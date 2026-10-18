Abitare la frattura | Rigenerare la comunità: Il Festival delle Colline 31 ridefinisce l’orizzonte contemporaneo di Torino

Tra spazi inusuali, corpi post-umani e riti catartici, la curatela di Rosellini e Lagattolla segna un dirompente cambio di paradigma per le arti performative

All’inizio pensavo di scrivere un articolo per ogni performance cui ho avuto l’onore di assistere, ma poi ho sentito l’esigenza di testimoniare con un lungo pezzo l’importanza fondativa di questa edizione del Festival delle Colline torinesi, la trentunesima. Una rielaborazione che ha in animo di far percepire, rappresentare cosa significa e significherà per il panorama della città e della regione tutta questa manifestazione che nasce con l’intenzione dichiarata di trasformare l’approccio di una comunità nei confronti del potere di cura e benessere che l’arte può esercitare quando si hanno coraggio e desideri luminosi. Festival delle Colline torinesi 31 segna un cambio di passo e di paradigma, una presa di consapevolezza forte del ruolo dell’arte performativa nella vita delle comunità e del singolo. E questo passaggio nasce grazie al coraggio del TPE, che da alcuni anni è il contesto culturale e poetico in cui la manifestazione trova radice e nutrimento, di affidare a Federica Rosellini il ruolo di co-curatrice, e non co-direttrice, come lei stessa rivendica convintamente in una splendida intervista, co-curatrice. FdCt 31 è opera e luogo di cura, di attenzione, di osservazione e resistenza, di azione in scena e nella vita, è memoria e futuro, omaggio al passato, la traiettoria da cui può sbocciare adesso un nuovo spazio di canto e risonanza, ma anche ponte verso i nostri esseri futuri fragili e scossi da un mondo che rotola pesante verso derive auto-distruttive, e allo stesso tempo nutriti di incontri, scambi, abbracci e condivisione, di guardarsi negli occhi, di stare insieme, di non temere la profondità e la possibilità di germinare in un comune passo di umanità rifiorita. Federica Rosellini è attrice, performer, regista e studiosa di teatro contemporaneo, performance e, in generale, di ogni linguaggio artistico vivo che dalla realtà porti in un luogo e in un tempo vicino a sé lo spettatore per indagare, riflettere, osservarsi e studiarsi meglio, senza paure, senza veli, senza infingimenti. Finalmente anche il Festival delle Colline torinesi affida ad un’artista, insieme alla solida esperienza attenta, lungimirante e generosa di Isabella Lagattolla, la cura di una manifestazione performativa e la Rosellini disegna, insieme alla fondamentale opera della co-curatrice al suo fianco, un evento multidisciplinare esperienziale con le idee chiare e gli intenti ben definiti, un vero e proprio manifesto programmatico contraddistinto da alcune pietre solide come scogli in un mare agitato, come boe di salvataggio e ancore per le nostre imbarcazioni alla deriva. Queste pietre sono innanzitutto fondate sul grande lavoro di scouting che Federica e Isabella hanno compiuto in anni di osservazione curiosa, di testimonianza attiva verso il mondo della performance per riportare a Torino alcune artiste e alcuni artisti della scena internazionale, tra cui anche performer italiani e italiane che operano stabilmente all’estero, potenti e trasformativi, spesso mai approdati in Italia e che nel Festival delle Colline torinesi hanno trovato un luogo di accoglienza, di cura, di incontro e scambio formidabili. Questa è forse la più forte e la prima delle solide pietre di fondazione del nuovo approccio, aprirsi al nuovo, al dirompente, esplorare il mondo oltre le colonne d’Ercole, non per colonizzare spazi e luoghi con opere di facile successo, ma al contrario per dare la possibilità alla comunità dei pubblici di incontrare la forza espressiva e impattante di