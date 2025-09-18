Parco della Cellulosa e Castel di Guido a Roma

Debutta in prima assoluta il 27 e 28 settembre presso il Parco della Cellulosa, e poi in replica il 4 e 5 ottobre a Castel di Guido, LA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE, atto unico di Luigi Pirandello con la regia di Marcello Amici, il quale per la prima volta orchestra in scena un gruppo di circa 50 interpreti.

Ma è proprio vero che Luigi Pirandello abbia scritto solo una trilogia per la sua teoria del “teatro nel teatro” e che Sagra del Signore della Nave, scritta subito dopo Ciascuno a suo modo, non ne completi e integri la traiettoria? È il sospetto che ha fatto riflettere la regia dopo aver letto lo straordinario racconto di Sagra pieno di voci, con cui Pirandello inaugura nel 1925 il suo Teatro d’Arte di Roma.

Si racconta di una Sagra che succedeva ogni anno nello spiazzo davanti alla Chiesa di San Nicola nella Valle dei templi ad Agrigento, dove ognuno portava il suo maiale per essere scannato e macellato. Tutt’uno alla festa religiosa del Signore della Nave in cui si venerava un Crucifisso in legno al quale, riaffiorato dal mare in tempesta, si erano aggrappati e salvati dei naufraghi.

Nel corso della Sagra dove si sono dati convegno imprenditori, mercanti, il ripugnante Lavaccara che disquisisce sul suo suino dotato di una intelligenza pari agli umani e la società rispettabile, tutti si comportano come bestie. La Sagra conclude in un crescendo farsesco, traslata immagine di caduta di maschere indossate per apparire quello che di volta in volta conviene. È in scena lo scadimento dei valori che di continuo si rinnova nella nostra società.

Improvvisamente un assurdo farsesco. È il momento della regia che trova sul finale la risoluzione delle risoluzioni.

Commedia dell’Arte, metateatro, musica, un canto della contemporaneità e quel che vien fuori è un’accettabile mescolanza nell’immenso interrogativo: E vuole una tragedia più tragedia di questa?

Associazione Culturale APS

LA BOTTEGA DELLE MASCHERE

Presenta

SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE

di Luigi Pirandello

con Marcello Amici, Barbaraclara Abate, Giada Albanesi, Denise Benedetta Arria, Marco Bellizi, Maria Pia Bernardini, Roberta Brugnettini, Camillo Campochiaro, Livio Cellucci, Giancarlo Cococcia, Marcella Cola, Maria Letizia Comodo, Giorgio Corcos, Caterina D’Agostino, Antonio D’Alesio, Francesco Maria D’Alesio, Vittoria D’Alesio, David Di Sora, Fathi Faridè, Fabio Galassi, Roy Gillia Dell’Uomo, Ermanno Gioacchini, Eleonora Giottoli, Emilia Guariglia, Lara Marchi, Mirella Martinelli, Giovan Battista Massucci, Paolo Mercuri, Ivan Monti, Massimiliano Mursia, Daniela Muzzucato, Saida Nassih, Stefano Nupieri, Raffaella Pisanu, Giovanna Pola, Patrizia Raspanti, Gianluca Reda, Alessandra Ricci, Barbara Schiaroli, Sabrina Schiaroli, Marco Sicari, Mariaelena Spingola, Marco Tonetti, Alessandro Vacatello, Pierluigi Verdone, Emanuele Verracchi, Franco Vettori, Nicoletta Vita, Mario Zappacosta

Regia di Marcello Amici

Scene e musiche:Marcello de Lu Vrau

Costumi: Livia Ciuco, Felicia Crisan, Raffaella Pisanu

Maschere: Livia Ciuco, Anita Saviantoni

Disegno Luci: Paolo Fortini

Aiuto regia: Paolo Bellizi

Assistente alla regia: Raffaella Pisanu

Direttore di scena: Marco Sicari

Video-foto: Marco Baldasseroni

Pubbliche relazioni: Paola Amici, Mauro Ciuco, Marco Vinenzetti