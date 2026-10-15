Teatro della Cometa, 50 Minutes di Deborah Levy

Come sopravvivere all’ansia del presente nel testo della scrittrice inglese. Dal 23 al 25 ottobre a Roma

Prosegue all’insegna della drammaturgia contemporanea la programmazione del Teatro della Cometa, spazio culturale creato dalla contessa-mecenate Mimì Pecci Blunt e restituito alla città dalla stilista Maria Grazia Chiuri.

Un luogo vivo e privilegiato di sperimentazione nel solco della programmazione d’avanguardia che alterna in un ricco cartellone, la musica, la danza e la prosa.

Primo evento di prosa della stagione è all’insegna della drammaturgia internazionale contemporanea con 50 Minutes di Deborah Levy in scena venerdì 23 (ore 21), sabato 24 (ore 19) e domenica 25 ottobre 2026 )ore 17).

Lo spettacolo porta in scena una surreale e imprevedibile conversazione psicoanalitica tra un Coniglio e un Professore che diventa il punti di partenza per analizzare il panico contemporaneo, le paure, le contraddizioni della società moderna in perenne stato di emergenza. Un testo che utilizza tutte le paure e le incertezze del presente per indagare proprio sul panico che attanaglia la quotidianità della società: che cosa accade quando ci rendiamo conto che viviamo in un mondo che sembra andare a fuoco? Dove possiamo cominciare quando le ansie continuano a moltiplicarsi? Come incanalare le nostre paure e sopravvivere all’ansia del presente?

Sul palco, le scene di Hannes Hetta ospitano Susanne Sachsse e Hauke Heumann che danno vita a uno spettacolo ironico e sagace, ma non privo di speranza.

Lo spettacolo è in lingua inglese con i sovratitoli in italiano con la regia di Tine Milz, dramaturg Sophia Brous.

Fra le più importanti e innovative scrittrici inglesi, nata in Sudafrica, candidata tre volte al Booker Prize.Deborah, Levy scrive 50 Minutes, il suo primo testo teatrale, dopo 25 anni il successo della sua trilogia letteraria che definisce lei stessa composta di “autobiografie in movimento”. Info e dettagli teatrodellacometa.com

Fabiana Raponi