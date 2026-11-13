Auditorium Parco della Musica di Roma, Magica – Rassegna di spettacoli prodigiosi

Dal 6 all’8 dicembre a Roma

A Roma, dall’6 all’8 dicembre, la programmazione natalizia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

si accende con “Magica – Rassegna di spettacoli prodigiosi” a cura della Fondazione Musica per Roma.

La prima edizione di Magica propone un programma che attraversa linguaggi e forme diverse dell’illusionismo, dal teatro comico alla manipolazione, dalla magia d’autore alla grande performance. In calendario gli spettacoli di alcuni tra i migliori illusionisti italiani, artisti capaci di sorprendere il pubblico di tutte le età attraverso la contaminazione con linguaggi diversi, creando esperienze coinvolgenti e fuori dall’ordinario.

Da Il Circo delle Pulci del Professor Bustric, il celebre spettacolo di Sergio Bini in arte Bustric, piccolo grande classico della fantasia (Domenica 6 ore 20), ai Prodigi di Vanni De Luca, uno spettacolo che riporta in scena fenomeni straordinari e abilità di fachiri e artisti del passato (Lunedi 7 ore 20). Da Happy Birthday, la nuova produzione dei Lucchettino duo formato da Luca Regina e Tino Fimiani, dove l’illusionismo incontra il loro inconfondibile universo comico ad A un passo dall’impossibile (Martedì 8 ore 16), il nuovo spettacolo di Giancarlo Scalia dove a distanza ravvicinata si potrà vivere la pura meraviglia (Martedì 8 ore 12, 18 e 20). Ad aprire la prima edizione domenica 6 sarà Raul Cremona, protagonista con l’autore e scrittore Carlo Negri di A carte scoperte, un appuntamento all’insegna della sua personalissima idea di magia, sospesa tra illusionismo, teatro e comicità (Domenica 6 ore 11), e un grande Galà di Illusionismo, che riunirà alcuni tra i più interessanti artisti della scena romana, ideata in collaborazione con il Trofeo Arsenio, la storica competizione organizzata dal Club Magico di Roma (Domenica 6 ore 16).

Oltre agli spettacoli per gli appassionati e curiosi è previsto l’incontro Houdini: l’arte dell’impossibile con Raffaele De Ritis (regista e storico), Enrico Magrelli (giornalista e critico cinematografico), Stefano Varanelli (autore e scrittore) che a cento anni dalla sua scomparsa, racconteranno di Harry Houdini, una delle figure più straordinarie e affascinanti della storia dello spettacolo (Domenica 6 dicembre Libreria Notebook ore 18.30). Per i bambini e i ragazzi che vogliono apprendere i rudimenti di quest’arte ci sarà un vero e proprio Laboratorio di Magia con l’illusionista Norbert Fazio (Martedì 8 Sala Ospiti ore 11.30 e 14.30)

PROGRAMMA:

DOMENICA 6 DICEMBRE TEATRO STUDIO BORGNA ORE 11

INCONTRO CON RAUL CREMONA E CARLO NEGRI

A carte scoperte

Due libri, due autori, un solo tavolo: Raul Cremona e Carlo Negri si intervistano a vicenda in una serata di connessioni, complicità e doppi fondi. Non una presentazione, ma uno scambio. Raul Cremona e Carlo Negri si siedono uno di fronte all’altro e si passano il microfono: ognuno presenta il proprio libro facendosi intervistare dall’altro. Cremona racconta “La vita è un mazzo di carte”, condotto dalle domande di Carlo Negri, che esplora la storia, la vita e gli aneddoti del “Magister”, il tutto condito da tanta tanta magia.

Poi le parti si invertono. Negri presenta “Il gioco del XIII”, il suo thriller, e a intervistarlo è Cremona, che entra nel meccanismo del romanzo con lo sguardo di chi con l’illusione e il doppio fondo ci lavora da sempre.

Il filo che tiene insieme la serata è la magia delle connessioni: l’intesa che nasce dopo anni di lavoro condiviso, il punto in cui artista e autore smettono di essere due figure distinte e diventano un unico congegno creativo. Uno scambio osmotico di idee, di battute, di pensieri — dove non si capisce più bene chi abbia avuto per primo l’intuizione, e la cosa non interessa a nessuno dei due.

Un gioco di specchi, di carte e di parole, in cui il pubblico assiste a qualcosa che somiglia meno a un evento letterario e più a una partita giocata a viso aperto.

