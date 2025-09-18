Romaeuropa Festival, al via ULTRA REF

Il festival nel festival dal 20 settembre al 16 ottobre al Mattatoio di Roma

Al via ULTRA REF, il festival nel festival del RomaEuropa Festival 2025 che si svolge dal 20 settembre al 16 novembre al Mattatoio di Roma, in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo, fra linguaggi artistici, estetiche e nuove esperienze immersive all’insegna dell’innovazione e della trasversalità.

“Con ULTRA REF inauguriamo un programma fondamentale per la creatività emergente e per i nuovi linguaggi, consolidando il Mattatoio come spazio centrale di innovazione artistica – commentano il Direttore Generale e Artistico Fabrizio Grifasi e il Presidente della Fondazione Romaeuropa Guido Fabiani – Dopo le straordinarie giornate d’inaugurazione della quarantesima edizione di Romaeuropa, questa collaborazione ci permette di sottolineare l’anima multidisciplinare del Festival e di aprirci a pubblici diversi, alle nuove generazioni di artiste, artisti e spettatori, incrociando linguaggi, memorie e futuri”.

Grande opening di ULTRA REF, il 20 settembre con la musica di Lyra Pramuk, figura di spicco dell’avant-pop globale che debutta al festival con un programma fra elettronica e suggestioni classiche.

ULTRA CLUB, la nuova sezione curata da Matteo Antonaci, Giulia Di Giovanni e Federica Patti e dedicata interamente alla musica, offre in cinque giorni tutti i percorsi del festival dedicati alla pop music e alla ricerca tecnologica.

Numerosi gli eventi dal 23 settembre tra cui alcuni dei vincitori della raster.call soundtrack Europe 20–25 a cura di Caterina Tomeo (Ireen Amnes & Merlin Ettore, Amit Dagim, Maarja Nuut, Léa Paintandre e Camilla Pisani), alcune figure del cantautorato italiano al femminile con Anna Castiglia, vincitrice della Targa Tenco 2025, e la giornalista Valentina Farinaccio, i live di Gaia Banfi, fra elettronica e cantautorato, Ginevra che presenta l’album Femina. Dalla scena avant-pop globale post-Rosalìa arriva la spagnola Maria Arnal, al debutto romano, spazio a Sara Persico, artista residente a Berlino e già collaboratrice di Caterina Barbieri, attuale direttrice della sezione Musica della Biennale di Venezia, contaminazioni e ritmi latini per il duo Tarta Relena, atteso il ritorno, dopo 7 anni, di Populous con il nuovo progetto Isla Diferente fra visual e danza. Si rinnova la collaborazione con RE:Humanism Art Prize, con Improbable Excess di Jess Tucker e Orynthia di Valerie Tameu, opere vincitrici del Romaeuropa Digitalive Prize che esplorano intelligenza artificiale e realtà virtuale. Fra le altre proposte, il progetto romano Érotiq, lo speciale showcase firmato Dischi Sotterrane con Gaia Morelli e la new entry Satantango, i concerti di Altea e Fuera, il live di San Damiano, il documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024, la performance elettroacustica di Martina Bertoni, la lecture performance di Donatella Della Ratta.

Omaggio a Luciano Berio con un’installazione sonora immersiva con Tempo Reale, ma anche ai mondi virtuali di ULTRA REF, sperimentazione digitale, innovazione e laboratorio di pensiero con tante proposte, da Pascolo Abusivo, collettivo di studenti e studentesse RUFA con REFrame, esperienza immersiva in realtà virtuale che ripercorre la storia del festival dalle origini a scenari visionari proiettati verso il futuro. FLESH AR(T) ATTACK è il progetto di Chiara Passa, che porta l’arte digitale all’ex Mattatoio con le opere in realtà aumentata di 25 studenti del triennio in Arti Multimediali e Tecnologiche dell’Accademia di Belle Arti di Roma, il Collettivo Noise esplora il concetto di rumore come metafora di disturbo.

Torna anche quest’anno Design Talks, il progetto a cura di Stefano Cipolla e Studio Mistaker che trasforma gli spazi del festival in una giornata interamente dedicata al graphic design e al linguaggio visivo contemporaneo fra panel, talk, workshop con i relatori della Biennale Internazionale della Grafica di Milano e altri importanti protagonisti.

