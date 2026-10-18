Cassette Vol. 1: Il travolgente mixtape coreografico di Kyle Abraham accende il finale di Torinodanza

Il sipario sull’edizione 2026 di Torinodanza Festival cala con un’esplosione di energia, confermando ancora una volta l’eccezionale levatura della rassegna magistralmente curata da Anna Cremonini. Sotto la sua sapiente guida, il festival si è consolidato come un crocevia imprescindibile per la coreografia contemporanea globale, e la scelta di chiudere la kermesse con la prima nazionale di Cassette Vol. 1 ne è la luminosa riprova. Sul palcoscenico della Sala Grande, la compagnia newyorkese A.I.M by Kyle Abraham, fondata nel 2006 e da sempre fucina di una ricerca che interseca la black queer joy, il teatro, l’improvvisazione e la commedia, ha regalato un affresco coreografico ibrido e travolgente. La cifra stilistica di Abraham destruttura e onora plurime eredità della danza, fondendo un vocabolario di movimenti fluido e virtuosistico con pulsazioni ritmiche e isolazioni millimetriche. I corpi dei danzatori affrontano un fraseggio serrato, dove il rigore della tecnica accademica si sgretola consapevolmente in groove sinuosi, asimmetrie urbane e un sapiente uso del peso a terra. Cassette Vol. 1 è un’opera che si muove in perfetto equilibrio in uno spazio scenico in cui il ridicolo e il citazionismo pop diventano il pretesto per ridere degli estremi e, al contempo, commuoversi per la sottile umanità insita nei ricordi sbiaditi. A esaltare questa architettura dei sentimenti è lo stupefacente lavoro di Dan Scully, autore del lighting, scenic e video design, capace di plasmare un’estetica anni Ottanta e Novanta al neon, cangiante e nostalgica. Le luci scolpiscono i performer trasformando la scena in un vibrante mixtape visivo, un club dell’anima dove risuonano in successione incalzante brani iconici di Prince, George Michael, Pat Benatar, Blondie e Spandau Ballet. In questa atmosfera densa di riferimenti musicali pop, la tecnica degli interpreti brilla per nitore e versatilità, assecondando i repentini cambi di registro che scivolano dal virtuosismo atletico a irresistibili e spassosi siparietti comici. I costumi curati da Karen Young e dallo stesso Abraham strizzano l’occhio alla moda di quelle decadi senza scadere nella parodia didascalica. A.I.M., acronimo di Abraham.In.Motion, si conferma una delle compagnie più vitali e acclamate del panorama statunitense, forte di un cast di interpreti formidabili che, incarnando le memorie collettive e personali del coreografo, elevano il divertimento puro a sublime atto artistico.

Visto il 10 ottobre 2026

Fonderie Limone – Moncalieri (TO)

Cassette VOL. 1

coreografia Kyle Abraham, in collaborazione con A.I.M

danzatori Mykiah Goree, Alysia Johnson, Claude Johnson (guest)

Faith Mondesire, Destin Morisset, William Okajima, Niya Smith

Keturah Stephen (guest), Gianna Theodore, Olivia Wang

progettazione scenica, luci e video Dan Scully

costumi Karen Young e Kyle Abraham

editing del suono Sam Crawford e Kyle Abraham

montaggio video Simon Harding

consulente artistico Risa Steinberg

Cassette Vol.1 è co-commissionato dall’International Summer Festival

Kampnagel (Amburgo, Germania), Festspielhaus St. Pölten (AT), Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur e PEAK Performances, Montclair State University.

Il supporto principale per Cassette Vol.1 è fornito dalla Ed Bradley Family Foundation.

Il sostegno continuativo per Cassette Vol.1 è fornito da Torrence Boone.