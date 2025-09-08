Festival di Film di Villa Medici, al via la quinta edizione

Da mercoledì 10 settembre
Prende il via mercoledì 10 settembre la quinta edizione del Festival di Film di Villa Medici, appuntamento divenuto ormai una tappa imprescindibile del calendario culturale romano e internazionale: Il Festival si conferma infatti come un laboratorio vibrante di sperimentazione visiva e di incontro tra linguaggi, generazioni e visioni del mondo.
Con oltre trenta film provenienti da più di venti paesi e articolati in tre sezioni principali (Concorso, Focus e Piazzale), il Festival di Film è molto più di una rassegna cinematografica: è un invito ad attraversare le immagini come si attraversa il mondo, lasciandosi interrogare, stupire, toccare. Come afferma Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici: «Cinque edizioni negli ultimi cinque anni sono più che un indizio: sono il riflesso di un festival che ha trovato la sua dimensione, che continua nell’intento di affermarsi e collocarsi geograficamente e culturalmente. In questa edizione, il Festival reitera il suo intento: celebrare un cinema libero, plurale e fuori dagli schemi.»
La prima serata si apre sotto le stelle, nel Piazzale tra i giardini di Villa Medici, con una prima romana molto attesa: GRAND CIEL di Akihiro Hata (2025, Francia/Lussemburgo, 92’, colore, V.O. francese con sottotitoli in italiano), alla presenza del regista.
Una storia tesa e inquieta: in un quartiere futuristico ancora in costruzione, un operaio scompare nel nulla. I sospetti dei colleghi si fanno sempre più forti, finché un secondo lavoratore svanisce. La tensione si addensa in questo racconto sul silenzio delle istituzioni e il lato oscuro del progresso.
L’uscita nelle sale è fissata per febbraio 2026, con distribuzione No.Mad Entertainment.
Durante il Festival, le proiezioni si terranno su tre schermi distribuiti negli spazi della Villa: le Grand Salon, la sala Michel Piccoli e il Piazzale, con un programma fitto di incontri e anteprime.
La giuria di quest’anno riunisce tre personalità di spicco della scena contemporanea: Alain Guiraudie, regista, fotografo e scrittore, autore di sette lungometraggi, tre romanzi per P.O.L. e mostre fotografiche presentate dal 2019 in Francia e all’estero; Guslagie Malanda, attrice e curatrice indipendente, candidata nel 2023 al César come miglior promessa femminile e protagonista all’ultimo Festival di Cannes, oltre che autrice di mostre a Parigi e Lima; Anri Sala, artista visivo che dal 2000 espone in grandi manifestazioni internazionali e che nel 2013 ha rappresentato la Francia alla Biennale di Venezia. Oltre ai premi ufficiali, i giurati presenteranno le loro cartes blanches, programmi speciali che riflettono i loro universi creativi.
Il programma completo delle proiezioni è disponibile al seguente link: https://villamedici.it/it/programme/festival-di-film-2025
IL CONCORSO INTERNAZIONALE
Il cuore pulsante del Festival è, come sempre, il concorso internazionale, che riunisce dodici opere recenti da tutto il mondo, capaci di raccontare – con approcci, linguaggi e formati differenti – le tensioni, i desideri e le contraddizioni del nostro tempo. È una selezione eterogenea e profondamente libera, in cui convivono sguardi poetici e politici, invenzione visiva e riflessione critica, esperienze intime e affondi sociali.
Dalla Francia arriva +10K di Gala Hernández López, ritratto pungente di un ventunenne ossessionato dal successo facile e dal culto delle criptovalute, pronto a tutto pur di “ce la fare”. Sempre dalla Francia è anche Bonne journée di Pauline Bastard, che trasforma un laboratorio di oggetti di seconda mano in un sorprendente progetto collettivo d’arte partecipata.
Con un tono più lieve ma altrettanto profondo, Dieu est timide di Jocelyn Charles mette in scena un curioso incontro tra due passeggeri e una misteriosa donna in treno, in un delicato gioco di paure e confessioni. In Comment ça va?, invece, Caroline Poggi e Jonathan Vinel immaginano un mondo senza esseri umani, in cui otto animali si prendono cura l’uno dell’altro mentre cercano di superare i traumi lasciati dall’umanità.
