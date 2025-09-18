Parco della Cellulosa e Castel di Guido a Roma
Debutta in prima assoluta il 27 e 28 settembre presso il Parco della Cellulosa, e poi in replica il 4 e 5 ottobre a Castel di Guido, LA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE, atto unico di Luigi Pirandello con la regia di Marcello Amici, il quale per la prima volta orchestra in scena un gruppo di circa 50 interpreti.
Ma è proprio vero che Luigi Pirandello abbia scritto solo una trilogia per la sua teoria del “teatro nel teatro” e che Sagra del Signore della Nave, scritta subito dopo Ciascuno a suo modo, non ne completi e integri la traiettoria? È il sospetto che ha fatto riflettere la regia dopo aver letto lo straordinario racconto di Sagra pieno di voci, con cui Pirandello inaugura nel 1925 il suo Teatro d’Arte di Roma.
Si racconta di una Sagra che succedeva ogni anno nello spiazzo davanti alla Chiesa di San Nicola nella Valle dei templi ad Agrigento, dove ognuno portava il suo maiale per essere scannato e macellato. Tutt’uno alla festa religiosa del Signore della Nave in cui si venerava un Crucifisso in legno al quale, riaffiorato dal mare in tempesta, si erano aggrappati e salvati dei naufraghi.
Nel corso della Sagra dove si sono dati convegno imprenditori, mercanti, il ripugnante Lavaccara che disquisisce sul suo suino dotato di una intelligenza pari agli umani e la società rispettabile, tutti si comportano come bestie. La Sagra conclude in un crescendo farsesco, traslata immagine di caduta di maschere indossate per apparire quello che di volta in volta conviene. È in scena lo scadimento dei valori che di continuo si rinnova nella nostra società.
Improvvisamente un assurdo farsesco. È il momento della regia che trova sul finale la risoluzione delle risoluzioni.
Commedia dell’Arte, metateatro, musica, un canto della contemporaneità e quel che vien fuori è un’accettabile mescolanza nell’immenso interrogativo: E vuole una tragedia più tragedia di questa?
con Marcello Amici, Barbaraclara Abate, Giada Albanesi, Denise Benedetta Arria, Marco Bellizi, Maria Pia Bernardini, Roberta Brugnettini, Camillo Campochiaro, Livio Cellucci, Giancarlo Cococcia, Marcella Cola, Maria Letizia Comodo, Giorgio Corcos, Caterina D’Agostino, Antonio D’Alesio, Francesco Maria D’Alesio, Vittoria D’Alesio, David Di Sora, Fathi Faridè, Fabio Galassi, Roy Gillia Dell’Uomo, Ermanno Gioacchini, Eleonora Giottoli, Emilia Guariglia, Lara Marchi, Mirella Martinelli, Giovan Battista Massucci, Paolo Mercuri, Ivan Monti, Massimiliano Mursia, Daniela Muzzucato, Saida Nassih, Stefano Nupieri, Raffaella Pisanu, Giovanna Pola, Patrizia Raspanti, Gianluca Reda, Alessandra Ricci, Barbara Schiaroli, Sabrina Schiaroli, Marco Sicari, Mariaelena Spingola, Marco Tonetti, Alessandro Vacatello, Pierluigi Verdone, Emanuele Verracchi, Franco Vettori, Nicoletta Vita, Mario Zappacosta
Regia di Marcello Amici
Scene e musiche:Marcello de Lu Vrau
Costumi: Livia Ciuco, Felicia Crisan, Raffaella Pisanu
Maschere: Livia Ciuco, Anita Saviantoni
Disegno Luci: Paolo Fortini
Aiuto regia: Paolo Bellizi
Assistente alla regia: Raffaella Pisanu
Direttore di scena: Marco Sicari
Video-foto: Marco Baldasseroni
Pubbliche relazioni: Paola Amici, Mauro Ciuco, Marco Vinenzetti
27-28 settembre ore 20:30Casalotti, Parco Della Cellulosa – Via della Cellulosa4- 5 ottobre ore 20:30Castel Di Guido- Via G. Sodini “il Castello” Ingresso libero e gratuito con prenotazioneInformazioni – 06.6620982 (dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16 dal 15 settembre)Inizio spettacolo ore 20.30; fine spettacolo 21.30“Sagra del Signore della Nave” sarà trasmessa ogni sera in diretta streaming sul canale You Tube “La bottega delle maschere” www.labottegadellemaschere.itinfo@labottegadellemaschere.itf La bottega delle maschere, Marcello Amici