DOMENICA 6 DICEMBRE SALA PETRASSI ORE 16

GRAN GALA DI ILLUSIONISMO

Con Ottavio Belli e Claudia Veneziano, Raffaello Corti, Dario Galati, Daniele Lepantini, Leonardo Panetti, Francesco Miccoli, Novas, The Phobias (Peppe Salomon, Vanessa Specchia e Davide Spada)

Regia di Davide Spada

Il Gran Galà di Illusionismo è uno spettacolo per tutta la famiglia che riunisce alcuni tra i più importanti artisti della magia italiana e internazionale. Sul palco Raffaello Corti, il mago comico protagonista di Zelig, amatissimo dal pubblico e famosissimo sui social con milioni di visualizzazioni; Ottavio Belli e Claudia Veneziano, tra gli illusionisti italiani più affermati nel mondo; Lupis, campione italiano di magia, capace di unire ironia, talento e puro divertimento; Leonardo Panetti, giovane talento già esibitosi al prestigioso Magic Castle di Hollywood; The Phobias, il trio horror formato da Peppe Salomon, Vanessa Specchia e Davide Spada, protagonisti di America’s Got Talent e di numerosi talent nazionali e internazionali; Francesco Miccoli, giovane prestigiatore italiano rivelatosi al grande pubblico grazie a Italia’s Got Talent; Novas, artista internazionale dal linguaggio originale e sorprendente, vincitore di numerosi premi grazie alla sua tecnica raffinatissima; e Dorian, un mago classico che, con la sua eleganza e il suo stile retrò, riporta in vita l’iconica figura del mago con il frac e il cilindro, comunicando al pubblico di tutto il mondo attraverso l’immortalità della magia classica. Un viaggio tra grandi illusioni, comicità, mistero ed emozioni, dove la magia si fonde con il divertimento. Uno spettacolo in cui anche le paure vengono affrontate con un sorriso, trasformandosi in stupore e meraviglia, per regalare al pubblico una serata indimenticabile. L’evento è a cura del Club Magico di Roma, storica realtà magica romana dal 1957.

DOMENICA 6 DICEMBRE – NOTEBOOK ORE 18.30

INCONTRO

HOUDINI: L’ARTE DELL’IMPOSSIBILE

Con Raffaele De Ritis (regista e storico), Enrico Magrelli (giornalista e critico cinematografico), Stefano Varanelli (autore e scrittore)

A cento anni dalla sua scomparsa, un incontro per riscoprire Harry Houdini, una delle figure più straordinarie e affascinanti della storia dello spettacolo. Illusionista, escapologo, uomo di spettacolo e abile costruttore della propria leggenda, Houdini ha attraversato il suo tempo lasciando un segno profondo nell’immaginario collettivo. Le sue imprese, le sue sfide ai limiti del possibile e la sua personalità enigmatica hanno alimentato racconti, suggestioni e rappresentazioni che ancora oggi attraversano il cinema e la letteratura. Attraverso il confronto tra tre prospettive – cinematografica, letteraria e storica – l’incontro ripercorre la vicenda umana e artistica di Houdini, esplorando la fortuna del suo personaggio e la sua influenza sulla cultura contemporanea. Un viaggio tra realtà e leggenda, spettacolo e immaginazione, per interrogarsi sul fascino intramontabile di un uomo che ha fatto dell’impossibile la propria arte.

DOMENICA 6 DICEMBRE 2026 TEATRO STUDIO BORGNA ORE 20

BUSTRIC

Il Circo delle Pulci del Professor Bustric

Un piccolo grande classico della fantasia. Il Circo delle Pulci del Professor Bustric è un omaggio all’arte antica e visionaria dei circhi ottocenteschi, dove protagoniste assolute erano proprio loro: le pulci. Minuscole, invisibili, ma dotate di virtù straordinarie, le pulci si esibivano in numeri di acrobazia, funambolismo e forza, lasciando il pubblico sospeso tra incredulità e stupore. Bustric, mago, attore e poeta della scena, rievoca e reinventa quel mondo perduto con il suo inconfondibile linguaggio teatrale, fatto di magia, comicità e gioco poetico. Ne nasce uno spettacolo di illusioni e prospettive, dove l’infinitamente piccolo diventa immenso e l’immaginazione del pubblico si trasforma nel vero motore della scena. In questo “circo magico” tutto è possibile: una tazzina di caffè può diventare un oceano, un gesto può svelare un mistero, e una pulce può sollevare il mondo. La domanda “ma le pulci esistono davvero?” trova risposta nel cuore dello spettatore: se non c’è trucco, è incredibile… ma se il trucco c’è, lo è ancora di più. Con la leggerezza e il senso dell’assurdo che contraddistinguono il suo teatro, Bustric costruisce un piccolo gioiello di comicità e meraviglia, un’esperienza che unisce magia, teatro e immaginazione in un gioco raffinato e irresistibile. Un viaggio nell’invisibile, dove il pubblico, sospendendo volontariamente l’incredulità, diventa complice e creatore dell’incanto.