Dal Libano, Children of Darkness di Haig Aivazian ci porta nei tunnel del potere e della memoria, tra found footage e animazione sperimentale, mentre il vietnamita Nguyễn Lê Hoàng Phúc firma Bury Us in a Lone Desert, un road movie anomalo e commovente su un ladro, un uomo in lutto e un viaggio inatteso.
Non manca la grande Storia, reinterpretata in chiave irriverente da Igor Bezinović in Fiume o morte!, racconto tra fiction e documentario punk dei mesi folli dell’occupazione dannunziana di Fiume. E c’è anche la storia personale e urbana di Hemel di Danielle Dean, girato in 16mm con attori non professionisti, in cui si esplora il volto nascosto di una città inglese cresciuta secondo i piani utopici del dopoguerra.
Con il monumentale O Riso e a Faca, Pedro Pinho ci conduce in Africa occidentale, dove un ingegnere portoghese si ritrova coinvolto in una rete di relazioni, sparizioni e nuove alleanze: un’opera ambiziosa che attraversa territori geografici e interiori. Di tutt’altro tenore è Lloyd Wong, Unfinished di Lesley Loksi Chan, che riunisce e monta i materiali lasciati dall’artista sino-canadese scomparso negli anni ’90, riflettendo sul senso dell’incompiuto, del tempo e della memoria.
Torna poi il paesaggio italiano in Paraflu, film firmato da Michela de Mattei e dal duo Invernomuto, che racconta, tra pellicola analogica e intelligenza artificiale, il ritorno del lupo nel Nord Italia come metafora del conflitto tra natura, tecnologia e identità.
Chiude la selezione The Hand That Feeds di Mtume Gant, presentato in anteprima mondiale: il ritratto intenso di un musicista hip-hop in crisi esistenziale, solo in una New York gelida e alienante, costretto a reinventare il proprio rapporto con il mondo e con sé stesso.
Giovedì 11 settembre, ore 14:00 – Sala Michel Piccoli
+10K
Regia: Gala Hernández López
2025, Francia, Spagna
33 minuti, colore
V.O. spagnolo, catalano
Sottotitoli in inglese
Prima italiana
Produzione: Don Quichotte Films, 15L Films
Replica: Sabato 13 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
Venerdì 12 settembre, ore 15:30 – Sala Michel Piccoli
BONNE JOURNÉE
Regia: Pauline Bastard
2025, Francia
53 minuti, colore
V.O. francese
Sottotitoli in inglese
Prima italiana
Produzione: Pauline Bastard
Replica: Domenica 14 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
Giovedì 11 settembre, ore 14:00 – Sala Michel Piccoli
BURY US IN A LONE DESERT
Regia: Nguyễn Lê Hoàng Phúc
2025, Vietnam
62 minuti, colore
V.O. vietnamita
Sottotitoli in inglese
Prima italiana
Produzione: Gudtrip
Replica: Sabato 13 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
Giovedì 11 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
YOU MAY OWN THE LANTERNS BUT WE HAVE THE LIGHT. EPISODE 3: CHILDREN OF DARKNESS
Regia: Haig Aivazian
2025, Libano
19 minuti, bianco e nero
V.O. arabo
Sottotitoli in inglese
Produzione: Thailand Biennial Phuket 2025, Istanbul Biennial 18
Replica: Sabato 13 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
Venerdì 12 settembre, ore 18:00 – Grand Salon
COMMENT ÇA VA ?
Regia: Caroline Poggi, Jonathan Vinel
2025, Francia
31 minuti, colore
V.O. francese
Sottotitoli in italiano
Prima romana
Produzione: 444 Films
Replica: Sabato 13 settembre, ore 11:00 – Sala Michel Piccoli
Venerdì 12 settembre, ore 15:30 – Sala Michel Piccoli
DIEU EST TIMIDE
Regia: Jocelyn Charles
2025, Francia
15 minuti, colore
V.O. francese
Sottotitoli in inglese
Prima italiana
Produzione: Remembers
Replica: Domenica 14 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
Venerdì 12 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
FIUME O MORTE!
