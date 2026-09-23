Teatro Sistina, Giovanni Pernice inaugura la nuova Stagione con “Shall We Dance!”

Da mercoledì 23 settembre a Roma
Dopo il successo nelle principali arene estive italiane, “Shall We Dance!”, il nuovo spettacolo di Giovanni Pernice, si prepara a inaugurare il prossimo 23 settembre la nuova Stagione del Teatro Sistina. Tra i ballerini professionisti più amati e riconosciuti della televisione italiana e noto al grande pubblico per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, Pernice è pronto a raccontarsi sul palcoscenico con uno spettacolo celebrativo che ripercorre la sua vita e la sua carriera, svelando anche il percorso che lo ha portato a diventare una star della televisione e del teatro inglese.
Al suo fianco, tra gli altri, anche gli acclamati ballerini dell’amatissimo varietà di Rai1, Nikita Perotti, Sophia Berto, Erica Martinelli, che daranno vita a una reinterpretazione contemporanea dei balli latino-americani e standard, tra i più amati dal pubblico di ogni generazione. A fare da colonna sonora, musica dal vivo e vocalist con una selezione di grandi successi, per un coinvolgente “jukebox” danzante capace di trasformare il racconto in un’esperienza emozionante, dinamica e spettacolare.
Con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo –storico autore e ideatore dell’amatissimo Ballando con le Stelle italiano–, le coreografie Arduino Bertoncello, la Direzione Musicale Emanuele Friello, le scene Teresa Caruso, i costumi Cecilia Betona, lo spettacolo si preannuncia come un’esperienza coinvolgente capace di unire narrazione, danza e grande intrattenimento.
Originario di Palermo, Giovanni Pernice ha conquistato milioni di spettatori grazie al suo straordinario talento, alla tecnica impeccabile e a un carisma unico. Nel corso della sua carriera si è affermato come uno dei volti simbolo del celebre programma di Rai1, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di danza e un vero idolo per il pubblico. Parallelamente alla televisione, Pernice ha costruito un solido percorso internazionale nel mondo della danza competitiva e dello spettacolo, collaborando con numerose celebrità e ottenendo prestigiosi riconoscimenti artistici.
GIOVANNI PERNICE SHALL WE DANCE!
“Ballando da Palermo a Londra”
Coreografie Arduino Bertoncello
Direzione Musicale Emanuele Friello
Scene Teresa Caruso
Costumi Cecilia Betona
Direzione Artistica Massimo Romeo Piparo
con
Giovanni Pernice
Erica Martinelli
Nikita Perotti
Sophia Berto
Simone Lucchese
Sienna Osborne
Danilo Minafra
Elisa Crocchianti
e con i vocalist
Valeria Cozzolino
Costanza Scalia
Ennio Zanini
Orchestra
Enrico Scopa – Tastiera
Simone Gianlorenzi – Chitarre e mandolino
Guerino Rondolone – Basso
Alessandro Luccioli – Batteria