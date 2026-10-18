Dietro le Quinte Teatro ricorda l'alluvione di Firenze con un nuovo spettacolo in scena allo Spazio Alfieri e alla Fiaba

Il 4 novembre 1966 è una data tragica per Firenze, ma rappresenta anche l’inizio di una straordinaria storia di solidarietà.

’66 ore nasce dalla volontà di raccogliere e restituire le emozionanti testimonianze di chi visse in prima persona l’emergenza.

La drammaturgia intreccia le storie dei cittadini con il racconto dei radioamatori, che fin dalle prime ore contribuirono a coordinare l’emergenza, e dei giovani volontari giunti da ogni parte del mondo, passati alla storia come gli Angeli del Fango.

Lo spettacolo, realizzato nell’ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario dell’alluvione di Firenze ed in collaborazione con la città metropolitana, sarà proposto in due appuntamenti a Firenze: il 3 novembre presso lo Spazio Alfieri (via dell’Ulivo 8) e il 10 novembre presso il Teatro La Fiaba (via delle Mimose 12).

Due serate di teatro per condividere con la città un momento di riflessione, memoria e identità collettiva, riportando alla luce le voci e le emozioni di una delle pagine più drammatiche, ma allo stesso tempo più significative, della storia di Firenze.

La compagnia Dietro le Quinte Teatro, forte di una storia ventennale legata a doppio filo alla promozione culturale e storica del territorio, con spettacoli messi in scena in luoghi simbolici come il Salone dei Cinquecento, la Basilica di San Miniato al Monte e il Cimitero degli Inglesi, torna a dare voce alla storia cittadina per raccontare il dolore di quei giorni, ma soprattutto la forza della rinascita e la straordinaria spinta di solidarietà che contribuì a salvare la città.

’66 ore. Un fiume, una città, un popolo

Uno spettacolo scritto e diretto da Tommaso Capecchi e Jacopo Del Sole

con Alessandro Armiento, Silvia Brogi, Chiara Cialli, Tommaso Capecchi, Emanuele Del Sole, Luigi Ippolito, Antonino Palumbo, Luigi Pastore, Francesco Salvi, Giovanni Sodini, Marco Somigli

regia video Gabriele Benedetti

aiuto regia Sara Cugnetto

INGRESSO GRATUITO – PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

Martedì 3 novembre

ore 21.00

Spazio Alfieri

via dell’Ulivo 8

Martedì 10 novembre

ore 21.00

Teatro La Fiaba

via delle Mimose 12

Per informazioni e prenotazioni:

dietrolequinteteatro@gmail.com – 328 1615599