Regia: Igor Bezinović
2025, Croazia, Italia, Slovenia
112 minuti, colore
V.O. croato, fiumano, italiano
Sottotitoli in inglese, italiano
Prima romana
Produzione: Restart, Videomante, Nosorogi
Replica: Sabato 13 settembre, ore 14:00 – Sala Michel Piccoli
Venerdì 12 settembre, ore 15:30– Sala Michel Piccoli
HEMEL
Regia: Danielle Dean
2024, Stati Uniti, Regno Unito, Nigeria
30 minuti, colore e bianco e nero
V.O. inglese
Sottotitoli in inglese
Prima italiana
Produzione: LONO World
Replica: Domenica 14 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
Giovedì 11 settembre, ore 14:00 – Grand Salon
O RISO E A FACA
Regia: Pedro Pinho
2025, Portogallo, Francia, Brasile, Romania
211 minuti, colore
V.O. portoghese, creolo
Sottotitoli in inglese
Prima italiana
Produzione: Uma Pedra no Sapato, Terratreme Filmes, Bubbles Project, Still Moving, deFilm
Replica: Sabato 13 settembre, ore 16:30 – Sala Michel Piccoli
Venerdì 12 settembre, ore 18:00 – Grand Salon
LLOYD WONG, UNFINISHED
Regia: Lesley Loksi Chan
2025, Canada
29 minuti, colore
V.O. inglese
Prima italiana
Produzione: Lesley Loksi Chan, Luo Li, Phanuel Antwi
Replica: Sabato 13 settembre, ore 11:00 – Sala Michel Piccoli
Venerdì 12 settembre, ore 18:00 – Grand Salon
PARAFLU
Regia: Michela de Mattei, Invernomuto
2025, Italia
23 minuti, colore
V.O. inglese
Sottotitoli in italiano
Prima romana
Produzione: GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo; Hubris Pictures
Replica: Sabato 13 settembre, ore 11:00 – Sala Michel Piccoli
Giovedì 11 settembre, ore 16:30 – Sala Michel Piccoli
THE HAND THAT FEEDS
Regia: Mtume Gant
2025, Stati Uniti
88 minuti, bianco e nero
V.O. inglese
Sottotitoli in inglese
Prima mondiale
Produzione: Mtume Gant, Christopher Funderberg, Kara Young
Replica: Domenica 14 settembre, ore 14:00 – Sala Michel Piccoli
FOCUS – CONTRECHAMPS
Nella sezione Contrechamps, il Festival propone un dialogo tra opere contemporanee e film storici, con una particolare attenzione ai lavori degli artisti e registi in residenza a Villa Medici. È qui che le immagini si confrontano tra loro senza gerarchie di formato o di genere, creando connessioni inattese tra politica, memoria, natura e appartenenza.
Thu Van Tran, borsista 2025-26, dà voce alle statue coloniali in The Yellow Speaks, mentre Ben Russell, anch’egli in residenza, ci porta nel Pacifico meridionale per raccontare il culto del cargo in Let Us Persevere…. Dal passato, arriva l’epica del reale firmata Werner Herzog con La Soufrière, viaggio dentro un’eruzione annunciata.
Tra i temi ricorrenti, il fenomeno migratorio trova spazio nel poetico Centro di permanenza temporanea di Adrian Paci e in Bab Sebta di Randa Maroufi, che osserva i confini come spazi di resistenza. Il cileno Enrique Ramírez, anch’egli borsista, firma con Deux faisceaux blancs… una sinfonia visiva sul mare e sulla luce, mentre Artavazd Pelechian in Les Habitants evoca un mondo abitato solo da animali, dove l’uomo è un’assenza inquietante.
Chiudono il programma Bingo Show di Christelle Lheureux, ironico fermo immagine sulla liturgia televisiva, e Chaque mur est une porte di Elitza Gueorguieva, in cui la fine del comunismo bulgaro è raccontata attraverso gli occhi di una bambina e le videocassette della madre.