artiste e artisti che hanno il coraggio di rendere sacro nel rito della condivisione scenica la profonda verità intima della loro ricerca. Le scelte delle co-curatrici sono forti e travolgenti, determinate e coraggiose, diciannove momenti performativi di estrema qualità e dalla capacità straordinaria di far immergere lo spettatore nei meandri dei temi cruciali del nostro tempo e dei futuri all’orizzonte, bagliori potentissimi che accecando disvelano il reale attraverso la percezione di ciascuno e di ciascuna. Undici prime nazionali e un’anteprima, prevalentemente donne Under 45, lavori profondi sul corpo e la sua presenza materiale e immateriale, sul genere, la non-binarietà e la creazione di nuovi organismi post-umani, ma anche le conseguenze dei conflitti esterni e interni, la morte come soglia di passaggio, le cecità e la sordità, stati alterati di coscienza, attraverso un approccio sempre meta-performativo di riflessione sulla funzione dell’opera vivente condivisa e l’utilizzo delle nuove tecnologie come super-medium in cui l’osmosi umano-artificiale traccia traiettorie inusuali e generative per tornare alla propria fonte originaria. L’edizione 31 ha però il grande merito non solo di trattare di temi fondanti del contemporaneo in modo vivo, diretto e immediato, potente e coraggioso, ma soprattutto di non farlo con spettacoli estrattivi e voyeuristici, ma attraverso focus che consentono di attraversare in profondità l’opera delle artiste e degli artisti invitati/e. Il Festival diventa così esperienza interattiva con la possibilità di entrare in contatto con l’universo creativo rappresentato, immergendoci nei frammenti delle opere, nell’interezza frattale delle possibilità, nel prisma caleidoscopico costituito da ciascuna. E nell’attraversamento del Festival, respirando le possibilità delle esperienze rappresentate, ci si rende conto della precisione millimetrica dei rimandi interni voluti e costruiti dalle co-curatrici, particolari sensibili che rendono la manifestazione un organismo che respira, sente e vede e desidera, un essere vivente che interagisce con noi, il nostro subconscio, le nostre paure, le nostre luci. Rimandi interni e possibilità esperienziali riflessive e immersive come le masterclass, tenute dalle artiste presenti al Festival, che invitano ad approfondire, osmotizzare il reale con la visione frammentaria sulle domanda After the crash, cosa accade dopo l’impatto?, ma anche con le proiezioni cinematografiche al Cinema Massimo e alla Mediateca Dino Villani e con la collaborazione in testimonianza del Blog Dams, Facoltà in cui Federica Rosellini insegna da qualche anno accademico. Ma questa sensazione di immersione, di manifestazione con organi e polmoni e bocca e voce è esaltata dalla dimensione comunicativa del festival. L’Edizione 31 cambia passo e usa i social con un potere di raggiungimento e di irradiazione, come mai prima d’ora, con i curatissimi e immediati reel di Federica Rosellini che introduce le performance, le inserisce nel quadro organico della manifestazione, ne illustra le necessità rappresentative, e con la grande novità di quest’anno, Cabina 31, una vera e propria redazione audio-video, innestata nell’antica cabina di proiezione del Cineteatro Astra, dove si svolgono interviste curate da operatrici e operatori del mondo performativo, universitario e letterario, generando un patrimonio culturale preziosissimo e fondamentale da alimentare e conservare nel tempo. Il Festival raggiunge così, attraverso la connessione sinergica di queste sfaccettature, nuovi pubblici che ora si sentono inclusi, chiamati, toccati nel vivo, che percepiscono chiaramente il movimento del Festival come un abbraccio accogliente, una mappa di allunaggio verso il proprio pianeta e non una torre d’avorio elitaria difficile da comprendere. Infatti, nei luoghi degli incontri e degli scambi umani del Festival