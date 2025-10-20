Il primo film targato Dai Colli Fiorentini sta per uscire nelle sale

, anzi nell’unica sala cinematografica che apre il sipario nel Comune di Bagno a Ripoli: la primissima visione di “A UFO” si terrà lunedì 20 ottobre al Cinema Antella, all’interno del Circolo Ricreativo Culturale, ed è già sold out. “A UFO” è il titolo di un progetto ideato e prodotto da Lorenzo Lombardi, classe 1995 originario di Grassina, ed è frutto di un percorso realizzato in questi anni dalla nostra redazione: dai numerosi video social per raccontare le eccellenze paesaggistiche e culturali di Bagno a Ripoli, al cortometraggio “Correva l’anno” capace di far rivivere per immagini una vicenda realmente accaduta negli anni ’50, per arrivare infine alla produzione di un vero e proprio film. Lavori che si sono evoluti nel tempo, con la stessa finalità: raccontare e valorizzare il territorio, oltre a cristallizzare e storicizzare frammenti di vita dei nostri tempi.

Le poltroncine rosse del Cinema Antella vi aiuteranno a mettervi comodi e gustarvi il nuovo film: “A UFO” ha la durata di un’ora e mezzo circa, appuntamento alle 21:00 per prendere posto ed attendere l’inizio della proiezione…con qualche gradita sorpresa di cui non facciamo ovviamente spoiler. Cos’è “A UFO”? Una commedia amatoriale realizzata a zero budget, anzi proprio a ufo, ambientata principalmente a Grassina con la partecipazione di numerosi autoctoni nelle varie parti del film. Lorenzo Lombardi, regista della commedia, ha lavorato per mesi al film adottando un approccio da Blockbuster, chiedendo l’ausilio di varie realtà locali e coinvolgendo, al fine di valorizzarli, quanti più elementi possibili – in termini di luoghi, associazioni, persone – del paese.

Il risultato? Beh, quello sarete voi a giudicarlo.

Nel frattempo siamo ben lieti di poter effettuare la prima visione di “A UFO”, con l’ambizione e la speranza di poter darvi nuovi appuntamenti per ulteriori proiezioni. Del resto, tale progetto asseconda il nostro intento, quale mezzo di informazione, di approcciare la comunicazione territoriale in una maniera originale e da prospettive diverse, sfruttando al massimo la freschezza anagrafica della nostra redazione per creare contenuti audiovisivi e multimediali: da qui, anni fa, è nato il ramo di Dai Colli Fiorentini dedicato ai video, rinominato ironicamente Daicolliwood.

Incasso in beneficenza

La serata di lunedì 20 ottobre sarà ad offerta libera, pertanto minutavi di contanti: il ricavato sarà devoluto ad associazioni locali ben note con l’intento di supportare cure mediche ed attività promosse. Parliamo di “Un Petalo per Margherita”, “Un sorriso per Francesco”, “Gli Amici del Cipo” , Associazioni “Orizzonti” onlus ed il CALCIT Fiorentino: l’incasso sarà ripartito in maniere eguale tra le cinque realtà, dando ulteriore valore sociale al nostro progetto.