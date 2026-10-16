il lunedì sera alle 20.30

a.ArtistiAssociati e CircuitoCinema

La rassegna al Teatro Comunale di Cormons, il lunedì sera alle 20.30

Lunedì 19 ottobre ‘Naza’ di Yuval Abraham e Rachel Szor e il corto ‘Transumanza’ di Bertoia

Prosegue la rassegna CircuitoCinema che ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale propone in collaborazione a Visioni d’Insieme grazie al sostegno della Regione Fvg: il lunedì sera, al Teatro Comunale di Cormons, le proiezioni saranno uniche, alle 20.30.

Il 19 ottobre vedremo il cortometraggio ‘Transumanza’ di Giovanni Bertoia prima del film documentario del 2026 diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, che ne ha curato anche la fotografia e il montaggio, ‘Naza’: di notte, sui tetti di Tel Aviv, vanno in scena le registrazioni di testimonianze anonime da parte di operatori dell’intelligence e membri dell’esercito israeliano, che dal 2023 hanno preso parte ai sistematici spionaggio, sorveglianza e uccisione di civili palestinesi a Gaza. Prodotto dal The Guardian e dalle pubblicazioni israelo-palestinesi “+972 Magazine” e “Local call”, il documentario fa un resoconto delle tecnologie – dalle intercettazioni all’hackeraggio, per arrivare all’intelligenza artificiale – usate per il monitoraggio della popolazione e di come esse agiscano in diretto supporto a una campagna pluriennale di bombardamenti, droni e cecchini che hanno prodotto decine di migliaia di morti in tutta la Cisgiordania negli ultimi anni.