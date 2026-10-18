La sera della prima. Sei personaggi in cerca d’autore al Teatro Valle

Il racconto scenico di Francesco Piccolo per la riapertura dello storico teatro romano

Il sipario si alza sul palcoscenico del Teatro Valle interamente ristrutturato e restaurato, dopo 16 anni di chiusura. Torna così alla cittadinanza il più antico dei teatri europei dell’epoca moderna, nello splendore della sua struttura settecentesca, con la ritrovata identità di Casa della Drammaturgia Contemporanea.

Gli interventi di restauro e recupero, promossi e finanziati da Roma Capitale e curati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, iniziati a marzo 2023, sono stati imponenti e complessi.

​Il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e il Sovrintendente capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce, con la partecipazione dei vertici della Fondazione Teatro di Roma, lo hanno inaugurato, illustrando i dettagli dell’intervento e degli ambienti recuperati, il valore della restituzione alla collettività di un patrimonio carico di tre secoli di storia e le linee progettuali e artistiche del nuovo corso teatrale.

​Il bene storico, costruito nel 1727 come teatro di palazzo, viene assegnato al Teatro di Roma – guidato dal Presidente Francesco Siciliano con il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Artistico Luca De Fusco e il Direttore Generale Maurizio Roi – aggiungendosi alle sale Argentina, India e Torlonia, ciascuna con una vocazione specifica e complementare. Il Teatro Valle assume la missione strategica di Casa della Drammaturgia Contemporanea: un luogo di produzione, scrittura e confronto sul presente, punto di snodo tra la grande scrittura del secondo Novecento e le voci della scena odierna.

I lavori hanno interessato l’intero complesso monumentale con un articolato programma di restauro conservativo, adeguamento strutturale e ammodernamento impiantistico della sala, i palchi, gli scaloni e le parti monumentali progettate da Giuseppe Valadier, garantendo la piena sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità del teatro nel rispetto della sua identità storica.

Il restauro degli apparati decorativi, condotto sulla base di approfondite indagini storiche e stratigrafiche, ha consentito di recuperare le decorazioni storiche dei palchi, la tela del soffitto e l’arco del boccascena, riportando alla luce elementi di grande valore artistico nascosti da interventi successivi, come una decorazione ottocentesca nascosta sotto ridipinture novecentesche nell’arco del boccascena: “Danza delle ore”, composta da putti monocromi su fondo in oro zecchino, riconducibile agli interventi ottocenteschi documentati negli elaborati storici legati a Valadier.

Accanto al recupero delle testimonianze più antiche, si è scelto di conservare anche una traccia della storia più recente del teatro come i messaggi e gli slogan contro le discriminazioni realizzati lungo le scalinate durante l’occupazione del 2011 da parte di attori e lavoratori dello spettacolo, poi costituitisi nell’Associazione Fondazione Teatro Valle Bene Comune.

“È una grande emozione restituire finalmente ai romani il Teatro Valle dopo sedici anni. Non riapriamo soltanto uno dei teatri più antichi e prestigiosi d’Europa, ma restituiamo alla città un luogo straordinario di cultura, libertà e partecipazione. Ora torna a vivere, con una nuova missione dedicata alla drammaturgia contemporanea. Perché crediamo che la cultura sia una parte essenziale della vita democratica di Roma. Oggi si chiude una lunga attesa e si apre una nuova stagione. Bentornato, Teatro Valle”, ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La nuova stagione ha preso il via il 16 ottobre con Francesco Piccolo e il suo spettacolo La sera della prima. Sei personaggi in cerca d’autore al Teatro Valle, un racconto che rievoca la burrascosa serata di quel lontano 1921, quando l’opera di Luigi Pirandello andò in scena per la prima volta proprio al Teatro Valle, cambiando per sempre la scena mondiale.

“Nessuno più di Francesco Piccolo avrebbe potuto raccontare il grande fiasco della sera della prima al Valle de I sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello” afferma Luca De Fusco, direttore artistico del Teatro di Roma.

Così, Francesco Piccolo, su un palcoscenico totalmente vuoto, come vuoto era la sera del 9 maggio 1921, inizia il suo racconto che, man mano, prende vita e consistenza su quelle tavole, con la bagarre scatenata da un pubblico perplesso e disorientato e la lotta protrattasi fino a notte fonda tra le varie fazioni.

Lo scrittore Francesco Piccolo dichiara di aver letto molti documenti e cronache dell’epoca, perfino contraddittori fra loro, per ricavare una scrittura scenica aderente ai fatti.

Insieme alla figlia Lisetta, il drammaturgo assiste alla rappresentazione della compagnia di Dario Niccodemi, nutrendo qualche dubbio sull’accoglienza della sua opera, cui lavora da anni.

Entrati in sala, gli spettatori rimangono meravigliati per la scena vuota e le luci accese. Andando avanti, si spazientiscono perché non colgono il senso di personaggi che entrano ed escono proponendo di essere rappresentati ad una compagnia di attori che sta provando un’altra opera di Pirandello, Il giuoco delle parti.

Esasperato e sconcertato, il pubblico fischia e inizia a lanciare oggetti, perfino scardinando le poltrone della platea per lanciarle sul palcoscenico invocando l’uscita del drammaturgo che, invece, viene chiuso dall’attrice Vera Vergani nel suo camerino. Il tumulto si protrae per ore al grido di ‘Manicomio, Manicomio’, finché alle due di notte Pirandello e la figlia, usciti dall’ingresso degli artisti, si trovano davanti una folla tumultuante che vuole linciarlo. Saliti fortunosamente su un taxi a Corso Vittorio Emanuele II, si mettono in salvo. Quattro mesi dopo, a Milano, l’accoglienza sarà favorevole (se ne era tanto parlato e si sapeva cosa aspettarsi) e successivamente sarà un successo nei teatri d’Europa.

Francesco Piccolo inserisce la prima dell’opera pirandelliana più rivoluzionaria nel contesto storico dell’epoca, intrecciandola alle vicende familiari turbolente e dolorose per la malattia mentale della moglie del drammaturgo scatenata dalla gelosia nei confronti del rapporto simbiotico del marito con la figlia Lisetta.

Lo scrittore riflette sulla rivoluzione del linguaggio e della visione drammaturgica di Pirandello che mina le certezze consolidate, da cui è partita la storia contemporanea del Valle, un teatro che non è soltanto custode del passato, ma luogo in cui la memoria si apre a una nuova drammaturgia.

Tania Turnaturi