Dal 30 settembre al 5 ottobre, ULTRA REF pare lo sguardo sulla scena lituana in collaborazione con il Lithuanian Culture Institute, il Lithuanian Council for Culture e l’Ambasciata della Lituania in Italia fra musica, danza e teatro. All’insegna di linguaggi dediti alla sperimentazioni, anche diversi appuntamenti musicali, il concerto di Merope, tra voci, strumenti tradizionali ed elettronica, l’ensemble Sports Group fra poesia, voce e strumenti inconsueti, e appuntamenti dedicati alla danza con il giovane coreografo Dovydas Strimaitis, che presenta Hairy.

Si rinnova anche il focus sulla drammaturgia al femminile, attraverso le nuove proposte del panorama teatrale lituano con scritture intime e critiche: in scena A Stand-up for Meaning and Meaninglessness di Birutė Kapustinskaitė, Real Estate Drama di Gabrielė Labanauskaitė e Patina di Virginija Rimkaitė e la proiezione di Requiem di Jonas Mekas, ospitata al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

La sezione Danza di ULTRA REF offre un focus sulla scena coreografica africana con il progetto BAMBU ideato da Roberto Castello, con spettacoli di danza e teatro contemporanei, ma dal 15 al 19 ottobre a ULTRA REF torna Dancing Days, la rassegna a cura di Francesca Manica dedicata ai nuovi linguaggi coreografici italiani ed europei. Fra i protagonisti, Armin Hokmi con Shiraz, Janet Novás e Mercedes Peón con Mercedes máis eu, la greca Ermira Goro presenta Sirens, Francesca Santamaria con GOOD VIBES ONLY (the great effort), Aristide Rontini con Lampyris Noctiluca che riflette sull’eredità di Pier Paolo Pasolini , Vittorio Pagani in SUPERSTELLA, Matteo Sedda con FUCK ME BLIND.

ULTRA REF getta uno sguardo sulla scena teatrale più innovativa: in prima nazionale – l’8 e il 9 ottobre- iGirl di Marina Carr, tradotto da Monica Capuani e Valentina Rapetti e portato in scena da Federica Rosellini in 21 quadri che intrecciano poesia, memoria e mito, trasformata in rito contemporaneo, spazio a Special K., sorprendente esperimento teatrale di Michele Eburnea, vincitore del Premio Silvio d’Amico alla Regia, promosso dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in collaborazione con Romaeuropa Festival.

Dal 21 al 26 ottobre Anni Luce, la sezione a cura di Maura Teofili continua però a esplorare i territori più innovativi del teatro italiano contemporaneo offrendo numerose prime nazionali e progetti di ricerca, con un’attenzione particolare agli under 30 grazie a Powered by REF.

Fra le proposte, Speaking Cables di Agnese Banti, versione Expanded, esperienza multisensoriale che rende il teatro accessibile a persone cieche e ipovedenti, La futura classe dirigente di Caterina Marino, Several Love’s Request di Pietro Angelini e Pietro Turano, Uno spettacolo gigantesco di Alice Sinigaglia, ma anche la VI edizione di Powered by REF.

Ghost Track, il format ideato da Maura Teofili e Gioia Salvatori con il coordinamento musicale di Simone Alessandrini, torna al Mattatoio in una forma rinnovata, un convivio dove lo spettatore è invitato a sedersi attorno a un tavolo per condividere storie, riflessioni e sorprese. Quattro gli appuntamenti con Francesca Cavallo, Silvia Bencivelli e Carlo Amleto, l’Associazione Vanvera, Chiara Alessi.

Si rinnova l’appuntamento con REF Kids & Family, la sezione a cura di Stefania Lo Giudice che rinnova la sua proposta di musica, teatro e nuovo circo dedicata all’infanzia, articolata in tre weekend ricchi di spettacoli e attività gratuite. Fra le proposte, il 30° anniversario di Buchettino lo spettacolo cult di Societas Raffaello Sanzio (oggi Societas), due spettacoli della compagnia La Petita Malumaluga omaggi ai Beatles e al celebre clown Marcéline Orbes; le favole di Michelangelo Campanale con la sua compagnia La Luna nel Letto e la danza contemporanea di Man || Co, grazie al sostegno del Dutch Performing Fund.

Ad arricchire la sezione, i talk e la musica di No Funny Stuff tra hit pop e rock, di Frankie back from Hollywood, la fanfara della RusticaXBand, Fossick Project, l’installazione Odissea Sonora, un percorso sensoriale e immersivo ispirato all’epopea di Ulisse.

Info e dettagli su www.romaeuropa.net

Fabiana Raponi