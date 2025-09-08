Festival di Film di Villa Medici, al via la quinta edizione

Da mercoledì 10 settembre

Prende il via mercoledì 10 settembre la quinta edizione del Festival di Film di Villa Medici, appuntamento divenuto ormai una tappa imprescindibile del calendario culturale romano e internazionale: Il Festival si conferma infatti come un laboratorio vibrante di sperimentazione visiva e di incontro tra linguaggi, generazioni e visioni del mondo.

Con oltre trenta film provenienti da più di venti paesi e articolati in tre sezioni principali (Concorso, Focus e Piazzale), il Festival di Film è molto più di una rassegna cinematografica: è un invito ad attraversare le immagini come si attraversa il mondo, lasciandosi interrogare, stupire, toccare. Come afferma Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici: «Cinque edizioni negli ultimi cinque anni sono più che un indizio: sono il riflesso di un festival che ha trovato la sua dimensione, che continua nell’intento di affermarsi e collocarsi geograficamente e culturalmente. In questa edizione, il Festival reitera il suo intento: celebrare un cinema libero, plurale e fuori dagli schemi.»

La prima serata si apre sotto le stelle, nel Piazzale tra i giardini di Villa Medici, con una prima romana molto attesa: GRAND CIEL di Akihiro Hata (2025, Francia/Lussemburgo, 92’, colore, V.O. francese con sottotitoli in italiano), alla presenza del regista.

Una storia tesa e inquieta: in un quartiere futuristico ancora in costruzione, un operaio scompare nel nulla. I sospetti dei colleghi si fanno sempre più forti, finché un secondo lavoratore svanisce. La tensione si addensa in questo racconto sul silenzio delle istituzioni e il lato oscuro del progresso.

L’uscita nelle sale è fissata per febbraio 2026, con distribuzione No.Mad Entertainment.

Durante il Festival, le proiezioni si terranno su tre schermi distribuiti negli spazi della Villa: le Grand Salon, la sala Michel Piccoli e il Piazzale, con un programma fitto di incontri e anteprime.

La giuria di quest’anno riunisce tre personalità di spicco della scena contemporanea: Alain Guiraudie, regista, fotografo e scrittore, autore di sette lungometraggi, tre romanzi per P.O.L. e mostre fotografiche presentate dal 2019 in Francia e all’estero; Guslagie Malanda, attrice e curatrice indipendente, candidata nel 2023 al César come miglior promessa femminile e protagonista all’ultimo Festival di Cannes, oltre che autrice di mostre a Parigi e Lima; Anri Sala, artista visivo che dal 2000 espone in grandi manifestazioni internazionali e che nel 2013 ha rappresentato la Francia alla Biennale di Venezia. Oltre ai premi ufficiali, i giurati presenteranno le loro cartes blanches, programmi speciali che riflettono i loro universi creativi.

Il programma completo delle proiezioni è disponibile al seguente link: https://villamedici.it/it/programme/festival-di-film-2025

IL CONCORSO INTERNAZIONALE

Il cuore pulsante del Festival è, come sempre, il concorso internazionale, che riunisce dodici opere recenti da tutto il mondo, capaci di raccontare – con approcci, linguaggi e formati differenti – le tensioni, i desideri e le contraddizioni del nostro tempo. È una selezione eterogenea e profondamente libera, in cui convivono sguardi poetici e politici, invenzione visiva e riflessione critica, esperienze intime e affondi sociali.

Dalla Francia arriva +10K di Gala Hernández López, ritratto pungente di un ventunenne ossessionato dal successo facile e dal culto delle criptovalute, pronto a tutto pur di “ce la fare”. Sempre dalla Francia è anche Bonne journée di Pauline Bastard, che trasforma un laboratorio di oggetti di seconda mano in un sorprendente progetto collettivo d’arte partecipata.

Con un tono più lieve ma altrettanto profondo, Dieu est timide di Jocelyn Charles mette in scena un curioso incontro tra due passeggeri e una misteriosa donna in treno, in un delicato gioco di paure e confessioni. In Comment ça va?, invece, Caroline Poggi e Jonathan Vinel immaginano un mondo senza esseri umani, in cui otto animali si prendono cura l’uno dell’altro mentre cercano di superare i traumi lasciati dall’umanità.

