugnizzi” debuttò la prima volta nel 2003. Lo spettacolo racconta la vicenda di don Saverio, un prete di strada, e del boss camorrista ’O Russo. Da giovani entrambi detenuti nello stesso istituto minorile, mentre da adulti si ritrovano su fronti opposti. Il primo tenta di sottrarre i ragazzi alla criminalità, mentre il secondo li sfrutta per i propri affari illeciti. Chi avrà la meglio?

Premi e riconoscimenti

Trofeo Massimo Troisi 2002 – musical “C’era una volta… Scugnizzi”

Premio ETI – Gli Olimpici del Teatro – 2003 Miglior Musical dell’Anno “C’era una volta… Scugnizzi”

Premio Caruso 2004 – musical “C’era una volta… Scugnizzi”

Premio Charlot 2006 – musical “C’era una volta… Scugnizzi”

Premio Carosone 2007 – musical “C’era una volta… Scugnizzi”

TEATRO SISTINA #ROMA

Dal 18 novembre 2026

Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e online su TicketOne.

Orari:

Dal mercoledì al sabato ore 20:30

Domenica ore 16:00

C’era una volta… S C U G N I Z Z I

DOPO QUINDICI ANNI IL GRANDE RITORNO

AL TEATRO SISTINA DI ROMA

DAL 18 NOVEMBRE 2026

IL MUSICAL CHE HA ATTRAVERSATO IL TEMPO SENZA PERDERE LA PROPRIA ATTUALITÀ! E ORA, UNA NUOVA COMPAGNIA DI GIOVANI TALENTI

È PRONTA A CALCARE LA SCENA

Uno spettacolo di Claudio Mattone, diretto dall’autore

con

Alfonso Giorno – Salvatore Catanese

Aurora Caso, Benedetta Cenani, Claudio Cesa, Andrea Camilla Conte,

Giovanni Di Capua, Vincenza Donciglio, Maria Sofia Dos Santos,

Chiara Esposito, Emanuele Esposito, Francesco Esposito, Lorenzo Esposito,

Fatima Gagliardi, Giusy Lo Sapio, Roberta Pellecchia, Luciano Romano,

Lorenzo Simeone, Sara Stanco, Ernesto Tassari, Antonella Vitiello

e con

Vincenzo Borrino, Ciro Mazaner, Peppe Romano

scene

Bruno Garofalo

movimenti coreografici

Gino Landi

costumi

Francesca R. Scudiero

Regia

Claudio Mattone

aiuto regia: Claudia Cortellesi

orchestrazioni: Pino Perris

coordinamento generale: Manuela Mattone e Claudia Cortellesi

una produzione NAPOLITEATRO Srl