Domani sera al teatro comunale di Badolato l’incontro pubblico sul progetto di ricerca condotto da Anita Pomario nei giorni scorsi a Badolato

Si terrà venerdì 27 novembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Badolato un incontro pubblico in merito al lavoro di ricerca “Trapassato futuro” che Anita Pomario ha condotto nei giorni scorsi proprio a Badolato. L’appuntamento arriva infatti a conclusione dei 15 giorni di permanenza di Pomario in residenza artistica all’interno della attività del Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, sostenuto da MiC (FNSV), Regione Calabria / Cultura (PAC 14/20), e con il patrocinio del Comune di Badolato.

Il progetto di ricerca è partito da due domande iniziali: e se ricordare non bastasse? Se per ritrovare ciò che siamo stati dovessimo tornare a vivere?

Odine ha 9 anni. Ma anagraficamente ne ha 42. Durante una ricorrenza familiare scivola in un fiume, senza accorgersi di morire, e continua a vivere. In “Trapassato futuro”, Odine si reincarna in sé stessa, portando nella mente quarant’anni di vita e nel corpo l’infanzia.

«È un progetto che esplora il rapporto tra memoria, identità e percezione del tempo, attraverso una ricerca multidisciplinare che intreccia nuova drammaturgia, arti visive e sperimentazione sonora – spiega Pomario – Un’indagine intima e visionaria su ciò che siamo, ciò che eravamo e su quel tempo che, senza accorgercene, ci trasforma».

La serata di venerdì sarà infatti un momento informale di apertura pubblica sul percorso di lavoro, di condivisione di immagini al fine di mettere insieme riflessioni condivise e ricevere suggestioni, consigli e osservazioni, aprendo un dibattito con l’artista sui temi emersi durante l’incontro.

Nelle scorse settimane a supporto del progetto teatrale, Anita Pomario ha condotto un laboratorio rivolto a bambine tra i 9 e i 14 anni, in cui l’artista ha invitato per due giornate le partecipanti a “giocare a fare le grandi”, attraverso improvvisazioni guidate, l’ascolto di materiali d’archivio, letture ed esercizi compositivi singoli e di gruppo, al fine di lasciarsi andare al gioco e all’immaginazione.

Per quanto riguarda la programmazione teatrale della rassegna SPAc, riprenderà martedì 8 dicembre alle 19:15, con CanGo – Centro di Rilevante Interesse per la Danza di Firenze, che presenterà una performance poetico-coreografica dal titolo “Ma a che serve la luce / Le ceneri di Gramsci” tratto dall’omonimo poemetto di Pier Paolo Pasolini, con coreografia, regia, spazio e interpretazione di Virgilio Sieni. Da lunedì 7 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00, a martedì 8 dalle 10:30 alle 13:00, lo stesso Virgilio Sieni condurrà il workshop laboratorio sul movimento “IL CORPO POETICO TRA GESTO E PAROLA”.

Sabato 12 alle 19:15 ritorneranno al Comunale di Badolato quelli di Zaches Teatro, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, con “Pinocchio”, un appuntamento dedicato al pubblico di adulti e bambini, con regia, drammaturgia e coreografia di Luana Gramegna, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti; mentre domenica 20 alle ore 18:30 sarà il turno Irene Lombardi / Compagnia XE con “Il cuore è l’uccelliera”, lavoro di danza di e con Irene Lombardi, dramaturg è Veronica Negrini.

Ricordiamo infine che Teatro del Carro anche quest’anno, parallelamente agli spettacoli in cartellone con SPAc, sta promuovendo la rassegna “Pratica. Scuola di formazione teatrale” che si terrà tutti i martedì e giovedì fino al 27 maggio, suddivisa in due sessioni, una per adolescenti dai 14 ai 19 anni, e una per adulti dai 20 anni in su.

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