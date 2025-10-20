Teatro Kopó, Accademia della Arti Magiche di Roma

Una commedia musicale per tutta la famiglia. Sabato 25 ottobre 2025 ore 16.30 e Domenica 26 ottobre 2025 ore 11.00

L’Accademia delle Arti Magiche apre i battenti a Roma: Una commedia musicale per tutta la famiglia (dai 4 anni in su)!

Il sipario del Teatro Kopó di Roma è pronto ad alzarsi sull’irresistibile commedia musicale per famiglie “Grimy & Flò – Streghe, Pozioni e una Manica di Mostri”, uno spettacolo che trasporterà il pubblico nell’Accademia delle Arti Magiche, un luogo dove la magia è potente quanto l’umorismo e il ritmo.

Lo spettacolo, consigliato dai 4 anni in su e scritto e interpretato da Simona Epifani e Federica Ribezzo, vedrà protagoniste Grimy, la streghetta sarcastica ed esperta di magia nera, e Flò, la sua impeccabile ma dolce controparte, specializzata in magia bianca. Nonostante le loro evidenti differenze, le due giovani maghe si ritroveranno coinvolte in una serie di avventure esilaranti e imprevedibili, guidate dal saggio (ma non sempre infallibile) direttore Walter Arcadius.

Tra pozioni sbagliate, incantesimi che prendono direzioni inattese e tanti dispetti, Grimy e Flò dovranno imparare a collaborare per affrontare sfide magiche e risolvere misteri. Il pubblico è invitato a immergersi in un mondo dove l’ironia è l’ingrediente segreto di ogni incantesimo riuscito (o fallito).

“Grimy & Flò” promette un mix perfetto di musica, divertimento, avventura e un messaggio sulla forza dell’amicizia che supera ogni differenza, rendendolo l’appuntamento imperdibile per l’autunno romano.

Dettagli dell’evento:

Cosa: Grimy & Flò – Streghe, Pozioni e una Manica di Mostri (Commedia Musicale)

Target: Consigliato dai 3 anni in su

Quando: Sabato 25 ottobre 2025 ore 16.30 e Domenica 26 ottobre 2025 ore 11.00

Dove: Teatro Kopó – Via Vestricio Spurinna 47, Roma

Di e con: Simona Epifani e Federica Ribezzo

Biglietti: Disponibili online sul sito www.teatrokopo.it

• Grimy & Flò – Streghe, pozioni e una manica di mostri è anche una mini-serie dedicata ai bambini e disponibile su YouTube! •