Dal 4 al 6 dicembre a Roma

Debutta all’Altrove Teatro Studio, dal 4 al 6 dicembre, DETTO TRA NOI, spettacolo scritto da Andrea Giovalè, Sara Mafodda e Michele Eburnea, con la regia di Michele Eburnea.Dalla compagnia teatrale, che ha già portato in scena all’Altrove Teatro Studio

Non eroga metano, Non andartene docile e Secondo Piano, torna con l’inedito Detto tra noi, un’altra storia generazionale su ciò che ci lega a doppio filo a noi stessi, alle cose e alle persone che ci stanno intorno, e su come il tempo tende a cambiare tutto, a volte, senza bisogno di cambiare niente. Assurdo e romantico si sovrappongono in un’elica di emozioni vorticose, fino a portare attori e spettatori a conclusioni insieme inaspettate e inevitabili.

Ricordi come fosse ieri le notti passate con la tua migliore amica, sotto le coperte di un letto che allora sembrava un castello. Ma non era ieri, era vent’anni fa. Avete preso ad allontanarvi, e non avete più smesso. Vent’anni dopo, ricevi l’invito al suo matrimonio e decidi di andare, senza nessuno, in un mare di sconosciuti. Incontri un altro invitato solitario, che non vuole rivelare il motivo della sua presenza. E se lui, come te, fosse più importante di quello che sembra? Se fosse lì per motivi di lavoro, e il suo lavoro fosse quello… della morte? E se spettasse a te scegliere, dopo vent’anni, il destino di una persona che conoscevi nel profondo, e ora non riconosci più: cosa sceglieresti?

SPETTACOLI

Venerdì e sabato ore 20

Domenica ore 17

Biglietti: Intero 15€_ Ridotto 10€

Altrove Teatro Studio – Via Giorgio Scalia 53, Roma

Per informazioni e prenotazioni: telefono 3518700413, email ipensieridellaltrove@gmail.com