Dal Libano, Children of Darkness di Haig Aivazian ci porta nei tunnel del potere e della memoria, tra found footage e animazione sperimentale, mentre il vietnamita Nguyễn Lê Hoàng Phúc firma Bury Us in a Lone Desert, un road movie anomalo e commovente su un ladro, un uomo in lutto e un viaggio inatteso.

Non manca la grande Storia, reinterpretata in chiave irriverente da Igor Bezinović in Fiume o morte!, racconto tra fiction e documentario punk dei mesi folli dell’occupazione dannunziana di Fiume. E c’è anche la storia personale e urbana di Hemel di Danielle Dean, girato in 16mm con attori non professionisti, in cui si esplora il volto nascosto di una città inglese cresciuta secondo i piani utopici del dopoguerra.

Con il monumentale O Riso e a Faca, Pedro Pinho ci conduce in Africa occidentale, dove un ingegnere portoghese si ritrova coinvolto in una rete di relazioni, sparizioni e nuove alleanze: un’opera ambiziosa che attraversa territori geografici e interiori. Di tutt’altro tenore è Lloyd Wong, Unfinished di Lesley Loksi Chan, che riunisce e monta i materiali lasciati dall’artista sino-canadese scomparso negli anni ’90, riflettendo sul senso dell’incompiuto, del tempo e della memoria.

Torna poi il paesaggio italiano in Paraflu, film firmato da Michela de Mattei e dal duo Invernomuto, che racconta, tra pellicola analogica e intelligenza artificiale, il ritorno del lupo nel Nord Italia come metafora del conflitto tra natura, tecnologia e identità.

Chiude la selezione The Hand That Feeds di Mtume Gant, presentato in anteprima mondiale: il ritratto intenso di un musicista hip-hop in crisi esistenziale, solo in una New York gelida e alienante, costretto a reinventare il proprio rapporto con il mondo e con sé stesso.

Giovedì 11 settembre, ore 14:00 – Sala Michel Piccoli

+10K

Regia: Gala Hernández López

2025, Francia, Spagna

33 minuti, colore

V.O. spagnolo, catalano

Sottotitoli in inglese

Prima italiana

Produzione: Don Quichotte Films, 15L Films

Replica: Sabato 13 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

Venerdì 12 settembre, ore 15:30 – Sala Michel Piccoli

BONNE JOURNÉE

Regia: Pauline Bastard

2025, Francia

53 minuti, colore

V.O. francese

Sottotitoli in inglese

Prima italiana

Produzione: Pauline Bastard

Replica: Domenica 14 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

Giovedì 11 settembre, ore 14:00 – Sala Michel Piccoli

BURY US IN A LONE DESERT

Regia: Nguyễn Lê Hoàng Phúc

2025, Vietnam

62 minuti, colore

V.O. vietnamita

Sottotitoli in inglese

Prima italiana

Produzione: Gudtrip

Replica: Sabato 13 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

Giovedì 11 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

YOU MAY OWN THE LANTERNS BUT WE HAVE THE LIGHT. EPISODE 3: CHILDREN OF DARKNESS

Regia: Haig Aivazian

2025, Libano

19 minuti, bianco e nero

V.O. arabo

Sottotitoli in inglese

Produzione: Thailand Biennial Phuket 2025, Istanbul Biennial 18

Replica: Sabato 13 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

Venerdì 12 settembre, ore 18:00 – Grand Salon

COMMENT ÇA VA ?

Regia: Caroline Poggi, Jonathan Vinel

2025, Francia

31 minuti, colore

V.O. francese

Sottotitoli in italiano

Prima romana

Produzione: 444 Films

Replica: Sabato 13 settembre, ore 11:00 – Sala Michel Piccoli

Venerdì 12 settembre, ore 15:30 – Sala Michel Piccoli

DIEU EST TIMIDE

Regia: Jocelyn Charles

2025, Francia

15 minuti, colore

V.O. francese

Sottotitoli in inglese

Prima italiana

Produzione: Remembers

Replica: Domenica 14 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

Venerdì 12 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

FIUME O MORTE!