Giovedì 11 settembre, ore 18:00
CONTRECHAMP – Adrian Paci, Randa Maroufi, Enrique Ramírez, Artavazd Pelechian
Grand Salon
CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA
Regia: Adrian Paci
2007, Italia
6 minuti, colore
Produzione: Galerie Peter Kilchmann
BAB SEBTA
Regia: Randa Maroufi, Pensionnaire Villa Médicis 25-26
2019, Francia, Marocco, Qatar, Libano
19 minuti, colore
V.O. arabo (dialetto marocchino), spagnolo
Sottotitoli in inglese
Produzione: Barney Production, Montfleuri Production
DEUX FAISCEAUX BLANCS GROUPÉS ET ROTATIFS
Regia: Enrique Ramírez, Pensionnaire Villa Médicis 25-26
2017, Francia, Cile
25 minuti, colore
V.O. spagnolo, inglese
Sottotitoli in francese
Produzione: La Noche del Ultimo Dinosaurio, Le Grand Café Saint-Nazaire, Résidence Finis Terrae
LES HABITANTS
Regia: Artavazd Pelechian
1970, Armenia
9 minuti, bianco e nero
Produzione: Bieloruss Film
Venerdì 12 settembre, ore 14:00
CONTRECHAMP – Christelle Lheureux, Elitza Gueorguieva
Sala Michel Piccoli
BINGO SHOW
Regia: Christelle Lheureux
2003, Francia
9 minuti, colore
Produzione: Les Films des Lucioles
CHAQUE MUR EST UNE PORTE
Regia: Elitza Gueorguieva, Pensionnaire Villa Médicis 25-26
2017, Francia
58 minuti, colore e bianco e nero
V.O. bulgaro
Sottotitoli in inglese
Produzione: Les Films du Bilboquet
Venerdì 12 settembre, ore 16:30
CONTRECHAMP – Thu Van Tran, Ben Russell, Werner Herzog
Grand Salon
THE YELLOW SPEAKS
Regia: Thu Van Tran, Pensionnaire Villa Médicis 25-26
2017, Francia
4 minuti, colore
V.O. francese
Sottotitoli in inglese
Produzione: Thu Van Tran
LET US PERSEVERE IN WHAT WE HAVE RESOLVED BEFORE WE FORGET
Regia: Ben Russell, Pensionnaire Villa Médicis 25-26
2013, Stati Uniti
20 minuti, colore
V.O. inglese, ni-Vanuatu
Sottotitoli in inglese
Produzione: Ben Russell
LA SOUFRIÈRE
Regia: Werner Herzog
1977, Germania
31 minuti, colore
V.O. inglese
Sottotitoli in italiano
Produzione: Werner Herzog Filmproduktion, Süddeutscher Rundfunk (SDR)
FOCUS – CARTE BLANCHE
Alain Guiraudie propone un’incursione nel proprio universo cinematografico con Miséricorde, il suo ultimo lungometraggio: un noir atipico ambientato in un villaggio del sud della Francia, in cui l’atmosfera autunnale si fa cornice di un racconto sensuale e politico, sospeso tra sogno, minaccia e assurdo.
Anri Sala, invece, ci conduce in un’esperienza immersiva tra immagine e suono: la sua carte blanche si apre con Long Sorrow (2005), dove il sassofonista Jemeel Moondoc improvvisa sospeso nel vuoto di un palazzo berlinese, e si conclude con 1395 Days Without Red (2011), in cui una donna attraversa Sarajevo durante l’assedio, sulle note interiori di Čajkovskij. Al centro, una performance dal vivo del sassofonista André Vida, pensata come ponte tra cinema e presenza fisica, tra memoria e risonanza.
Per Guslagie Malanda, la selezione è un doppio affondo sulla violenza sistemica e sulla sua banalizzazione: Classified People (1987) di Yolande Zauberman ci riporta in Sudafrica, ai tempi dell’apartheid, dove l’assurdità della classificazione razziale distrugge famiglie e identità; La Frontière Bleue (2025) di Dinis M. Costa, invece, osserva con occhio implacabile l’indifferenza di una città costiera andalusa davanti a un naufragio di migranti. Due film che interrogano l’etica dello sguardo e il nostro grado di assuefazione al dolore altrui.
