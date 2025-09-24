Larp da Camera, al via la rassegna di spettacolo immersivo e partecipativo

Dal 26 al 28 settembre | Dal 3 al 5 ottobre a Fortezza EST

Roma diventa capitale dell’immaginazione: dal 26 settembre al 5 ottobre 2025 gli spazi di Fortezza Est, nel cuore del Municipio V, ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al LARP (Live Action Role Playing) come forma d’arte performativa. Oltre 30 repliche di esperienze immersive firmate da alcuni dei più autorevoli autori e autrici nazionali e internazionali trasformano il pubblico in protagonista attivo.

Sulla spinta di anni di sperimentazioni e formati urbani che hanno portato le performance teatrali fuori dai luoghi tradizionali, A.S.A.P.Q. continua il suo percorso nell’innovazione dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e per questo autunno, dopo aver terminato la fortunata esperienza del Roma Borgata Festival, la direzione di Alessandra Muschella punta alla contaminazione e all’innovazione dei linguaggi con il Larp, che rompe gli schemi classici dello spettacolo e mescola attori e spettatori in un grande gioco partecipato e partecipativo.

Il Larp, che negli anni ‘70 è nato fra Stati Uniti e Scandinavia come evoluzione dei giochi di ruolo da tavolo, in quasi 40 anni di storia è diventato un fenomeno culturale sempre più rilevante, trovando declinazioni nel fantasy, nella fantascienza, nel giallo investigativo, nella storia e persino nel teatro sperimentale, mescolando linguaggi e puntando tutto sull’esperienza immersiva.

A Roma in questo inizio di autunno la casa del LARP sarà Fortezza Est, presidio culturale nel cuore di Torpignattara: un Larp da camera, che concentra la forza narrativa di questo linguaggio in piccoli gruppi e ambienti raccolti, dove ciascun partecipante diventa parte integrante della storia e contribuisce con le proprie scelte allo sviluppo dell’esperienza. In questa forma di Larp viene enfatizzata l’intensità emotiva e la co-creazione drammaturgica, con storie che affrontano temi diversi e universali: dalla memoria storica alla giustizia, dall’identità di genere e la marginalità al desiderio di fuga, fino a scenari fiabeschi e intergenerazionali.

«Con Larp da Camera vogliamo offrire al pubblico romano un’occasione unica di esplorare il teatro partecipativo in una forma nuova e potente. – racconta Alessandra Muschella, direttrice artistica di Roma Borgata Festival – Ogni esperienza è costruita per trasformare chi partecipa in protagonista attivo, innescando riflessioni profonde su memoria, identità e relazioni. Il formato da camera ci permette di creare un contatto diretto, intimo e inclusivo, capace di restituire alla comunità un’esperienza culturale davvero trasformativa, in piena linea con quanto abbiamo iniziato col Roma Borgata Festival».

La quinta edizione di Larp da Camera verrà arricchita da Chiara Locatelli, tra le più affermate autrici italiane di larp, riconosciuta anche a livello internazionale per le sue opere che intrecciano intimità narrativa e dimensione sociale.

Gli eventi, tutti a titolo gratuito, sono pensati per gruppi ristretti (da 5 a 30 persone) e richiedono prenotazione obbligatoria. Larp da camera si svolgerà presso Fortezza Est, in Via Francesco Laparelli 62, Roma (Metro C “Malatesta”) dal 26 al 28 settembre e dal 3 al 5 ottobre 2025. e sarà possibile prenotarsi (al link https://www.asapq.it/larpdacamera) per partecipare a uno solo o a tutti e tre i turni della giornata. Le attività si svolgeranno dalle ore 10 alle 13, dalle ore 14 alle 17 e dalle 17 alle 20.

Per info e prenotazioni: info@romaborgatafestival.it

Numero telefonico: 329 8955577

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno promosso da Roma Capitale -Assessorato alla Cultura in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.