Regia: Igor Bezinović

2025, Croazia, Italia, Slovenia

112 minuti, colore

V.O. croato, fiumano, italiano

Sottotitoli in inglese, italiano

Prima romana

Produzione: Restart, Videomante, Nosorogi

Replica: Sabato 13 settembre, ore 14:00 – Sala Michel Piccoli

Venerdì 12 settembre, ore 15:30– Sala Michel Piccoli

HEMEL

Regia: Danielle Dean

2024, Stati Uniti, Regno Unito, Nigeria

30 minuti, colore e bianco e nero

V.O. inglese

Sottotitoli in inglese

Prima italiana

Produzione: LONO World

Replica: Domenica 14 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

Giovedì 11 settembre, ore 14:00 – Grand Salon

O RISO E A FACA

Regia: Pedro Pinho

2025, Portogallo, Francia, Brasile, Romania

211 minuti, colore

V.O. portoghese, creolo

Sottotitoli in inglese

Prima italiana

Produzione: Uma Pedra no Sapato, Terratreme Filmes, Bubbles Project, Still Moving, deFilm

Replica: Sabato 13 settembre, ore 16:30 – Sala Michel Piccoli

Venerdì 12 settembre, ore 18:00 – Grand Salon

LLOYD WONG, UNFINISHED

Regia: Lesley Loksi Chan

2025, Canada

29 minuti, colore

V.O. inglese

Prima italiana

Produzione: Lesley Loksi Chan, Luo Li, Phanuel Antwi

Replica: Sabato 13 settembre, ore 11:00 – Sala Michel Piccoli

Venerdì 12 settembre, ore 18:00 – Grand Salon

PARAFLU

Regia: Michela de Mattei, Invernomuto

2025, Italia

23 minuti, colore

V.O. inglese

Sottotitoli in italiano

Prima romana

Produzione: GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo; Hubris Pictures

Replica: Sabato 13 settembre, ore 11:00 – Sala Michel Piccoli

Giovedì 11 settembre, ore 16:30 – Sala Michel Piccoli

THE HAND THAT FEEDS

Regia: Mtume Gant

2025, Stati Uniti

88 minuti, bianco e nero

V.O. inglese

Sottotitoli in inglese

Prima mondiale

Produzione: Mtume Gant, Christopher Funderberg, Kara Young

Replica: Domenica 14 settembre, ore 14:00 – Sala Michel Piccoli

FOCUS – CONTRECHAMPS

Nella sezione Contrechamps, il Festival propone un dialogo tra opere contemporanee e film storici, con una particolare attenzione ai lavori degli artisti e registi in residenza a Villa Medici. È qui che le immagini si confrontano tra loro senza gerarchie di formato o di genere, creando connessioni inattese tra politica, memoria, natura e appartenenza.

Thu Van Tran, borsista 2025-26, dà voce alle statue coloniali in The Yellow Speaks, mentre Ben Russell, anch’egli in residenza, ci porta nel Pacifico meridionale per raccontare il culto del cargo in Let Us Persevere…. Dal passato, arriva l’epica del reale firmata Werner Herzog con La Soufrière, viaggio dentro un’eruzione annunciata.

Tra i temi ricorrenti, il fenomeno migratorio trova spazio nel poetico Centro di permanenza temporanea di Adrian Paci e in Bab Sebta di Randa Maroufi, che osserva i confini come spazi di resistenza. Il cileno Enrique Ramírez, anch’egli borsista, firma con Deux faisceaux blancs… una sinfonia visiva sul mare e sulla luce, mentre Artavazd Pelechian in Les Habitants evoca un mondo abitato solo da animali, dove l’uomo è un’assenza inquietante.

Chiudono il programma Bingo Show di Christelle Lheureux, ironico fermo immagine sulla liturgia televisiva, e Chaque mur est une porte di Elitza Gueorguieva, in cui la fine del comunismo bulgaro è raccontata attraverso gli occhi di una bambina e le videocassette della madre.

