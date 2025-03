Accademia di Santa Cecilia, Sokolov, concerto annullato

Annullato per motivi di salute il concerto del 10 marzo a Roma

Stagione 2024-2025

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Sala Santa Cecilia

Lunedì 10 marzo ore 20.30

IL PIANOFORTE DI GRIGORY SOKOLOV

A CAUSA DEL PERDURARE DI PROBLEMI DI SALUTE CHE HANNO COSTRETTO GRYGORY SOKOLOV A CANCELLARE IN QUESTI GIORNI ALCUNI RECITAL IN DIVERSE CITTÀ EUROPEE, IL CONCERTO PREVISTO IL 10 MARZO A ROMA NELLA STAGIONE DI MUSICA DA CAMERA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA È ANNULLATO.

Con la sua ricerca timbrica e la precisione assoluta nel fraseggio, Sokolov è considerato uno degli interpreti più raffinati del panorama pianistico contemporaneo, il cui prodigioso talento è stato riconosciuto nel 1966 quando, a soli sedici anni, è diventato il più giovane musicista di sempre a vincere il Primo Premio al Concorso Internazionale Čajkovskij di Mosca. Ciò che più affascina la critica è la sua capacità di ‘rileggere’ la partitura, proponendo interpretazioni originali e sempre nuove dei pezzi che suona. Dopo un silenzio discografico durato quasi un ventennio, Sokolov ha iniziato una collaborazione con la Deutsche Grammophon pubblicando di varie registrazioni, rigorosamente tutte incise dal vivo durante i suoi concerti.

Il pianista russo ama esplorare, nei suoi concerti, la letteratura pianistica più antica: la prima parte del programma è infatti dedicata a Byrd, illustre compositore inglese vissuto fra Cinquecento e Seicento. Compositore particolarmente legato al mondo letterario del suo tempo, Byrd si è molto dedicato alla musica vocale da camera composta su testi di poeti di spicco a lui contemporanei. La ricchezza di abbellimenti, i lunghi trilli, gli intrecci contrappuntistici, ma anche il fluido lirismo della sua musica trovano in Sokolov un lettore particolarmente misurato. Lasciando l’Inghilterra elisabettiana, la seconda parte del concerto è interamente dedicata a Brahms, di cui Sokolov eseguirà le famose Ballate op. 10 e le Rapsodie op. 79. Un percorso attraverso la letteratura pianistica a cavallo di più secoli, guidati dalla maestria e dal talento di uno dei pianisti più acclamati al mondo.

pianoforte Grigory Sokolov

Byrd John come kiss me now

The First Pavan, The Galliard to the First pavan

Fantasia

Alman

Pavan: The Earl of Salisbury. Galliard. Second Galliard

Brahms Ballate op. 10

Rapsodie op. 79

Rimborso biglietti dal 6 al 30 marzo 2025:

– rimborso al botteghino del Parco della Musica (aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20) per i biglietti acquistati in Auditorium o a Via Vittoria;

– rimborso effettuato direttamente da TicketOne per i biglietti acquistati online.

Agli abbonati alla Stagione da Camera verrà inviata successiva comunicazione con le modalità di rimborso o eventuale recupero.

