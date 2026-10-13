Teatro Eliseo, Dylan Dog Horror Show in anteprima nazionale

In occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dell’Indagatore dell’Incubo creato da Tiziano Sclavi lo spettacolo di Valter Malosti

Dal 28 ottobre andrà in scena al Teatro Eliseo di Roma DYLAN DOG HORROR SHOW, di Tiziano Sclavi e Nicola Russo, con regia di Valter Malosti, la prima produzione teatrale Sergio Bonelli Editore, un grande evento che porterà l’universo dell’Indagatore dell’Incubo al debutto teatrale.

Era il 26 settembre del 1986 quando Dylan Dog, creato da Tiziano Sclavi, sbarcò per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con L’alba dei morti viventi – scritto da Sclavi, disegnato da Angelo Stano e con la copertina di Claudio Villa – albo d’esordio di una serie che da allora ha raccolto milioni di lettori. In questi quarant’anni Dylan Dog ha attraversato l’orrore senza mai negarlo, scegliendo invece di osservarlo, interrogarlo e raccontarlo. Ed è proprio da questo sguardo che nasce il filo conduttore delle celebrazioni che stanno caratterizzando questi mesi e culmineranno con l’arrivo di Dylan Dog sul palcoscenico.

In questo spettacolo inedito, Veronika, affascinante quanto misteriosa cliente, porta a Dylan Dog un nuovo caso. L’Indagatore dell’Incubo, che da sempre affronta enigmi insoliti e inquietanti, orrori di questo e di altri mondi, per risolverlo dovrà percorrere una strada che lo porterà inevitabilmente a fare i conti con i fantasmi del proprio passato. Riemergeranno le figure più importanti della sua vicenda umana: le donne della sua vita (Anna Never, Morgana, Lillie Connolly, Bree Daniels), la sua nemesi, Xabaras e i suoi amici di sempre Groucho, l’Ispettore Bloch e madame Trelkovski.

Il cast di DYLAN DOG HORROR SHOW è composto da Gabriele Graham Gasco nel ruolo di Dylan Dog, Loris Fabiani in quello di Groucho, Marit Nissen nei panni di Veronika, Ida Marinelli nel ruolo di Madame Trelkovski, Danilo Nigrelli interpreterà un demone multipersonalità, Antonino Iuorio nel ruolo dell’Ispettore Bloch, Dario Battaglia nei panni di Xabaras, Camilla Nigro in quelli di Bree Daniels, Beatrice Vecchione nel ruolo di Lillie Connolly, Annamaria Troisi nei panni di Morgana e Sofia Fusciani in quelli di Anna Never.

Calcheranno la scena come performer: Fabio Bergaglio, Antonio Carta, Alessandro Pallecchi, Sofia Celentani Ungaro, Cecilia Francesca Croce, Michele Calcari e Giovanni Fasser.

La parte musicale sarà affidata a un power trio composto da Paolo Spaccamonti alla chitarra, Luca Cavina al basso e Jacopo Battaglia alla batteria.

Per l’occasione il Teatro Eliseo, storico teatro romano, trasformerà il suo foyer in uno spazio esperienziale dedicato all’universo visivo e narrativo dell’Indagatore dell’Incubo.

Le prevendite sono aperte su Ticketone.

Le anteprime speciali si svolgeranno a partire dal 22 ottobre.

Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore: «Lavorare a DYLAN DOG HORROR SHOW è, dal punto di vista editoriale, un’esperienza davvero speciale: vedere l’universo creato da Tiziano Sclavi che prende via via una forma nuova, senza perdere la sua identità, è un viaggio appassionante. La regia di Valter Malosti e la scrittura di Nicola Russo hanno saputo entrare nel mondo di Dylan con uno sguardo personale, costruendo uno spettacolo che ne attraversa la storia, i personaggi e le ossessioni. Ed è bellissimo condividere questo percorso con loro e con tutto il cast, portando finalmente Dylan Dog sul palcoscenico, proprio nell’anno del suo quarantesimo anniversario».

Vincenzo Sarno, Responsabile dell’Ufficio Sviluppo di Sergio Bonelli Editore e Produttore Esecutivo delle produzioni Bonelli Entertainment: «Portare Dylan Dog a teatro è una sfida assolutamente stimolante dal punto di vista produttivo, perché ci porta a confrontarci con un nuovo linguaggio e con modalità di lavoro molto diverse da quelle delle produzioni cinematografiche e audiovisive. Costruire questo spettacolo ha significato mettere insieme competenze e sensibilità differenti, lavorando sul rapporto tra attori, musica, performance e immaginario visivo. Vederlo arrivare sul palcoscenico del Teatro Eliseo, nel quarantesimo anno di Dylan Dog, è una grande soddisfazione e un passo importante nel percorso di sviluppo di tutti i nuovi progetti Bonelli».

Valter Malosti, regista: «Ho pensato a uno spettacolo immersivo che trasforma il palcoscenico in una tavola di fumetto che prende vita e corpo, in una forte dimensione filmica e scultorea. Non una semplice trasposizione teatrale, ma un’installazione d’arte in movimento continuo dove i confini tra performance, concerto e arte visiva si dissolvono — proprio come i confini tra sogno e realtà nei casi dell’Indagatore dell’Incubo. Ho accettato la proposta di portare in scena Dylan Dog con lo stesso spirito con cui ho portato a teatro ‘Il viaggio di G. Mastorna’ di Fellini o ‘Lazarus’, l’opera rock di David Bowie ed Enda Walsh. Per esplorare, aprire varchi, scoprire nuovi mondi, rendere concreto il sogno di un teatro sempre più trasversale e multidisciplinare».

Nicola Russo, drammaturgo: «Credo sia proprio una giusta intuizione portare Dylan Dog a teatro. Il palcoscenico è il luogo in cui possiamo plasmare il tempo, rivivere il passato, in cui ci è dato di interloquire con i morti, mettere la nostra folle solitudine sotto un riflettore per farci attraversare da paure, incubi e fantasmi».

Alessandro Longobardi, Direttore Artistico Teatro Eliseo: «Con Dylan Dog Horror Show portiamo per la prima volta in teatro un’icona del fumetto italiano che ha formato intere generazioni. Non è un’operazione nostalgia, è teatro horror contemporaneo. Vogliamo che lo spettatore entri in una tavola di Sclavi e ne esca come se avesse appena chiuso l’albo n.1. Paura, ironia e Groucho. Viola Produzioni continua la sua ricerca su nuovi pubblici e nuovi linguaggi per il teatro».

I festeggiamenti per i 40 anni di Dylan Dog sono contrassegnati da nuove pubblicazioni e iniziative speciali dedicate al protagonista dal 1986 di un successo editoriale senza tempo e punto di riferimento per generazioni di lettori. Tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti saranno svelati via via sul sito della Casa editrice.

www.DylanDog40.it

IG @dylandog.ufficiale

www.sergiobonelli.it

www.instagram.com/sergiobonellieditoreufficiale

https://www.facebook.com/DylanDogSergioBonelliEditore

INFORMAZIONI DYLAN DOG HORROR SHOW

TEATRO ELISEO – Via Nazionale, 183, 00184 Roma RM

INFO E BIGLIETTI: botteghino@eliseoteatro.it – www.eliseoteatro.it PREZZI

Da 45€ e 18€

PREZZI ANTEPRIME SPECIALI (dal 22 ottobre) Da 25€ e 18€

Durante le Anteprime Speciali lo spettacolo potrà essere eccezionalmente interrotto per consentire al regista di apportare le ultime indicazioni artistiche in scena. Un’occasione esclusiva per assistere al processo creativo che precede il debutto ufficiale.