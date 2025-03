Zoomarine, la prima edizione del premio Guardiane della Natura

L'8 e il 9 marzo 2025, Ingresso gratuito per le donne

Donne che ispirano un mondo più “pet & green”. A Zoomarine l’8 marzo si celebra la prima edizione del premio “Guardiane della Natura”. Ingresso gratuito per le donne.

Ci sono tante donne “green” che quotidianamente si occupano di compiere piccole azioni che fanno la differenza per il bene del prossimo o della comunità. In occasione della Giornata dell’8 marzo il parco divertimenti Zoomarine ha deciso di ideare il premio “Guardiane della Natura”, un riconoscimento speciale dedicato proprio a coloro che con passione si impegnano a proteggere il pianeta o cercano di sensibilizzare un maggior numero di persone ad adottare uno stile di vita sostenibile. Il premio in questione si svolgerà l’8 ma anche il 9 marzo sarà festa nel parco e in entrambe le giornate le donne potranno entrare gratuitamente (sia acquistando in cassa che online. Gli accompagnatori avranno un biglietto di 10 euro solo online a fronte di un accompagnatore pagante e i bambini fino a 130 cm entrano anch’essi gratis). Tra le premiate individuate per questa prima edizione: Sofia Bruscoli, conduttrice televisiva, che ha prestato il proprio volto a numerose campagne in difesa degli amici a quattrozampe, Daniela Fazzi, volontaria della Croce Rossa Italiana per il servizio assistenza ai cani dei senza fissa dimora, Valeria Arnaldi, scrittrice di tanti testi e libri dedicati agli animali, nonchè giornalista per il quotidiano Il Messaggero.

Saranno loro le prime donne a ricevere questo titolo speciale, che si propone come ulteriore strumento per sottolineare l’importanza di ispirare un cambiamento di mentalità rispetto alle sfide che il pianeta deve affrontare. Una giornata riservata alle donne, mamme, nonne, figlie con tante iniziative per un divertimento accessibile per tutti, adatto al pubblico di ogni età e in totale sicurezza. Nel week end sarà possibile esplorare i percorsi alla scoperta del mondo animale, le dimostrazioni e le attrazioni educative e tante altre bellissime iniziative. Info www.zoomarine.it