Il 29 novembre fra Sinopoli e Perosi

«Il programma ideato per l’inaugurazione della nuova stagione sinfonica della Fenice di Venezia è, sotto molti aspetti, il segno e il suono di un concerto che punta su un’originalità non fine a se stessa e su contenuti capaci di distinguersi, celebrando lo spirito di uno dei teatri più prestigiosi del mondo. Per questo sono soddisfatto di dirigerlo, seppure solo in una delle due esecuzioni previste», dichiara Riccardo Frizza, atteso sul podio domani 28 novembre per l’apertura della stagione sinfonica del Teatro La Fenice. Lo sciopero, confermato per soli tre voti, ha però fatto slittare l’appuntamento a domenica 29 novembre, data in cui il concerto si svolgerà regolarmente.

«Proporremo al pubblico veneziano Hommage à Costanzo Porta di Giuseppe Sinopoli: oltre agli immensi meriti come direttore d’orchestra, Sinopoli fu un compositore capace di rileggere la tradizione musicale veneziana con un linguaggio contemporaneo colto e sofisticato, qui basato sulla frammentazione timbrica e contrappuntistica. Pochi minuti di pura poesia, intrisi di una tensione lirica dal sapore profondamente lagunare, che a mio parere celebrano degnamente l’ottantesimo anniversario della nascita del Maestro», commenta Frizza. «A seguire, Il giudizio universale di Lorenzo Perosi – poema sinfonico-vocale per soli, coro e orchestra – offre un affresco sonoro di grande impatto. È un peccato che Perosi paghi ancora il pregiudizio di chi riduce la sua produzione sacra al fatto di essere stato un prete: fu invece un fine musicista che, in questo oratorio compatto e sontuoso, alterna sapientemente sezioni in latino ad altre in italiano. Per apprezzarlo non serve essere persone di fede, ma semplicemente amare quel repertorio ispirato alle vicende bibliche ed evangeliche che da secoli arricchisce il grande sinfonismo europeo» conclude il Maestro.

PROGRAMMA

Giuseppe Sinopoli

Pour un livre à Venise

Prima raccolta: Costanzo Porta

II – Hommage à Costanzo Porta

in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita di Giuseppe Sinopoli

Lorenzo Perosi

Il giudizio universale

poema sinfonico-vocale per soli, coro e orchestra

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Orchestra e Coro del Teatro La Fenice

direttore Riccardo Frizza

maestro del coro Elena Pierini

soprano Marigona Qerkezi

mezzosoprano Valentina Pernozzoli

tenore Antonio Poli

basso Adriano Gramigni