Giovedì 11 settembre, ore 18:00

CONTRECHAMP – Adrian Paci, Randa Maroufi, Enrique Ramírez, Artavazd Pelechian

Grand Salon

CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA

Regia: Adrian Paci

2007, Italia

6 minuti, colore

Produzione: Galerie Peter Kilchmann

BAB SEBTA

Regia: Randa Maroufi, Pensionnaire Villa Médicis 25-26

2019, Francia, Marocco, Qatar, Libano

19 minuti, colore

V.O. arabo (dialetto marocchino), spagnolo

Sottotitoli in inglese

Produzione: Barney Production, Montfleuri Production

DEUX FAISCEAUX BLANCS GROUPÉS ET ROTATIFS

Regia: Enrique Ramírez, Pensionnaire Villa Médicis 25-26

2017, Francia, Cile

25 minuti, colore

V.O. spagnolo, inglese

Sottotitoli in francese

Produzione: La Noche del Ultimo Dinosaurio, Le Grand Café Saint-Nazaire, Résidence Finis Terrae

LES HABITANTS

Regia: Artavazd Pelechian

1970, Armenia

9 minuti, bianco e nero

Produzione: Bieloruss Film

Venerdì 12 settembre, ore 14:00

CONTRECHAMP – Christelle Lheureux, Elitza Gueorguieva

Sala Michel Piccoli

BINGO SHOW

Regia: Christelle Lheureux

2003, Francia

9 minuti, colore

Produzione: Les Films des Lucioles

CHAQUE MUR EST UNE PORTE

Regia: Elitza Gueorguieva, Pensionnaire Villa Médicis 25-26

2017, Francia

58 minuti, colore e bianco e nero

V.O. bulgaro

Sottotitoli in inglese

Produzione: Les Films du Bilboquet

Venerdì 12 settembre, ore 16:30

CONTRECHAMP – Thu Van Tran, Ben Russell, Werner Herzog

Grand Salon

THE YELLOW SPEAKS

Regia: Thu Van Tran, Pensionnaire Villa Médicis 25-26

2017, Francia

4 minuti, colore

V.O. francese

Sottotitoli in inglese

Produzione: Thu Van Tran

LET US PERSEVERE IN WHAT WE HAVE RESOLVED BEFORE WE FORGET

Regia: Ben Russell, Pensionnaire Villa Médicis 25-26

2013, Stati Uniti

20 minuti, colore

V.O. inglese, ni-Vanuatu

Sottotitoli in inglese

Produzione: Ben Russell

LA SOUFRIÈRE

Regia: Werner Herzog

1977, Germania

31 minuti, colore

V.O. inglese

Sottotitoli in italiano

Produzione: Werner Herzog Filmproduktion, Süddeutscher Rundfunk (SDR)

FOCUS – CARTE BLANCHE

Alain Guiraudie propone un’incursione nel proprio universo cinematografico con Miséricorde, il suo ultimo lungometraggio: un noir atipico ambientato in un villaggio del sud della Francia, in cui l’atmosfera autunnale si fa cornice di un racconto sensuale e politico, sospeso tra sogno, minaccia e assurdo.

Anri Sala, invece, ci conduce in un’esperienza immersiva tra immagine e suono: la sua carte blanche si apre con Long Sorrow (2005), dove il sassofonista Jemeel Moondoc improvvisa sospeso nel vuoto di un palazzo berlinese, e si conclude con 1395 Days Without Red (2011), in cui una donna attraversa Sarajevo durante l’assedio, sulle note interiori di Čajkovskij. Al centro, una performance dal vivo del sassofonista André Vida, pensata come ponte tra cinema e presenza fisica, tra memoria e risonanza.

Per Guslagie Malanda, la selezione è un doppio affondo sulla violenza sistemica e sulla sua banalizzazione: Classified People (1987) di Yolande Zauberman ci riporta in Sudafrica, ai tempi dell’apartheid, dove l’assurdità della classificazione razziale distrugge famiglie e identità; La Frontière Bleue (2025) di Dinis M. Costa, invece, osserva con occhio implacabile l’indifferenza di una città costiera andalusa davanti a un naufragio di migranti. Due film che interrogano l’etica dello sguardo e il nostro grado di assuefazione al dolore altrui.