LUNEDI 7 DICEMBRE 2026 SALA PETRASSI ORE 20

VANNI DE LUCA

Prodigi

Prodigi è uno spettacolo unico nel suo genere, nel quale il pubblico viene catapultato indietro nel tempo, oltre un secolo fa, in un’epoca nella quale i fenomeni umani suscitavano grande attenzione e clamore. Protagonista assoluto è Vanni De Luca, autentico specialista delle meraviglie, un uomo che è riuscito ad utilizzare il proprio corpo e la propria mente in maniera straordinaria grazie ad un allenamento quotidiano e costante, sviluppato nel corso di molti anni. In una ambientazione a metà tra uno studio medico e un salotto ottocentesco, Vanni racconterà vita e prodigi dei suoi maestri e predecessori da Harry Kahne a Thea Alba, aprendo lo scrigno delle sue multiformi capacità: ricordare centinaia di pagine di un libro, risolvere in pochi secondi complicatissimi enigmi matematici, spingere il proprio corpo oltre i limiti della natura, scrivere e parlare al contrario, risolvere il cubo di Rubik mentre declama a memoria canti della Divina Commedia scelti dal pubblico, fino ad arrivare al suo numero di punta: le Meraviglie multiple.

MARTEDI 8 DICEMBRE 2026 STUDIO 3 ORE 12, ORE 18 E ORE 20

GIANCARLO SCALIA

A un passo dall’impossibile

Dove finisce la realtà e dove comincia l’illusione? In questo incontro ravvicinato e immersivo nel mondo dell’illusionismo, scoprirete la magia da una prospettiva diversa: esplorerete i segreti e le meraviglie di quest’arte misteriosa. Tra illusione, poesia, comicità e situazioni surreali, un’esperienza pensata per tutta la famiglia, dove la magia non è soltanto qualcosa da vedere, ma qualcosa da vivere e da scoprire in prima persona. Perché a volte basta un passo per lasciare la realtà e incontrare l’impossibile. Giancarlo Scalia, romano, è uno degli artisti più apprezzati nel mondo in quella branca dell’illusionismo definita close up, ovvero la magia fatta con carte, monete e piccoli oggetti. Con una formazione teatrale e circense alle spalle si trasferisce a Madrid dove influenzato da maestri come Juan Tamariz e Dani Daortiz, si distingue per la sua destrezza nel maneggio degli elementi, sensibilità ed espressività gestuale. Una delle caratteristiche della sua magia è l’intenzione di trasmettere il massimo possibile con il minimo degli elementi, la sua magia dà la sensazione in ogni momento di una grande facilità che nasconde una tecnica magistralmente raffinata. Per lui la prestigiazione non è una professione ma è vera e propria Arte.

MARTEDI 8 DICEMBRE 2026 SALA PETRASSI ORE 16

LUCCHETTINO

Happy Birthday Lucchettino

Dopo anni di tournée in tutto il mondo, Luca Regina e Tino Fimiani (I Lucchettino), che il prestigioso quotidiano francese Le Figario ha definito “gli Stanlio e Ollio italiani”, si presentano di nuovo al pubblico italiano con una produzione unica: “Happy Birthday Lucchettino”. Lo spettacolo racconta la vera storia dei due protagonisti, che si incontrano per caso all’inizio degli anni ’90 tra le mura austere e sognanti di una scuola di circo a Mosca. Due giovani artisti italiani, diversi come il giorno e la notte, ma uniti da una scintilla rara: la libertà dell’arte scenica, giocata con immaginazione, tecnica e poesia. Clown, attori, maghi e giocolieri, costruiscono tra risate, cadute ed esercizi un’intesa speciale, che si trasforma presto in una coppia comica. Al termine del loro primo spettacolo si fanno una promessa: “Se la nostra coppia durerà più di trent’anni, ogni spettacolo sarà una festa.”. Trent’anni dopo, artisti affermati che hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, tornano in Italia per mantenere quella promessa. Nasce così Happy Birthday Lucchettino, uno spettacolo che fonde circo, teatro comico e magia, trasformando imprevisti in gag, errori in stupore e silenzi in poesia. Un viaggio nella comicità, nell’amicizia e nella tenerezza del tempo che passa. Una festa dell’arte scenica e dei legami che resistono. Perché ci sono promesse che non invecchiano mai.

MARTEDI 8 DICEMBRE 2026 SALA OSPITI ORE 11.30 E ORE 14.30

LABORATORIO DI MAGIA CON NORBERT FAZIO

Dai 7 ai 12 anni – solo minori, no adulti accompagnatori durata 50 minuti

Lo studio dei giochi di prestigio è affascinante, divertente ed emozionante: dalla scoperta dei trucchi alla loro esecuzione fino allo stupore e alla meraviglia che riescono a suscitare. Il laboratorio, rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni, si propone di insegnare attraverso il gioco a presentare un effetto di magia, sviluppare le abilità manuali necessarie a costruirsi gli attrezzi, dare spazio alla fantasia nella decorazione degli oggetti, stimolare la ricerca di spunti di racconto per presentare gli effetti magici, imparare a coordinare gesti, movimenti e parole per dirigere l’attenzione del pubblico, stupire gli amici e soprattutto divertirsi!

INFO E BIGLIETTI: WWW.AUDITORIUM.COM