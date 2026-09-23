“Verdi Spip parade”, al via la quarta edizione

Sabato prossimo l'omonimo quartiere parmense ospita la quarta edizione con un pomeriggio di musica, jazz, teatro in banda e concerti a ingresso libero

Il cuore produttivo di Parma torna a trasformarsi in scena diffusa: sabato 26 settembre 2026, a partire dalle ore 16.00, il Quartiere SPIP ospita la Verdi SPIP Parade, che raggiunge la sua IV edizione con un pomeriggio di musica, jazz, teatro in banda e concerti a ingresso libero negli spazi di Camst, Opem, Iren, La Giovane, Bonatti e DS Solutions. Realizzata da Teatro Regio di Parma, insieme a Comune di Parma e Comitato SPIP, l’iniziativa porta il pubblico a scoprire da vicino le aziende del quartiere industriale, aperte grazie al progetto Imprese Aperte, ideato da Unione Parmense degli Industriali insieme a “Parma, io ci sto!”. Un appuntamento che negli anni ha ottenuto la menzione speciale al prestigioso Premio CULTURA + IMPRESA, fra i 123 progetti presentati e provenienti da 14 regioni italiane.

In occasione della Verdi SPIP Parade, alcune aziende dell’area SPIP aprono le porte al pubblico nell’ambito del progetto Imprese Aperte, realizzato da Unione Parmense degli Industriali in collaborazione con “Parma, io ci sto!” e con l’ente di formazione Cisita Parma, con il patrocinio di Comune di Parma e Università di Parma, per condividere il proprio ricco patrimonio di conoscenze e competenze e far scoprire il “dietro le quinte” delle dinamiche produttive del territorio.

La partecipazione alla Verdi SPIP Parade è gratuita. Per gli spettacoli e le visite guidate è necessaria la prenotazione online al sito www.impreseaperteparma.com, secondo le consuete modalità del progetto Imprese Aperte.

«La Verdi SPIP Parade – dichiara Ombretta Sarassi, presidente di Eco District Parma – nasce con un’idea semplice ma significativa: portare musica, teatro e spettacolo nel cuore di uno dei più importanti comparti produttivi della città, creando momenti di incontro e condivisione in luoghi che ogni giorno ospitano attività, competenze, innovazione e lavoro.

Anche quest’anno alcune aziende dello SPIP apriranno le proprie porte al pubblico, accogliendo gli spettacoli e le iniziative culturali organizzate nell’ambito di Verdi Off. Un’opportunità che consentirà a cittadini, famiglie e visitatori di conoscere da vicino una realtà imprenditoriale dinamica e fortemente radicata nel territorio.

Per il nostro Comitato questa iniziativa rappresenta molto più di un evento culturale. È un’occasione per mostrare alla città il volto dello SPIP: una comunità di imprese che ogni giorno genera valore, occupazione, innovazione e relazioni, contribuendo concretamente alla crescita del territorio parmense».

GLI SPETTACOLI

Nella sede di Camst (via Giuseppe Mercalli 1/a) alle ore 16.00 andrà in scena Maria Callas – La Divina, un testo in rima per bambini narrato da Mago Gigo e ispirato al libro della collana “I miti dell’opera”, che racconta la storia inedita della grande cantante Maria Callas: gli inizi, chi ha creduto in lei, la bambina che è stata e il suo avvicinamento alla musica. Accompagnano il racconto gli interventi musicali di soprano, flauto e arpa, in un viaggio inatteso e sorprendente. A cura di Associazione New Rapsody. Al termine dello spettacolo sarà offerta una merenda a tutti i bambini partecipanti, grazie al contributo di Camst.

Da Opem (via della Cooperazione 2/a) alle ore 17.00 la Big Band Advanced della Jazz’On Parma Orchestra, diretta da Beppe Di Benedetto, propone The Many Faces of the Big Band, un viaggio fra epoche e linguaggi diversi in cui lo swing di Count Basie incontra la scrittura orchestrale di Duke Ellington sulle riletture di Čajkovskij, mentre l’eco della tradizione operistica verdiana risuona dentro il respiro del jazz, fra slanci orchestrali e improvvisazione, nello spirito di Miles Davis e John Coltrane.