si vedono fette di pubbliche mai viste, coorti demografiche per tempi lunghissimi lontani dalle rotte della performance, colori sgargianti, visi distesi e una popolazione eterogenea e qui finalmente coesa in un respiro di umanità che vuole guardarsi negli occhi e trovarsi. E tutto ciò è facilitato dal lavoro svolto nell’ideazione dei luoghi in cui accogliere le performance, uno sforzo organico di organizzazione interattiva e design esperienziale sofisticato e attentissimo: alla Fondazione Merz, nelle sale superiori, per la performance di Romeo Castellucci, Credere alle Maschere, le panche disposte a U consentono agli intervenuti di osservarsi fra i fori oculari mentre insieme si interagisce con il rigore elettrico della morte, in uno spazio di libertà espressiva inaspettato e stupefacente; o ancora, sempre alla Fondazione Merz, il cortile interno diventa spazio urbano in cui Sara Leghissa, con Muscles, attraversa il tema del corpo e il suo linguaggio adoperandosi con intensità estrema di muscoli e oltrepassamento di stereotipi affiggendo cartelloni che rappresentano l’opera di Kathy Acker, la stessa autrice citata solo qualche minuto più tardi nella sala inferiore della Fondazione dove Industria Indipendente, collettivo artistico e di ricerca interdisciplinare con base a Roma, fondato nel 2005 da Erika Z. Galli e Martina Ruggeri, usa lo spazio in modi differenti per rappresentare il progetto Quixote, un esperimento scenico, performativo e visivo che, passando dalle riflessioni filosofiche e politiche della Acker e di Monique Wittig, approda a riscrivere la figura di Don Chisciotte con Dammi i brividi – ma non per la paura, un cortometraggio/video con la voce di Silvia Calderoni, lo sviluppo visivo di Rä Di Martino e il montaggio di Luca Brinchi, e Quixote / A rose is not a rose, una composizione testuale, sonora e coreografica che vede in scena la danzatrice e coreografa Annamaria Ajmone, la voce di Céline Sciamma e un live set di Martina Ruggeri. La stessa cura nell’abitare spazi in maniera trasversale e inusuale che si ritrova per il focus su Janaina Leite, operazione che consente al pubblico di esplorare i luoghi interni del Teatro Astra, come già avvenuto all’inaugurazione di questo spazio nei primi giorni del Festival. La performance che ha dischiuso l’Astra agli spettatori nella programmazione del Festival, inaugurato alla Fondazione Merz con Credere alle maschere, è avvenuta presso il bar del Teatro al piano ammezzato con la rottura di una lastra trasparente per mano dell’artista Guendalina Urbani, poi offerta da mangiare agli intervenuti, come portale di apertura del festival verso la frammentazione e la rottura dell’orizzonte del reale contemporaneo, disunito e lacerato. L’immagine del finestrino spezzato dell’opera della Urbani, segno d’artista di questa edizione che ha accompagnato la costruzione del Festival, proprio quel vetro infranto con ferri da chirurgo, richiama le Car Crash Series di Andy Warhol e altresì l’esplosione del porto di Beirut e l’immagine potentissima e straziante delle persone costrette a camminare per giorni sui vetri, come testimonia nella performance The Sound that reamins il poeta Hashem Hashem. In questo eco di suoni si inseriscono anche le performance dell’artista brasiliana Janaina Leite, per la prima volta in Italia, che al Festival porta Deeper One, spettacolo one-to-one con visore VR, che il pubblico ha potuto fruire nei camerini del Teatro Astra, adibiti a suggestivo scenario di questa performance sospesa fra materiale e immateriale, in un contesto lynchiano, e Stabat Mater, uno dei suoi lavori più dirompenti. Nell conferenza spettacolo The material and immaterial Body in its borderlines, che invece si è svolta nella sala prove del Teatro Astra, è proprio la ricerca di un particolare suono persistente per Deeper One a fare da filo conduttore alla narrazione limpida e