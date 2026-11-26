L’Atelier Musicale, la rassegna di jazz, classica e contemporanea (ma non solo) organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio, chiude la prima parte della XXXII edizione sabato 28 novembre alla Camera del Lavoro di Milano con un progetto assolutamente trasversale, un concerto che coniuga la prassi del jazz contemporaneo con un retroterra legato alla Sardegna e al Mediterraneo, ma ricco anche di echi e suggestioni di un più vasto universo sonoro, pensato per una dimensione cameristica basata sulle sole corde delle chitarre e del violoncello di due musicisti di grande valore: Bebo Ferra e Salvatore Maiore (inizio live ore 17.30, ingresso 10 euro con tessera associativa).

Entrambi sardi, i due musicisti hanno iniziato a suonare insieme negli anni Ottanta del secolo scorso per poi trascorrere fuori dall’isola natale gran parte della loro vita musicale, diventando non solo artisti riconosciuti, ma anche valenti didatti. Questa collaborazione è tutta basata su composizioni originali, compresa quella del rilevante chitarrista e compositore Massimo Ferra, fratello di Bebo, scomparso prematuramente nel 2024. A lui, peraltro, è dedicato il disco Heritage che viene presentato in occasione del concerto di Milano: si tratta di brani in cui il dialogo che nasce dall’interplay e le improvvisazioni sono il frutto di una profonda conoscenza del linguaggio jazzistico, declinato però all’europea, grazie all’uso di materiali non americani che sollecitano un diverso modo di suonare, lontano dagli stili storici del jazz. L’empatia che si viene a creare nell’intima dimensione del duo e le immagini che i suoni evocano fanno di questo progetto un viaggio musicale pieno di sorprese, mai risaputo, in cui il suono classico del violoncello, pizzicato o suonato con l’archetto, e quello della chitarra classica (o folk) danno vita a un sound unico, singolare.

Tra i chitarristi più influenti dell’ultimo trentennio, Bebo Ferra è artista di fama internazionale, membro del Devil Quartet di Paolo Fresu e partner di musicisti di grandissimo livello (tra cui Enrico Rava, Joe Lovano, Rita Marcotulli, Antonello Salis ed Enrico Pieranunzi). Ferra vanta una copiosa produzione discografica, la vittoria in numerosi concorsi e referendum di riviste specializzate, una brillante attività di autore di musiche per film e la collaborazione in progetti multimediali con attori del calibro di Arnoldo Foà, Angela Finocchiaro e Ivano Marescotti, oltre a un percorso concertistico che lo ha portato a suonare in tutto il mondo.

Salvatore Maiore, strumentista che ha abbinato al jazz la formazione classica del contrabbasso (il suo principale strumento), è ugualmente artista dall’articolata carriera e dalla ricca discografia. Attivo sia come performer sia in qualità di compositore, è un musicista molto richiesto. Molteplici le sue partnership: da quelle con Gabriele Mirabassi ai dischi incisi per ECM con Stefano Battaglia fino alle collaborazioni con un impressionante numero di grandi musicisti (tra i tantissimi Enrico Intra, Franco Cerri, Lee Konitz, Trilok Gurtu, Al Di Meola, Dave Liebman, Oliver Lake e Gianluigi Trovesi) nel segno di una straordinaria versatilità.

ATELIER MUSICALE – XXXII EDIZIONE

SABATO 28 NOVEMBRE 2026, ORE 17.30

CAMERA DEL LAVORO, CORSO DI PORTA VITTORIA 43, 20122 MLANO

Bebo Ferra-Salvatore Maiore duo

Heritage

Bebo Ferra (chitarra classica e acustica), Salvatore Maiore (violoncello).

Programma:

S. Maiore: Heritage;

M. Ferra: Turriga;

B. Ferra: Tamarix; A mesu;

B. Ferra/S. Maiore: Campidano;

B. Ferra: I segreti del re;

S. Maiore: Marì;

B. Ferra/S. Maiore: Giara;

S. Maiore: Native Dance;

B. Ferra: Valzer delle periferie; Calling Bebo;

B. Ferra/S. Maiore: Sinis;

B. Ferra: Insulae Groove.

Presentazione del cd Heritage (S’ard Music), progetto originale di Insulae Lab–Centro di Produzione Musica.

Introduce Maurizio Franco.

Inizio concerto: ore 17.30.

Ingresso: 10 euro con tessera ordinaria (5 euro) o di sostegno (10 euro).

Abbonamento per l’intera stagione: 80 euro.

Direzione e coordinamento artistico: Giuseppe Garbarino e Maurizio Franco.

Organizzazione: associazione culturale Secondo Maggio.

Presidente: Gianni Bombaci; vicepresidente: Enrico Intra.