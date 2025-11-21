Teatro del Lido di Ostia, Invenzioni

ProsaRoma

Mercoledì 26 novembre alle ore 19 lo spettacolo tratto da “L’invenzione occasionale” di Elena Ferrante

È in scena al Teatro del Lido, mercoledì 26 novembre alle ore 19, INVENZIONI, la produzione MARCHE TEATRO / TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo tratta da L’invenzione occasionale di Elena Ferrante, pubblicato da Edizioni E/O. Uno spettacolo che immerge il pubblico nell’universo intimo e rivelatore dell’autrice, nato dagli articoli che Ferrante ha scritto per “The Guardian” nel 2018.

Con l’adattamento e la regia di Andrea Giannoni e l’interpretazione di Viola Graziosi, Invenzioni si compone di dodici quadri – come i mesi dell’anno – che attraversano i temi cari alla scrittrice: il primo amore, il cambiamento climatico, l’attrazione, l’autonomia dell’arte, i traslochi, l’emancipazione femminile. Una costellazione di riflessioni personali, confessioni e intuizioni che, nella loro dimensione narrativa, rivelano una Ferrante più diretta e luminosa.

Viola Graziosi guida gli spettatori in un viaggio profondo e sensoriale, trasformando la parola scritta in esperienza scenica attraverso voce, canto e movimento. Le scene e i costumi di Stefania Cempini creano uno spazio essenziale e avvolgente, luogo ideale per accogliere le invenzioni, le fantasie e gli aforismi dell’autrice.

Invenzioni è un’occasione preziosa per avvicinarsi a una delle voci più significative della letteratura contemporanea e per vivere un’esperienza teatrale intensa, intima e di grande forza espressiva.

Il Teatro del Lido è parte del sistema Teatri in Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura con il coordinamento gestionale di Zètema Progetto Cultura.
La programmazione dei Teatri in Comune 2025-2026 è finanziata dall’Unione Europea, Next Generation EU nell’ambito del PNRR, e rientra tra gli Interventi “Il Giubileo dei Pellegrini: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare” (PNRR – M1C3-Inv.4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici).

mercoledì 26 novembre ore 19
MARCHE TEATRO / TSA, Teatro Stabile d’Abruzzo presentano
INVENZIONI
tratto da “L’invenzione occasionale” di Elena Ferrante
pubblicato da Edizioni E/O © 2019 by Edizioni E/O
adattamento e regia Andrea Giannoni
con Viola Graziosi
scene e costumi Stefania Cempini
produzione MARCHE TEATRO / TSA, Teatro Stabile d’Abruzzo
ingresso 5 euro
acquista online: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=617171