diretta, viva e presente, con cui la Leite ha introdotto la sua ricerca fra presenza e confine di coscienza, stati alterati di percezione, distorti con l’uso di droghe ed esperienze al limite della sopportazione. Nel tentativo di ricomporre l’orizzonte disintegrato della sua identità l’artista brasiliana risignifica il proprio rapporto con il padre e con la madre, Amalia Fontes Leite, presente in scena, attraverso la messa in scena con il pubblico delle costellazioni famigliari e di un furente atto psicomagico, girare una scena di sesso con un attore porno, Lucas Asseituno, diretta da sua madre. Stabat mater, impreziosita dai costumi e dalle scenografie di Melina Schleder, è un rito di morte e rinascita, un’esperienza universale per ricostruire in sé la figura materna e quella paterna rigenerando sulla scena le proprie origini umane. La stessa cura nell’abitare gli spazi in maniera trasversale e inusuale si è respirata, sempre al Teatro Astra, con l’arrivo della svizzera Schoß Company, che ha stravolto completamente l’edificio teatrale attraverso l’utilizzo straniante della scena, delle gradinate e di spazi inusuali della sala per la prima italiana di Lab_21 Mon corps n’obéit plus e per la performance Personne ne ramasse ma langue. In queste due dirompenti creazioni, l’architettura convenzionale si è fusa con un lavoro tecnologico e poetico di altissimo livello, dove il magistrale light e stage design di Simona Gallo ha scolpito gli ambienti rendendoli materia viva e pulsante, conferendo alle luci una dimensione trascinante e suggestiva. Sulla scena, le performace di Lisa Tatin, autrice della composizione musicale insieme ad André Décosterd per Lab_21 e di Chloé Bieri, al fianco della stessa Tatin in Personne ne ramasse ma langue, hanno dato corpo a ibridazioni sensoriali sostenute dai live electronics e dai suoni di Dionysios Papanicolaou, Till Lingenberg e della medesima Bieri. Questa peculiare vocazione a risignificare luoghi alternativi nel Festival ha trovato una sua ulteriore sublimazione presso il Coro di Santa Pelagia, palcoscenico per la prima italiana di Ex Silens + Niranthea. In questo scrigno d’epoca, lo straordinario lavoro e lo speciale adattamento site-specific di Marco Donnarumma hanno generato un cortocircuito di rara densità emotiva, facendo collidere e dialogare la preziosità e la sacralità dell’antichità del luogo con le ibridazioni del corpo cyborg e gli stranianti immaginari post-umani. La grande conclusione col botto è infine tornata a deflagrare al Teatro Astra con Supermedium, imponente coreografia di Núria Guiu Sagarra e Ingri Fiksdal. Per questo evento finale, lo spazio del teatro è stato lasciato totalmente aperto e nudo, abitato unicamente dalla potenza di otto corpi femminili e non binari — Clara Tena, Emma Riba, Aina Lanas, Blanca Tolsà, Anna Calsina, Laura Morales, Berta Pascual e la stessa Núria Guiu Sagarra. La loro azione scenica ha innescato una performance ritualistica travolgente in cui i corpi si sono trasfigurati in veri e propri medium e archivi viventi; qui i gesti, i canti e le azioni sono affiorati come antiche memorie ereditarie intrise nei tessuti organici, restituendo all’ambiente l’infinito archivio immaginifico che hanno immagazzinato. Ed è in questo roboante e catartico rito collettivo che si condensa l’anima e l’apice concettuale del festival, a dimostrazione che questa edizione costituisce un dirompente cambio di paradigma per l’arte performativa e contemporanea: la prova tangibile che essa è intrinsecamente trasformativa e partecipativa, e che deve fondarsi sul focus e sulla presenza duratura e immersiva delle artiste e degli artisti coinvolti, riuscendo così ad attivare, risvegliare e nutrire durante tutto l’anno sia la comunità degli spettatori sia l’intera comunità artistica del territorio piemontese.

Festival delle Colline torinesi

6 – 18 ottobre 2026

Torino