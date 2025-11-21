Pet Carpet: Un riciclo da Oscar, metti in circolo la solidarietà

Sostenibilità a 4 zampe, dal 1 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026

Quante ciotole, cucce, trasportini dimenticati ci sono in casa? Sono perfetti, ma non li utilizziamo più perché magari i nostri cuccioli sono diventati adulti, oppure perché i nostri animali del cuore, purtroppo, sono volati sul Ponte dell’Arcobaleno.

In questo caso, il dolore può trasformarsi in un gesto d’amore. Ci sono, infatti, cani e gatti che non hanno mai ricevuto il calore di una famiglia e vivono nei rifugi circondati dalle cure e dall’affetto dei volontari, che hanno necessità di aiuto e sostegno dalle piccole alle grandi cose. E allora anche per queste festività di Natale rimetti in circolo l’amore e partecipa alla campagna ecosolidale pet – friendly: “Pet Carpet: Un riciclo da Oscar”, con il patrocinio dell’Arma dei Carabinieri, della Fnovi e in collaborazione con la Polizia di Stato. L’iniziativa, giunta alla sua IV edizione e attiva dal 1 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, sarà presentata con uno spettacolo speciale, ricco di momenti musicali, proiezioni, testimonianze, il 29 novembre 2025 presso il Circolo Canottieri Roma (Lungotevere Flaminio) alle ore 17.30, con ingresso gratuito e sotto la regia dell’attore Vittorio Rombolà. Riciclare e riusare gli accessori pet permette di trasformare il superfluo in essenziale, ridurre gli sprechi e moltiplicare l’amore. La campagna, ideata dall’associazione Pet Carpet e dalla sua fondatrice la giornalista Federica Rinaudo, si rende possibile grazie alle aziende amiche leader del settore come Giulius l’amico degli animali e la Monge, ma è sostenuta anche da Automobile Club Roma, pronto a sottolineare il suo impegno nel ricordare, non solo nelle festività natalizie ma sempre, che nei veicoli bambini e animali vanno sempre trasportati in sicurezza nel rispetto del Codice della Strada. Cosa donare? Trasportini, cucce, ciotole, giochi in buone condizioni e chi vuole può acquistare anche cibo. Per i punti raccolta ci si può recare presso: Il Circolo Canottieri Roma, gli store Giulius, mentre l’Automobile Club Roma mette a disposizione alcune sue delegazioni. Per info www.petcarptefestival.it o petcarpetfestival@gmail.com

Non abbandonare gli oggetti, dagli una nuova vita e, soprattutto, ricorda l’importanza dell’adozione responsabile perché un animale è per sempre.