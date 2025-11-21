EventoRoma

Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 23 al 30 novembre 2025

Spazio agli aventi dal 23 al 30 novembre della Fondazione Musica: ecco gli appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICADomenica 23 novembre 2025Alle 18.00 – Roma Jazz Festival

Cécil McLorin Salvant
Sala Sinopoli

Domenica 23 novembre 2025
Alle 21.00 – Festival di Nuova Consonanza 2025
Ensemble Modern
Teatro Studio Borgna

Domenica 23 novembre 2025
Alle 21.00 – Negrita
Sala Santa Cecilia

Lunedì 24 novembre 2025
Alle 19.30 – Lezioni di Creatività Contemporanea
Olivo Barbieri
Teatro Studio Gianni Borgna

Lunedì 24 novembre 2025
Alle 21.00 – Jethro Tull
Sala Santa Cecilia

Giovedì 27 novembre 2025
Alle 21.00 – Michael Rother
Sala Sinopoli

Venerdì 28 novembre 2025
Alle 21.00 – Raf
Sala Santa Cecilia

Venerdì 28 novembre 2025
Alle 21.00 – Pierdavide Carone
Sala Petrassi

Sabato 29 novembre 2025
Alle 21.00 – Corrado Augias
Il mio Novecento
Sala Santa Cecilia

Sabato 29 novembre 2025
Alle 21.00 – Festival di Nuova Consonanza 2025
Marco Stroppa
Teatro Studio Borgna

Sabato 29 novembre 2025
Alle 21.00 – Sabir Experience
Sala Petrassi

Domenica 30 novembre 2025
Alle 11.00 – Lezioni di Storia
Andrea Giardina
Roma 9 a.C. – La pace di Augusto
Sala Sinopoli

Domenica 30 novembre 2025
Alle 19.30 – Lezioni di Creatività Contemporanea
Vincenzo Castaldo
Teatro Studio Gianni Borgna

Domenica 30 novembre 2025
Alle 21.00 – Rkomi
Sala Santa Cecilia

MOSTRE

Invocazioni. Un suono in fondo all’orecchio
Dal 13 novembre 2025 al 6 gennaio 2026
AuditoriumArte – ingresso libero
Lun/ven dalle 17 alle 21- domenica e festivi dalle ore 11 alle ore 21

CASA DEL JAZZ

Domenica 23 novembre 2025
Alle 18.00 – Spirale 50th
Sala Armando Trovajoli

Giovedì 27 novembre 2025
Alle 19.30 – Adriano Mazzoletti e il Jazz italiano: una passione di tutta una vita
Sala Armando Trovajoli

Venerdì 28 novembre 2025
Alle 19.30 – Lucia Filaci & Vittorio Cuculo
A due voci
Sala Armando Trovajoli

Sabato 29 novembre 2025
Alle 19.30 – Simona Severini & Jacopo Ferrazza – Dream Scenario
Sala Armando Trovajoli

Domenica 30 novembre 2025
Alle 18.00 – Stefano Rossini BR 5et Jazz Brasileiro – Batuque Percussion 4
Sala Armando Trovajoli