CARTE BLANCHE À Alain Guiraudie

Venerdì 12 settembre, ore 18:00

Sala Michel Piccoli

MISÉRICORDE

Regia: Alain Guiraudie

2024, Francia, Spagna, Portogallo

102 minuti, colore

V.O. francese

Sottotitoli in italiano

Produzione: CG Cinéma

CARTE BLANCHE À Anri Sala

Sabato 13 settembre, ore 18:30

Grand Salon

LONG SORROW

Regia: Anri Sala

2005, Italia

12 minuti, colore

Produzione: Fondazione Nicola Trussardi

Live Performance di André Vida (1974) è un sassofonista e compositore con base a Berlino, noto per le sue performance in situ che intrecciano suono e gesto. Ha collaborato a lungo con Anri Sala ed è stato ospite in importanti spazi d’arte internazionali.

1395 DAYS WITHOUT RED

Regia: Anri Sala

2011, Bosnia-Erzegovina

44 minuti, colore

V.O. inglese

Sottotitoli in inglese

Produzione: in collaborazione con Liria Bégéja. Da un progetto di Šejla Kamerić e Anri Sala in collaborazione con Ari Benjamin Meyers

CARTE BLANCHE À Guslagie Malanda

Domenica 14 settembre, ore 17:00

Grand Salon

CLASSIFIED PEOPLE

Regia: Yolande Zauberman

1987, Francia, Sudafrica

53 minuti, colore

V.O. inglese, afrikaans

Sottotitoli in francese

Produzione: Obsession

A FRONTEIRA AZUL

Regia: Dinis M. Costa

2025, Francia, Spagna, Portogallo

30 minuti, colore

V.O. spagnolo, portoghese, francese, inglese, bambara

Sottotitoli in francese, inglese

Produzione: Furyo Films

PROIEZIONI SPECIALI FUORI CONCORSO

Accanto al concorso, il festival propone anche un programma di proiezioni speciali fuori concorso. Alice Diop, già giurata nella scorsa edizione, presenta in anteprima Fragments for Venus, un cortometraggio che riflette sulla rappresentazione delle donne nere nella storia dell’arte, intrecciando immagini del Louvre e di New York.

Altro film è Retratos Fantasmas (Pictures of Ghosts) di Kleber Mendonça Filho, un viaggio tra memoria e paesaggio urbano che restituisce, attraverso archivi e ricordi, la storia e i fantasmi della città di Recife.

Sabato 13 settembre, ore 17:00

Grand Salon

FRAGMENTS FOR VENUS

Regia: Alice Diop

2025, Francia, Stati Uniti

21 minuti, colore

V.O. francese

Sottotitoli in inglese

Produzione: Hi Production, Les Films Hatari

Domenica 14 settembre, ore 11:00

Sala Michel Piccoli

RETRATOS FANTASMAS (PICTURES OF GHOSTS)

Regia: Kleber Mendonça Filho

2023, Brasile

93 minuti, colore e bianco e nero

V.O. portoghese

Sottotitoli in italiano

Produzione: Cinemascópio, Vitrine Filmes

SERATE DEL PIAZZALE

Non meno attese sono le serate del Piazzale, appuntamenti sotto le stelle nella scenografia spettacolare dei giardini di Villa Medici, con una grande proiezione all’aperto ogni sera. Tra le anteprime di quest’anno, spicca il nuovo film di Laura Wandel, L’intérêt d’Adam, che affronta con delicatezza e intensità il tema della tutela dell’infanzia. Il film sarà proiettato giovedì 11 settembre, con il sostegno di CHANEL. Altra pellicola da non perdere è The Mastermind, il nuovo film di Kelly Reichardt, una delle voci più originali del cinema indipendente americano, che firma una riflessione sul fallimento e sul desiderio di reinvenzione. In programma anche Islands di Jan-Ole Gerster, un thriller a tinte noir ambientato in un resort turistico, e Yakushima’s Illusion di Naomi Kawase, un film intenso e spirituale che riflette sui tabù legati alla donazione di organi e sul mistero di una sparizione volontaria.

