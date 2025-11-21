Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 23 al 30 novembre 2025

Spazio agli aventi dal 23 al 30 novembre della Fondazione Musica: ecco gli appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICADomenica 23 novembre 2025Alle 18.00 – Roma Jazz Festival
Cécil McLorin Salvant
Sala Sinopoli
Domenica 23 novembre 2025
Alle 21.00 – Festival di Nuova Consonanza 2025
Ensemble Modern
Teatro Studio Borgna
Domenica 23 novembre 2025
Alle 21.00 – Negrita
Sala Santa Cecilia
Lunedì 24 novembre 2025
Alle 19.30 – Lezioni di Creatività Contemporanea
Olivo Barbieri
Teatro Studio Gianni Borgna
Lunedì 24 novembre 2025
Alle 21.00 – Jethro Tull
Sala Santa Cecilia
Giovedì 27 novembre 2025
Alle 21.00 – Michael Rother
Sala Sinopoli
Venerdì 28 novembre 2025
Alle 21.00 – Raf
Sala Santa Cecilia
Venerdì 28 novembre 2025
Alle 21.00 – Pierdavide Carone
Sala Petrassi
Sabato 29 novembre 2025
Alle 21.00 – Corrado Augias
Il mio Novecento
Sala Santa Cecilia
Sabato 29 novembre 2025
Alle 21.00 – Festival di Nuova Consonanza 2025
Marco Stroppa
Teatro Studio Borgna
Sabato 29 novembre 2025
Alle 21.00 – Sabir Experience
Sala Petrassi
Domenica 30 novembre 2025
Alle 11.00 – Lezioni di Storia
Andrea Giardina
Roma 9 a.C. – La pace di Augusto
Sala Sinopoli
Domenica 30 novembre 2025
Alle 19.30 – Lezioni di Creatività Contemporanea
Vincenzo Castaldo
Teatro Studio Gianni Borgna
Domenica 30 novembre 2025
Alle 21.00 – Rkomi
Sala Santa Cecilia
MOSTRE
Invocazioni. Un suono in fondo all’orecchio
Dal 13 novembre 2025 al 6 gennaio 2026
AuditoriumArte – ingresso libero
Lun/ven dalle 17 alle 21- domenica e festivi dalle ore 11 alle ore 21
CASA DEL JAZZ
Domenica 23 novembre 2025
Alle 18.00 – Spirale 50th
Sala Armando Trovajoli
Giovedì 27 novembre 2025
Alle 19.30 – Adriano Mazzoletti e il Jazz italiano: una passione di tutta una vita
Sala Armando Trovajoli
Venerdì 28 novembre 2025
Alle 19.30 – Lucia Filaci & Vittorio Cuculo
A due voci
Sala Armando Trovajoli
Sabato 29 novembre 2025
Alle 19.30 – Simona Severini & Jacopo Ferrazza – Dream Scenario
Sala Armando Trovajoli
Domenica 30 novembre 2025
Alle 18.00 – Stefano Rossini BR 5et Jazz Brasileiro – Batuque Percussion 4
Sala Armando Trovajoli