Strepitoso Massimo Ranieri al Politeama

La XXIII edizione del "Festival d'autunno" ideato e diretto da Antonietta Santacroce inizia con il sold out dell'artista partenopeo che riscuote un grande successo

Ieri sera Massimo Ranieri al teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro è stato un autentico one – man show difronte ad un pubblico sold out che lo ha accolto con grande entusiasmo e trasporto sin da subito, appena guadagnato il palcoscenico. Cosicché è stato proprio l’artista partenopeo ad aprire ufficialmente ed in modo strepitoso – oltre ogni più rosea aspettativa – la XXIII edizione del Festival d’autunno ideato e diretto da Antonietta Santacroce.

Un bagno di pubblico che ha atteso spasmodicamente il suo arrivo ed in cui era possibile scorgere uomini, donne, ragazzi e ragazze di diverse età e diverse generazioni. Segno evidente che il Ranieri nazionale, a 75 anni suonati, è riuscito nel corso degli anni a sedimentare un notevole apprezzamento anche tra i più giovani.

Canta l’amore da sempre con una voce ancora finemente intonata a dispetto degli anni che avanzano. Inizia subito ringraziando il suo pubblico per essere venuto numerosissimo a vederlo, e ad ascoltarlo soprattutto.

“Lasciami dove ti pare” è il brano con cui inizia a cantare, il primo di una lunga carrelata di pezzi in scaletta che intratterranno il pubblico ben oltre la mezzanotte.

Racconta e si racconta, senza soluzione di continuità. Da quando nell’oramai lontano 1964 iniziò a calcare, per la prima volta, le tavole del palcoscenico quando era ancora un imberbe ragazzino con tante aspettative e molte speranze. “Non bisogna mai smettere di sognare e anche io non l’ho mai smesso di fare nonostante la lunga carriera…” dice convintamente dal palco, quasi disvelando quello che è stato l’elisir della sua lunga vita artistica, ricca di successi. Una frase che ripeterà spesso nel corso della sua straordinaria perfo

rmance e che è racchiusa tutta nel titolo del suo spettacolo: “Tutti i sogni ancora in volo (e continuano a volare)”. Poi continua con “L’istrione” per un omaggio ad un cantautore dello spessore di Charles Aznavour (quest’ultimo già ospite del Politeama il 6 novembre del 2009, come penultimo appuntamento del suo tour di allora). Ebbene, anche qui reinterpreta in modo lucido e fine l’artista francese di origine armena, in alcuni tratti imitandone la “erre moscia” che lo caratterizzava e contraddistingueva.

Ogni pezzo cantato da Ranieri è interpretato in modo unico ed originale. Si muove con grazia e leggerezza; ogni movenza ed espressione del suo viso e del suo corpo sembrano “scolpire” il momento particolare in cui quella canzone è nata. E’ stato come rivivere degli attimi fuggevoli del tempo passato, rendendoli attuali e al passo con i tempi. Ed alla fine di ogni pezzo gli applausi diventano sempre più fragorosi. Ranieri ringrazia sempre e s’inchina più volte ringraziando come un consumato attore di teatro, quale egli è, oltretutto. Il Ranieri nazionale è incontenibile. Parla degli esordi, di quando si fece chiamare Gianni Rock – “dove di rock – dirà ancora – non avevo proprio nulla!” -.

Il suo spettacolo è la narrazione sintetica della sua vita, dei suoi ricordi anche più intimi, del suo vissuto più profondo che vuole condividere con il suo pubblico, a cui tiene moltissimo e si vede… “Io sono innamorato dell’amore e io ci farei l’amore – dirà ancora – e a quelle emozioni non vi rinuncerò. Sogno ancora d’innamorarmi!”. Poi intona: “Erba di casa mia” e giù appalusi!

Nel dialogo con il suo pubblico, tra un motivo e l’altro, dirà ancora: “sono un fan dell’amore a prima vista…” e verrà interrotto spesso e simpaticamente dalle sue di fan. Ricorda Giorgio Strehler – suo grande maestro -. Poi è la volta di un’altra grande hit: “Se bruciasse la città” dove inizia a dare spazio al pubblico nel cantare insieme a lui. Poi un omaggio a Renato Carosone con: “Pigliate ‘na pastiglia” prima della chiusura del sipario.

La seconda parte dello spettacolo il sipario s’alza, con Ranieri già al centro del palco, seduto su una seggiola, ad intonare: “Anema e core” un testo classico napoletano degli anni ‘’50, sempreverde. C’è tempo per ricordare un altro straordinario artista come Bruno Lauzi con: “La mia mano a farfalla” incentrato sulla convivenza di quest’ultimo con il morbo di Parkinson.

Poi è la volta di: “Io dopo il deserto”, testo intimista realizzato per lui da Ivano Fossati che non manca anche in questo caso di ringraziare pubblicamente. E’ il momento di ricordare i suoi genitori e del fatto che quello che è diventato è stato anche grazie a loro. Continua con “Questo io sono”,“Rose rosse” e “Perdere l’amore” con cui vinse il Sanremo del 1988.

E’ un crescendo di emozioni! Poi il sipario si chiude ed il pubblico invoca la sua presenza. Si riapre il sipario e la direttrice artistica Sancontacroce, nel frattempo, sale sul palco e coglie l’occasione gradita per premiare Ranieri con il “Cavatore d’oro”, simbolo di Catanzaro. Infine, il Ranieri nazionale, naturalmente, non mancherà di ringraziare la sua eccezionale band: Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e alla voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino e alla voce, Cristiana Polegri al sax e alla voce, Max Filosi al sax e basso. C’è ancora tempo per cantare ancora Carosone – dopo un velocissimo cambio d’abito – con “Tu vuo’ fa l’americano”, nonché la sua “ultima creatura” intitolata: “Il giorno prima” tra il tributo altrettanto incontenibile degli appalusi degli spettatori in una serata che diverrà memorabile. Chapeau!