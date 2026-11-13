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Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 15 al 22 novembre

Redazione Roma
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All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz

Al via gli eventi della settimana della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 15 al 22 novembre.FONDAZIONE MUSICA PER ROMAAPPUNTAMENTI 15-22 NOVEMBRE 2026AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

Domenica 15 novembre ore 11
Lezioni di Storia 2026/2027
Gennaro Carillo
La Repubblica di Platone
Sala Sinopoli

Domenica 15 novembre ore 18
Anteprima Libri come
Francesco Costa
Con Paolo Giordano

Domenica 15 novembre ore 20
Gaia Banfi
Teatro Studio Borgna ore 20

Lunedì 16 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Enzo Favata
Atlantico Reunion
Sala Petrassi

Martedì 17 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Erik Truffaz & Antonio Lizana – “New Sketches of Spain”
Sala Petrassi

Martedì 17 novembre ore 20
Laudato Sii
Sala Petrassi

Mercoledì 18 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Gregory Hutchinson
Kind of Now – The Pulse of Miles Davis
Sala Petrassi

Giovedì 19 novembre ore 20
The Music of “Stranger Things”
performed live by Kyle Dixon & Michael Stein
Sala Sinopoli

Giovedì 19 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini con Javier Girotto
Tenor Madness. Omaggio a Sonny Rollins
Sala Petrassi

Venerdì 20 novembre ore 19.30
Lezioni di creatività contemporanea
Lucia Silvestri, Bvlgari Jewelry Creative and Gems Buying Director
Teatro Studio Borgna

Venerdì 20 novembre ore 20
Festival di Nuova Consonanza
40 Ars Ludi
Sala Petrassi

Sabato 21 novembre ore 20
Steve Hackett racconta i Genesis
evento speciale EMERGENCY
Sala Petrassi

Sabato 21 novembre ore 20
Roma Jazz Festival
Jeremy Pelt Quintet
Teatro Studio Borgna

Domenica 22 novembre ore 11
Roma Jazz Festival
Fiabe Jazz – “Musicanti di Brema Swing Band”
Teatro Studio Borgna

Domenica 22 novembre ore 18
Roma Jazz Festival
Rosa Brunello – “We Are Surging Waters”
Teatro Studio Borgna

Domenica 22 novembre ore 18
Alessandro Baricco
“La Tempesta Silenziosa. Ultimo atto. Prima del prossimo”
Sala Santa Cecilia

CASA DEL JAZZ

Domenica 15 novembre ore 18
Elective lines feat
Andrea Colella
Sala Concerti Armando Trovajoli

Venerdì 20 novembre ore 19.30
Jammin’2026 – Jazz Waves
Sala Concerti Armando Trovajoli

Sabato 21 novembre ore 19.30
Jammin’2026 – New Pro!
Sala Concerti Armando Trovajoli

Domenica 22 novembre ore 18
Jammin’ 2026 – POP OFF!
Sala Concerti Armando Trovajoli

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