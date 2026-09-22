Teatro de’Servi, Voci di donne, racconti di canzoni

Dal 1 al 4 ottobre a Roma

La musica, i racconti e la voce di Syria aprono la stagione del Teatro de’ Servi, dall’1 al 4 ottobre, con BELLISSIME – VOCI DI DONNE, RACCONTI DI CANZONI

Uno spettacolo di teatro-canzone interamente dedicato alle più grandi voci femminili della musica italiana dagli anni ’40 ad oggi. Attraverso aneddoti, racconti ed esecuzioni dal vivo, Syria, accompagnata dalla chitarra di Massimo Germini, ripercorre i brani iconici, il talento e la personalità di straordinarie interpreti che hanno segnato la nostra cultura musicale, regalando al pubblico un’esperienza intima e ricca di emozioni.

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da giovedì al sabato ore 21

domenica ore 17.30

Biglietti: 25 euro