CARTE BLANCHE À Alain Guiraudie
Venerdì 12 settembre, ore 18:00
Sala Michel Piccoli
MISÉRICORDE
Regia: Alain Guiraudie
2024, Francia, Spagna, Portogallo
102 minuti, colore
V.O. francese
Sottotitoli in italiano
Produzione: CG Cinéma
CARTE BLANCHE À Anri Sala
Sabato 13 settembre, ore 18:30
Grand Salon
LONG SORROW
Regia: Anri Sala
2005, Italia
12 minuti, colore
Produzione: Fondazione Nicola Trussardi
Live Performance di André Vida (1974) è un sassofonista e compositore con base a Berlino, noto per le sue performance in situ che intrecciano suono e gesto. Ha collaborato a lungo con Anri Sala ed è stato ospite in importanti spazi d’arte internazionali.
1395 DAYS WITHOUT RED
Regia: Anri Sala
2011, Bosnia-Erzegovina
44 minuti, colore
V.O. inglese
Sottotitoli in inglese
Produzione: in collaborazione con Liria Bégéja. Da un progetto di Šejla Kamerić e Anri Sala in collaborazione con Ari Benjamin Meyers
CARTE BLANCHE À Guslagie Malanda
Domenica 14 settembre, ore 17:00
Grand Salon
CLASSIFIED PEOPLE
Regia: Yolande Zauberman
1987, Francia, Sudafrica
53 minuti, colore
V.O. inglese, afrikaans
Sottotitoli in francese
Produzione: Obsession
A FRONTEIRA AZUL
Regia: Dinis M. Costa
2025, Francia, Spagna, Portogallo
30 minuti, colore
V.O. spagnolo, portoghese, francese, inglese, bambara
Sottotitoli in francese, inglese
Produzione: Furyo Films
PROIEZIONI SPECIALI FUORI CONCORSO
Accanto al concorso, il festival propone anche un programma di proiezioni speciali fuori concorso. Alice Diop, già giurata nella scorsa edizione, presenta in anteprima Fragments for Venus, un cortometraggio che riflette sulla rappresentazione delle donne nere nella storia dell’arte, intrecciando immagini del Louvre e di New York.
Altro film è Retratos Fantasmas (Pictures of Ghosts) di Kleber Mendonça Filho, un viaggio tra memoria e paesaggio urbano che restituisce, attraverso archivi e ricordi, la storia e i fantasmi della città di Recife.
Sabato 13 settembre, ore 17:00
Grand Salon
FRAGMENTS FOR VENUS
Regia: Alice Diop
2025, Francia, Stati Uniti
21 minuti, colore
V.O. francese
Sottotitoli in inglese
Produzione: Hi Production, Les Films Hatari
Domenica 14 settembre, ore 11:00
Sala Michel Piccoli
RETRATOS FANTASMAS (PICTURES OF GHOSTS)
Regia: Kleber Mendonça Filho
2023, Brasile
93 minuti, colore e bianco e nero
V.O. portoghese
Sottotitoli in italiano
Produzione: Cinemascópio, Vitrine Filmes
SERATE DEL PIAZZALE
Non meno attese sono le serate del Piazzale, appuntamenti sotto le stelle nella scenografia spettacolare dei giardini di Villa Medici, con una grande proiezione all’aperto ogni sera. Tra le anteprime di quest’anno, spicca il nuovo film di Laura Wandel, L’intérêt d’Adam, che affronta con delicatezza e intensità il tema della tutela dell’infanzia. Il film sarà proiettato giovedì 11 settembre, con il sostegno di CHANEL. Altra pellicola da non perdere è The Mastermind, il nuovo film di Kelly Reichardt, una delle voci più originali del cinema indipendente americano, che firma una riflessione sul fallimento e sul desiderio di reinvenzione. In programma anche Islands di Jan-Ole Gerster, un thriller a tinte noir ambientato in un resort turistico, e Yakushima’s Illusion di Naomi Kawase, un film intenso e spirituale che riflette sui tabù legati alla donazione di organi e sul mistero di una sparizione volontaria.