Mercoledì 10 settembre, ore 21:00

GRAND CIEL

Regia: Akihiro Hata

2025, Francia, Lussemburgo

92 minuti, colore

V.O. francese

Sottotitoli in italiano

Produzione: Good Fortune Films (Clément Duboin)

Prima romana

Giovedì 11 settembre, ore 21:00

L’INTÉRÊT D’ADAM

Regia: Laura Wandel

2025, Belgio, Francia

73 minuti, colore

V.O. francese

Sottotitoli in italiano

Produzione: Dragons Films, Les Films du Fleuve, Les Films de Pierre, Lunanime

Prima italiana

Venerdì 12 settembre, ore 21:00

THE MASTERMIND

Regia: Kelly Reichardt

2025, Stati Uniti

110 minuti, colore

V.O. inglese

Sottotitoli in italiano

Produzione: Filmscience, MUBI

Sabato 13 settembre, ore 21:00

ISLANDS

Regia: Jan-Ole Gerster

2025, Germania

123 minuti, colore

V.O. inglese, spagnolo

Sottotitoli in italiano

Produzione: augenschein Filmproduktion, Leonine Studios, Schiwago Film

Prima italiana

Domenica 14 settembre, ore 21:00

YAKUSHIMA’S ILLUSION

Regia: Naomi Kawase

2025, Francia, Giappone, Belgio, Lussemburgo

122 minuti, colore

V.O. francese, inglese, giapponese

Sottotitoli in italiano

Prima italiana

Comitato di selezione 2025

Ogni anno, un comitato seleziona i film in concorso adottando un approccio quanto più aperto possibile alla diversità delle pratiche e delle voci autoriali, che si tratti di registi, artisti visivi o performer. Per l’edizione 2025, il comitato di selezione è composto da Lili Hinstin, Clément Postec, Nicolas Raffin e Valentine Umansky.

Lili Hinstin è programmatrice e direttrice artistica di festival. Responsabile del settore cinema a Villa Medici tra il 2005 e il 2009, è stata programmatrice del festival Cinéma du Réel dal 2010 al 2013, poi direttrice artistica del Belfort Film Festival (2013-2018) e del Locarno Film Festival (2018-2020). Attualmente è direttrice del programma del Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues. Dal 2021 fa parte del comitato di selezione e organizzazione del Festival di Film di Villa Medici.

Clément Postec è direttore artistico, curatore e regista. Laureato all’Université Sorbonne Nouvelle, all’Institut d’Études Politiques de Strasbourg e a Sciences Po (SPEAP), da oltre dieci anni sviluppa progetti all’incrocio tra cinema e arte contemporanea, oltre a dedicarsi alla creazione di spazi e realtà culturali.

Nicolas Raffin è programmatore cinematografico a Londra e, dal 2018, responsabile del settore cinema presso l’Institute of Contemporary Arts (ICA). Negli ultimi anni ha avviato importanti iniziative in risposta al panorama in continua evoluzione dell’esposizione cinematografica, ridefinendo la programmazione dell’ICA con nuove serie come Off-Circuit, Long Takes e Celluloid Sunday. Di recente ha curato retrospettive dedicate a Marguerite Duras, Hong Sangsoo e Jacques Rivette.

Valentine Umansky è curatrice presso la Tate Modern di Londra, dopo aver lavorato in diverse istituzioni dedicate alle arti visive. Tra il 2015 e il 2020 ha ricoperto incarichi negli Stati Uniti presso l’International Center of Photography, il Museum of Modern Art e il Contemporary Arts Center di Cincinnati. È anche curatrice indipendente e autrice.

Per il programma Focus:

Véronique Terrier-Hermann è docente e responsabile di un programma di supporto alla ricerca (Beaux-Arts di Nantes, Institut pour la Photographie, Lille). Ha co-diretto, tra l’altro, Jeux sérieux, cinéma et art contemporains transforment l’essai, Head/Mamco, 2015.

Comitato organizzativo del festival

Lili Hinstin, direttrice della programmazione del Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues

Mathilde Henrot, programmatrice e fondatrice di Festival Scope Pro

Laurent Perreau, scrittore e regista

Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Con il team di Villa Medici

Fulvia Gallo, coordinatrice del Festival di Film di Villa Medici

Clotilde Parlos, responsabile dei progetti culturali dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Con la collaborazione di Véronique Terrier-Hermann, storica dell’arte, per la programmazione della sezione Focus.