Romaeuropa, Soirée d’etudes di Cassiel Gaube

Il 25 e 26 settembre a Villa Medici speciale appuntamento con Dance Reflections in collaborazione con Villa Medici

Giovedì 25 e venerdì 26 settembre alle ore 18.00Romaeuropa

si sposta a Villa Medici per uno speciale appuntamento presentato da Dance Reflections, il programma di Van Cleef & Arpels rivolto alla promozione della danza contemporanea, in collaborazione con Villa Medici – Accademia di Francia. Ne è protagonista il danzatore e coreografo Cassiel Gaube con la pièce Soirée d’etudes.

L’artista basato a Bruxelles- che vanta prestigiose collaborazioni tra le quali quella con Anne Teresa De Keersmaeker- sta attualmente sviluppando il suo lavoro all’incrocio tra danza contemporanea, hip hop e clubbing, dedicandosi anche alla pratica della danza House nella vivace scena dei club di Parigi e New York, in un percorso che lo porta a sperimentare i modelli e le forme che caratterizzano questo ambiente.

Su questa scia, prendendo ispirazione dalle opere del coreografo brasiliano Bruno Beltrão e del gigante della danza del XX secolo William Forsythe, e spingendo la sua ricerca artistica verso nuovi territori, Gaube crea un étude nel senso musicale del termine: una composizione concepita per esplorare le possibilità di una particolare tecnica e per sperimentarla. Sulle note della musica più amata dall’artista e con un gruppo di danzatori esperti di street dance, Gaube concepisce Soirée d’etudes come un “pas de deux à troix” o una “serata coreografica” che esplora il vocabolario della House Dance sviluppandosi come fosse una partitura da scomporre, reinventare, condividere. Un étude coreografico in cui ogni passo diventa studio, variazione, possibilità, in un incontro tra rigore tecnico e libertà espressiva.

Danzatore e coreografo basato a Bruxelles, Cassiel Gaube sta attualmente sviluppando il suo lavoro all’incrocio tra danza contemporanea, hip hop e clubbing. Diplomato nel 2016 alla P.A.R.T.S. di Bruxelles, ha collaborato con i coreografi Manon Santkin e Benjamin Vandewalle, nonché con l’artista multidisciplinare Fabrice Samyn. Negli ultimi 3 anni si è dedicato all’apprendimento e alla pratica della danza House, nelle vivaci scene dei club di Parigi e New York. Un percorso che lo porta a sperimentare i modelli e le forme che caratterizzano questo ambiente e le sue pratiche portandoli in nuovi territori. Nel 2019, Cassiel ha creato l’assolo Farmer Train Swirl – Étude, indagine soggettiva nel’ambito della danza House. Presentata in spazi museali, teatri e club la performance ha consentito a Gaube di essere invitato a lavorare con numerosi artisti. Insieme all’etichetta discografica Ensemble, con sede a Bruxelles e Berlino, sta attualmente progettando la versione club dell’assolo, che sarà in tournée nei club House di tutta Europa. Anne Teresa de Keersmaeker gli ha commissionato del materiale per la sua versione di West Side Story a Broadway con la regia di Ivo Van Hove. È stato artista associato a La Ménagerie de Verre, a Parigi, nel 2019 e nel 2020. Nel 2021 ha presentato la sua creazione Soirée d’études, un’opera che prolunga ed espande la ricerca iniziata nell’assolo. In qualità di docente, Gaube è regolarmente invitata a tenere sessioni di formazione professionale e workshop, in studi di danza come DansCentrumJette, La Raffinerie – Charleroi Danse, P.A.R.T.S. SummerSchool a Bruxelles e La Ménagerie de Verre a Parigi.

Crediti

Coreografia: Cassiel Gaube

Danza: Cassiel Gaube, Alesya Dobysh, Anna Benedicte Andresen

Drammaturgia: Liza Baliasnaja, Matteo Fargion, Manon Santkin, Jonas Rutgeerts

Suono: Marius Pruvot

Supporto tecnico e luci: Luc Schaltin

Crediti di produzione

Produzione: Hiros

Distribuzione: ART HAPPENS

Coproduzione: La Ménagerie de Verre, Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie nell’ambito dell’Accueil-studio, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), workspacebrussels, wpZimmer, C-TAKT, CCN-Ballet national de Marseille nell’ambito dell’accueil studio / Ministère de la Culture, KAAP, Charleroi danse, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux – La Rochelle, Danse élargie 2020, CND Centre national de la danse, les ballets C de la B dans le cadre de résidence Co-laBo, La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie dans le cadre du dispositif Accueil Studio, CNDC Angers, Le Phare – CCN du Havre Normandie, Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté

Con il sostegno di: Governo fiammingo, Kunstenwerkplaats, Teatro Municipal do Porto, Iaspis The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists, Tanzhaus Zurich, School van Gaasbeek, Le Quartz – Scène nationale de Brest, ONDA

Un ringraziamento speciale a: Erik Eriksson, Yonas Perou, Federica “Mia” Miani, Diego “Odd Sweet” Dolciami

Foto: Marco Domage

Con il patrocinio di Embassy of Belgium

