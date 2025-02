DAL 13 AL 16 FEBBRAIO 2025

Spazio Diamante

presenta

QUELL’ULTIMA PARATA

la storia verosimile di Mario Seghesio e del suo sogno

scritto e diretto da Fabrizio Bancale

Personaggi e interpreti:

MARIO SEGHESIO detto GHEGHE – Giuseppe Franchina

UOMO – FRANZ CALI’ – Urbano Lione

MADRE – STORIA – Gaia Riposati

Musiche: Pericle Odierna

Scene: Massimiliano Persio

Costumi: Antonietta Rendina

Disegno luci: Alessandro Iannattone

Creazioni video: Giovanni Marolla

Ufficio stampa: Andrea Cavazzini

una produzione Emotions in Music e Stellarfim

Debutta dal 13 febbraio allo Spazio Diamante di Roma QUELL’ULTIMA PARATA scritto e diretto da Fabrizio Bancale. Una riflessione sulla passione, il sacrificio e le delusioni legate al calcio, ma anche un affresco della società italiana degli anni Venti.

“A volte capita che qualcuno viene al mondo già con un’idea precisa e spesso per quell’idea è disposto pure a morire. Può essere l’appartenenza politica, una fede religiosa, ma anche più semplicemente il denaro o la figa. Per me è il calcio: io per il calcio sono nato e per il calcio sono disposto a morire. Chiedete a Calì se dico bugie. Non sapete chi è Francesco Calì? Non lo avete mai sentito nominare? Allora dobbiamo partire proprio dall’inizio… “

Genova – 1910. Mario Seghesio è poco più che un bambino e le sue giornate sono interamente impegnate a inseguire per strada una palla di pezza. Mario è innamorato di quel nuovo gioco cha arriva da lontano: il futbal. O come dicono dalle sue parti, a Genova: o zeugo de-o ballon. In città cominciano a circolare parole dal suono strano, come dribbling, tackle…shoot; intorno ai campetti di calcio, ogni domenica, si accalcano sempre più appassionati; e Francesco Calì è il primo capitano della Nazionale Italiana di calcio. Franz Calì è nato col mare negli occhi…e attende l’arrivo dei pirati. Ma poi è costretto a emigrare in Svizzera, come tanti giovani del Sud, verso la fine dell’Ottocento. Ora gioca a pallone nell’Andrea Doria, la seconda squadra della città genovese, ed è il primo calciatore ad avere l’onore di indossare la fascia di capitano con la maglia azzurra…che poi, ad esser precisi, mica è azzurra la prima casacca dell’Italia: troppo costose le magliette colorate:

meglio spendere sette centesimi in meno, e accontentarsi di una camiciola bianca.

La Caienna, tra la prigione e il mare, è il campo di calcio dove si allena l’Andrea Doria, proprio a pochi metri dalla casa di Mario. E Mario è lì, tutti i giorni, aggrappato alle reti di recinzione che proteggono lo stadio, a spiare gli allenamenti del suo idolo, a rubare la sua grinta, la sua forza. Perché Mario lo sa: da grande anche lui farà il calciatore!

Poi la guerra. La Grande Guerra! Ma quando le bombe smettono di cadere sulla città, Mario è di nuovo al suo posto. Questa volta, però, oltre le reti di recinzione. Adesso Mario è in campo: è il nuovo portiere dell’Andrea Doria! No, Franz Calì ha smesso di giocare al pallone, e non aspetta più nemmeno i pirati. Tanto quelli arrivano lo stesso, anche se non li aspetti. E non chiedono permesso. Non portano gambe di legno e bende sugli occhi, ma indossano divise nere. Non si fanno chiamare con appellativi fantasiosi e bizzarri che rievocano avventure e battaglie tra i mari, ma hanno nomi normali, banali. Leandro Arpinati. Però picchiano. E picchiano di brutto!

“Quell’ultima parata” racconta la storia di un sogno, quello di Mario Seghesio, detto Gheghe. Un sogno che si scontra con la storia, con l’ascesa del fascismo. Un sogno che si sbriciola contro una nuova classe politica, violenta e corrotta, che cambia le regole del gioco. Nella vita, come sul campo.

Oggi in tribuna ci sarà il grande Vittorio Pozzo. Siederà vicino a Franz Calì. Palla al centro. Si dice che sia venuto a Genova apposta per me: mi vuole convocare in Nazionale. Chissà se riuscirò a riconoscerlo, tra tutti quei pirati vestiti di nero che siedono sugli spalti. L’arbitro fischia. Dopo il grande Calì, vestirò anche io la maglia azzurra. Fischio d’inizio. Comincia la partita.

Info & Prenotazioni:

Orari:

Da giovedì 13 a sabato 16 febbraio 2025 – ore 21:00

Domenica 16 febbraio 2025 – ore 17:00

Biglietti: € 14,00

Ticketone

https://www.ticketone.it/eventseries/quellultima-parata-3725107/?cityname=Roma&startdate=2025-02-13&enddate=2025-02-16

Via Prenestina, 230b – Roma 00176

Tel. 0627858201 – botteghino@spaziodiamante.it