Nei locali di Iren (strada della Lupa) alle ore 17.00 va in scena La traviata, che rilegge uno dei capolavori di Giuseppe Verdi attraverso l’incontro fra banda, cori, voce recitante, pianoforte e tre cantanti solisti, in una dimensione sonora collettiva e popolare. Un attore guida il pubblico dentro la vicenda di Violetta, Alfredo e Germont, alternando parola e musica per restituire la potenza emotiva dell’opera in una veste rinnovata. A cura di Gruppo Strumentale Bandistico Felino-Aps, con Coro Cantafabula e Coro Armonie dei Colli.

La sede di La Giovane (via dell’Artigianato 2/a) ospita alle ore 17.00 lo spettacolo L’Ordine Segreto degli Arrivi, del Collettivo Lynus, ispirato a La forza del destino: un racconto che intreccia la storia dell’azienda con una riflessione sul rapporto fra caso, intuizione, lavoro e coraggio, a partire da un oggetto quotidiano – un pacco – che diventa metafora dei percorsi guidati da una forza invisibile, fra incontri, errori e scelte. Tra ironia, musica e memoria, la logistica si fa metafora della vita stessa, fra partenze, approdi e incontri inattesi.

Da Bonatti (via Alfred Bernhard Nobel 2/a) alle ore 17.00 si terrà il concerto Canti dei popoli e per i popoli. Dal gospel a Giuseppe Verdi, a cura del Cake & Pipe gospel choir: un racconto dei popoli attraverso la musica, dove la lontananza dei secoli non attenua lo stesso anelito di libertà che anima gli spiritual e i gospel e che risuona anche nelle pagine di Giuseppe Verdi, in un clima di festa che rende il pubblico parte integrante dell’esperienza.

DS Solutions (via Benjamin Franklin 31) ospiterà alle ore 20.30 Borders are open – Quattro Pezzi Sacri sulla rotta balcanica, un progetto di CHRONOS3 / Manuel Renga e Vittorio Borsari, con la drammaturgia di Manuel Renga (che firma la regia di Alzira, titolo inaugurale del Festival Verdi) e i performer Valerio Ameli, Sara Dho e Antonio Panice. Lo spettacolo intreccia le testimonianze di migranti e richiedenti asilo al confine fra Grecia e Turchia con i Quattro Pezzi Sacri di Giuseppe Verdi, le composizioni degli ultimi anni di vita del Maestro, sospese fra fede incerta e domande senza risposta. Il pubblico, dotato di cuffie wireless, sarà immerso attraverso la spazializzazione del suono in un percorso sonoro accompagnato dal vivo da tre performer, fra immagini evanescenti e figure di sogno.

Negli spazi di Acciai Vender, non aperti al pubblico, il pomeriggio propone Clown in libertà, a cura di Teatro Necessario (di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori), spettacolo comico affidato al corpo, alla giocoleria e al ritmo musicale, e un laboratorio di clowneria dedicato ai bambini, a cura dell’Associazione Circolarmente, per scoprire il proprio “clown” attraverso il gioco e l’immaginazione.

IL QUARTIERE E IL COMITATO SPIP: VERSO IL MODELLO ECO-DISTRICT

L’area industriale Parma Nord, di cui fa parte il più conosciuto quartiere SPIP – Società Parmense per gli Insediamenti Produttivi – è il principale comparto industriale della provincia, con aree verdi pari all’estensione del Parco Ducale e una posizione privilegiata all’uscita del casello dell’autostrada A1.

Il “Comitato per la rigenerazione dell’Area Produttiva Nord della Città di Parma”, costituito nel 2019, promuove ogni iniziativa volta a trasformare l’area industriale in una zona vivibile, in cui la presenza delle imprese insediate si coniughi con la qualità dei luoghi e della vita di chi ogni giorno vi lavora: un moderno Eco-district, dove le attività produttive ottimizzano la gestione delle risorse, interagiscono con il territorio e danno concretezza alle nuove parole d’ordine della sostenibilità – ambiente, economia e sociale – attraverso proposte coordinate di sviluppo sostenibile, cura dell’area e promozione di servizi comuni come sicurezza e mobilità sostenibile. Per informazioni: www.ecodistrictparma.com.