Mercoledì 10 settembre, ore 21:00
GRAND CIEL
Regia: Akihiro Hata
2025, Francia, Lussemburgo
92 minuti, colore
V.O. francese
Sottotitoli in italiano
Produzione: Good Fortune Films (Clément Duboin)
Prima romana
Giovedì 11 settembre, ore 21:00
L’INTÉRÊT D’ADAM
Regia: Laura Wandel
2025, Belgio, Francia
73 minuti, colore
V.O. francese
Sottotitoli in italiano
Produzione: Dragons Films, Les Films du Fleuve, Les Films de Pierre, Lunanime
Prima italiana
Venerdì 12 settembre, ore 21:00
THE MASTERMIND
Regia: Kelly Reichardt
2025, Stati Uniti
110 minuti, colore
V.O. inglese
Sottotitoli in italiano
Produzione: Filmscience, MUBI
Sabato 13 settembre, ore 21:00
ISLANDS
Regia: Jan-Ole Gerster
2025, Germania
123 minuti, colore
V.O. inglese, spagnolo
Sottotitoli in italiano
Produzione: augenschein Filmproduktion, Leonine Studios, Schiwago Film
Prima italiana
Domenica 14 settembre, ore 21:00
YAKUSHIMA’S ILLUSION
Regia: Naomi Kawase
2025, Francia, Giappone, Belgio, Lussemburgo
122 minuti, colore
V.O. francese, inglese, giapponese
Sottotitoli in italiano
Prima italiana
Comitato di selezione 2025
Ogni anno, un comitato seleziona i film in concorso adottando un approccio quanto più aperto possibile alla diversità delle pratiche e delle voci autoriali, che si tratti di registi, artisti visivi o performer. Per l’edizione 2025, il comitato di selezione è composto da Lili Hinstin, Clément Postec, Nicolas Raffin e Valentine Umansky.
Lili Hinstin è programmatrice e direttrice artistica di festival. Responsabile del settore cinema a Villa Medici tra il 2005 e il 2009, è stata programmatrice del festival Cinéma du Réel dal 2010 al 2013, poi direttrice artistica del Belfort Film Festival (2013-2018) e del Locarno Film Festival (2018-2020). Attualmente è direttrice del programma del Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues. Dal 2021 fa parte del comitato di selezione e organizzazione del Festival di Film di Villa Medici.
Clément Postec è direttore artistico, curatore e regista. Laureato all’Université Sorbonne Nouvelle, all’Institut d’Études Politiques de Strasbourg e a Sciences Po (SPEAP), da oltre dieci anni sviluppa progetti all’incrocio tra cinema e arte contemporanea, oltre a dedicarsi alla creazione di spazi e realtà culturali.
Nicolas Raffin è programmatore cinematografico a Londra e, dal 2018, responsabile del settore cinema presso l’Institute of Contemporary Arts (ICA). Negli ultimi anni ha avviato importanti iniziative in risposta al panorama in continua evoluzione dell’esposizione cinematografica, ridefinendo la programmazione dell’ICA con nuove serie come Off-Circuit, Long Takes e Celluloid Sunday. Di recente ha curato retrospettive dedicate a Marguerite Duras, Hong Sangsoo e Jacques Rivette.
Valentine Umansky è curatrice presso la Tate Modern di Londra, dopo aver lavorato in diverse istituzioni dedicate alle arti visive. Tra il 2015 e il 2020 ha ricoperto incarichi negli Stati Uniti presso l’International Center of Photography, il Museum of Modern Art e il Contemporary Arts Center di Cincinnati. È anche curatrice indipendente e autrice.
Per il programma Focus:
Véronique Terrier-Hermann è docente e responsabile di un programma di supporto alla ricerca (Beaux-Arts di Nantes, Institut pour la Photographie, Lille). Ha co-diretto, tra l’altro, Jeux sérieux, cinéma et art contemporains transforment l’essai, Head/Mamco, 2015.
Comitato organizzativo del festival
Lili Hinstin, direttrice della programmazione del Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues
Mathilde Henrot, programmatrice e fondatrice di Festival Scope Pro
Laurent Perreau, scrittore e regista
Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Con il team di Villa Medici
Fulvia Gallo, coordinatrice del Festival di Film di Villa Medici
Clotilde Parlos, responsabile dei progetti culturali dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici
Con la collaborazione di Véronique Terrier-Hermann, storica dell’arte, per la programmazione della sezione Focus.