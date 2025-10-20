La Fondazione Zeffirelli partecipa all’iniziativa “I nuovi poeti del futurismo. 100 anni dopo (1925–2025)”

EventoFirenze

Conferenza “Il Teatro nell’estetica futurista” a cura di Maria Alberti. 25 ottobre 2025, ore 16.00 – Fondazione Zeffirelli, Firenze

 

Firenze, 20 ottobre 2025 – In occasione del centenario dell’antologia I nuovi poeti del Futurismo (Roma, Edizioni futuriste di Poesia, 1925), pubblicata da Filippo Tommaso Marinetti per celebrare la vitalità e la compattezza del movimento da lui fondato nel 1909, la Fondazione Zeffirelli aderisce al progetto “I nuovi poeti del futurismo. 100 anni dopo (1925–2025)”, ideato e organizzato dalla Fondazione Primo Conti  grazie al contributo della Città Metropolitana di Firenze con il patrocinio del Comune di Fiesole.Il programma, a cura di Silvia Porto, propone un ciclo di conferenze dedicate ai molteplici aspetti del Futurismo – dalla letteratura al teatro, dalla pittura alla musica, dall’architettura alla moda – con l’obiettivo di riscoprire la dimensione interdisciplinare e l’energia innovativa che caratterizzarono il movimento futurista, inteso come “arte totale” capace di coinvolgere la vita quotidiana nella sua globalità.

All’interno di questo progetto, la Fondazione Zeffirelli (Piazza San Firenze 5, Firenze), ospiterà sabato 25 ottobre alle ore 16.00, la conferenza “Il Teatro nell’estetica futurista”, tenuta da Maria Alberti, storica del teatro e Responsabile della Didattica della Fondazione Zeffirelli.

L’incontro sarà dedicato all’analisi del teatro futurista come forma di sperimentazione linguistica e visiva, espressione di un’estetica fondata sulla velocità, la simultaneità e la rottura delle convenzioni sceniche tradizionali.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

 Fondazione Franco Zeffirelli
Piazza San Firenze, 5 – Firenze
 +39 320 1637839 | ticket@fondazionefrancozeffirelli.com | https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/il-teatro-nellestetica-futurista/

